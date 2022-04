Mélanie de Jesus dos Santos part aux USA rejoindre Cécile et Laurent Landi, les entraîneurs de Simone Biles

Championne d’Europe du concours général en 2019 et onzième de cette épreuve aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020, Mélanie de Jesus dos Santos a décidé de prendre la direction des États-Unis pour préparer Paris 2024.

« Je me prépare à partir pour les États-Unis, car je vais m’y entraîner », a annoncé la Française dans une vidéo publiée sur Twitter ce mercredi 6 avril par la Fédération Française de Gymnastique. « Je voulais revenir ici à l’INSEP pour me remettre en forme et maintenant, je suis prête à m’en aller. »

Une fois arrivée de l’autre côté de l’Atlantique, la gymnaste de 22 ans va poser ses valises à Houston, dans le Texas. Elle s’y entraînera avec Cécile et Laurent Landi au World Champions Centre. Cécile Landi (née Canqueteau) faisait partie de la délégation tricolore aux Jeux Olympiques d’Atlanta 1996 alors que Laurent était également un membre de l’équipe de France.

Le couple d’entraîneurs accompagne Simone Biles depuis la fin de l’année 2017 et a entraîné Jordan Chiles de 2019 jusqu’aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020, en 2021. Auparavant, les Français établis dans le Texas avaient travaillé avec Madison Kocian, médaillée d’or et d’argent à Rio 2016.

Simone Biles ne s’est pas encore exprimée publiquement sur ses futures intentions dans le sport de haut niveau, laissant la porte ouverte à un retour avant les Jeux Olympiques de Paris 2024 après une année loin des gymnases. Jordan Chiles de son côté est actuellement en compétition au niveau universitaire avec l’Université de Californie à Los Angeles. Elle a récemment confié à Olympics.com qu’elle avait l’intention de revenir au World Champions Centre pour y préparer les Championnats du monde 2022.

« Je ne vais pas m’entraîner avec Simone parce qu’elle a pour le moment mis sa carrière de gymnaste en pause, mais avec les autres Américaines », a expliqué Mélanie de Jesus dos Santos. « Mon projet est de préparer Paris 2024 et de revenir en France pour les stages et les compétitions. »

Maintenant, il ne lui reste plus qu’à travailler. Ou presque.

« Je dois encore faire mes valises et remplir certaines formalités administratives, c’est tout. »