Mejdi Schalck remporte sa première Coupe du monde à Salt Lake City

Le Français Mejdi Schalck a décroché, dimanche soir (22 mai), la médaille d’or de bloc à la Coupe du monde IFSC de Salt Lake City.

Schalck, qui a récemment fêté ses 18 ans, s’est offert son premier succès en Coupe du monde en montant sur la plus haute marche du podium au terme d’une démonstration de force. Originaire de Chambéry, dans les Alpes, le jeune homme confirme son excellent début de saison, avec une troisième place à Meiringen en avril et une septième place glanée à Séoul plus tôt en mai, par un succès au plus haut niveau.

Le duo japonais composé par Ogata Yoshiyuki et Kawamata Rei a respectivement terminé deuxième et troisième.

La joie de Schalck était contagieuse, comme en attestent ses célébrations au Pioneer Park de Salt Lake City. « Je ne pouvais plus me contrôler dans un tel moment », a déclaré Schalck. « C’est comme si un petit monstre prenait le contrôle de moi. C’est fou. »

Chez les femmes, l'Américaine Natalia Grossman a prolongé sa domination sur le circuit de la Coupe du monde, réussissant une nouvelle fois à sortir le grand jeu en finale pour la quatrième fois de la saison. Originaire de Boulder, dans le Colorado, Grossman a enchaîné après sa première place acquise à Séoul plus tôt dans le mois grâce à une autre performance éblouissante.

Sa compatriote Brooke Raboutou a terminé en argent, tandis que la Japonaise Miho Nonaka a pris le bronze.

« Je me sens tellement excitée ! Je pense que le fait d’être à domicile et d’avoir le public pour m’encourager a rendu les choses encore plus belles », a déclaré Grossman. « Je vais essayer de participer à tous les finales de Coupe du monde de bloc et, je l’espère, à toutes celles de difficulté également ».

La compétition se poursuite en escalade de vitesse et de bloc du 27 au 29 mai à Salt Lake City.

Résultats - Finales Coupe du monde de bloc à Salt Lake City

Finale hommes

Mejdi Schalck (FRA) - Top : 4, Zone : 4, Meilleures tentatives : 9 Ogata Yoshiyuki (JPN) - Top : 4, Zone : 4, Meilleures tentatives : 11 Kawamata Rei (JPN) - Top : 3, Zone : 4, Meilleures tentatives : 14 Nicolai Uznik (AUT) - Top : 2, Zone : 3, Meilleures tentatives : 8 Yannick Flohe (GER) - Top : 1, Zone : 4, Meilleures tentatives : 1 Jakob Schubert (AUT) - Top : 1, Zone : 2, Meilleures tentatives : 1

Finale femmes

Natalia Grossman (USA) - Top : 4, Zone : 4, Meilleures tentatives : 9 Brooke Raboutou (USA) - Top : 3, Zone : 4, Meilleures tentatives : 5 Miho Nonaka (JPN) - Top : 3, Zone : 4, Meilleures tentatives : 9 Jessica Pilz (AUT) - Top : 3, Zone : 4, Meilleures tentatives : 16 Franziska Sterrer (AUT) - Top : 1, Zone : 3, Meilleures tentatives : 1 Camilla Moroni - Top : 1, Zone : 3, Meilleures tentatives : 2

Prochaine étape du calendrier IFSC

Coupe du monde IFSC de Para-Escalade

Mardi 24 mai : Qualifications para-escalade

Mercredi 25 mai : Finales para-escalade

Coupe du monde IFSC de bloc et de vitesse

Vendredi 27 mai : Finales et qualifications vitesse

Samedi 28 mai : Qualifications bloc (F & H)

Dimanche 29 mai : Demi-finales bloc, Finale bloc (F), Finale bloc (H)

Où regarder la Coupe du monde d'escalade de Salt Lake ?

Vous pouvez suivre Coupe du monde d'escalade de Salt Lake sur Olympics.com du 27 au 29 mai (des restrictions géographiques peuvent être appliquées)