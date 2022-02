Mikaël Kingsbury et Benjamin Cavet se qualifient en finale des bosses

Mikaël Kingsbury a parfaitement réussi son entrée olympique.

Le Canadien a pris la tête de la première manche de qualification de ski de bosses hommes, ce jeudi 3 février. Avec une bonne note de 81,15 points, il s'est offert une place directe en finale, où il tentera de conserver son titre olympique remporté à PyeongChang 2018.

« C’était un bon run. Les conditions étaient difficiles, il faisait vraiment froid, mais j’ai réussi à faire ce que je voulais sans trop en faire non plus, juste ce qu’il faut pour se qualifier », expliquait Kingsbury après les qualifications de ski de bosses. « Je vais parler avec mes entraineurs demain, pour établir un plan d’action et arriver plus fort samedi. »

« Je suis plutôt confiant. Je n’ai pas le sentiment que je dois à tout prix défendre mon titre olympique, j’ai juste l’occasion de gagner un deuxième. Cela me retire pas mal de pression. »

L'énorme surprise de cette manche de qualification est la 16e place du Japonais Horishima Ikuma, noté 74,40 points. Le Japonais, qui est monté sur le podium lors des neuf Coupes du monde auxquelles il a participé cette saison, a été pénalisé sur la mauvaise réception de son deuxième saut et devra passer par la deuxième manche de qualification de samedi, s'il veut remporter sa première médaille olympique à Beijing 2022.

À tout juste 21 ans, le Suédois Walter Wallberg n'a pas fini d'impressionné avec le deuxième score de cette qualification avec un score de 79,12 points. Actuellement troisième du classement général de Coupe du monde, il fait parti des favoris au podium lors de la finale.

Le Français Ben Cavet a lui aussi remporté sa qualification directe en finale de ski de bosses, avec une note de 78,40 points. Avec deux back full, avec une amplitude impressionnante sur le deuxième et une bonne vitesse sur les skis, le partenaire d'entrainement de Perrine Laffont a assuré un run propre et une troisième place de cette manche de qualification.

Pour son compatriote Sacha Théocharis, il faudra passer par la deuxième manche de qualification pour espérer intégrer la finale olympique. Pourtant très bien parti avec un joli D-Spin truck driver, Théocharis a commis une faute de ski juste avant le deuxième saut, qui aurait pu mal tourner d'ailleurs. Avec une note de 70,50 points, on pouvait lire sur ses lèvres en bas de piste "Rendez-vous samedi".

À bon entendeur.

Les dix meilleurs skieurs de la journée sont directement qualifiés pour la finale, prévue samedi 5 février à 19h30 (heure locale). Les athlètes en dehors du top 10 se retrouveront un peu avant la finale, lors d’une seconde manche de qualification, à 18h. À l’issue de ce second tour, les 10 premiers se hisseront en finale, où 20 athlètes se disputeront la médaille d’or.

