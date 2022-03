Les meilleurs moments des Jeux Paralympiques d’hiver de Beijing 2022

Après un peu plus d’une semaine de compétition sportive qui restera gravée dans les mémoires, les Jeux Paralympiques d’hiver touchent à leur fin. Il est temps de revenir sur les meilleurs moments de ces stars qui ont illuminé les Jeux de Beijing 2022.

Jing Yu, la troisième femme à participer au tournoi paralympique de hockey sur luge

S’il y avait une femme à célébrer lors de la Journée Internationale des femmes, c’est bien la chinoise Jing Yu, devenue la troisième femme de l’histoire a participer à un tournoi paralympique de hockey sur glace à Beijing 2022.

Jing, qui a joué pendant 5 minutes et 19 secondes lors de la victoire 6 à 0 de la République populaire de Chine face à l’Italie, s’est exprimée sur son désire d’inspirer les femmes avec cet événement historique.

« Il y a beaucoup de filles en Chine qui souhaiteraient rejoindre cette discipline et beaucoup y jouent déjà », expliquait-elle. « Je suis la représentante de toutes ces femmes qui jouent dans cette équipe. J’ai eu la chance de jouer avec l’équipe nationale et d’être ici pour montrer au monde entier, la force des femmes Chinoises. »

Jing Yu Photo de 2022 Getty Images

Arthur Bauchet transforme l’argent de PyeongChang en or à Beijing

Après les Jeux Paralympiques d’hiver de PyeongChang où il était monté à quatre reprises sur la deuxième marche du podium, le Français Arthur Bauchet a finalement réussi à changer cet argent en or à Beijing 2022.

Malgré des douleurs intenses dans les jambes liées à sa maladie qui provoque des hypertonies musculaires, Bauchet a remporté trois médailles d’or et une médaille de bronze à tout juste 21 ans. Il avait annoncé ses ambitions dès le premier jour de compétition en s’imposant dans l’épreuve de descente debout hommes, puis a confirmé avec une seconde victoire en super combiné avant de s’adjuger le bronze en slalom géant et de conquérir un nouveau titre en slalom.

Arthur Bauchet Photo de 2022 Getty Images

Linda Le Bon guidée par sa fille en descente

Quand un problème administratif a empêché le guide de la skieuse alpine Belge Linda Le Bon de concourir, il a fallu trouvé une solution de dernière minute pour la remplacer. Ce changement est devenu l’une des plus belles histoires de ces Jeux.

La fille de la skieuse de 57 ans, Ulla Gilot, a pris la place de guide pour mener sa mère vers la 6e place de la descente, catégorie déficiente visuelles femmes. Ce fût un moment inoubliable pour les spectateurs du monde entier.

« Je suis très heureuse d’avoir pu faire cela avec ma fille de 22 ans. Elle est ma nouvelle guide depuis maintenant quatre jours et nous n’avions jamais skier ensembles avant, mais c’était vraiment bien », racontait Le Bon à Olympics.com, après sa course.

« J’étais plus rapide à Lillehammer, mais c’était incroyable. »

Linda Le Bon et sa fille Ulla Gilot à Beijing 2022. Photo de Getty Images

Carina Edlinger surmonte les épreuves pour s’offrir l’or en ski de fond

Seulement deux jours avant que l'Autrichienne Carina Edlinger ne participe à l'épreuve de sprint en ski de fond, elle s’était retrouvée incapable de bouger et ne se voyait pas prendre le départ face aux meilleures athlètes du monde. Mais après un rétablissement express, Edlinger n'a pas seulement pointé ses skis sur la ligne de départ, elle a également remporté l’or paralympique.

« Il y a quelques jours, j’étais complètement paralysée en dessous du cou. J’étais allongée sur le sol de la cabine de fartage. Je pense que je n’avais jamais été au plus bas dans ma carrière sportive », expliquait Edlinger.

« C’était une situation très éloignée du sport et il fallait se concentrer sur autre chose. Je me demandais à nouveau “Est-ce que c’est encore bien que je fasse de la compétition à un tel niveau alors que je devrais me concentrer sur ma santé ?” Mais cette victoire aujourd’hui a été curative. »

Carina Edlinger Photo de 2022 Getty Images

Johannes, Veronika et Barbara Aigner, en famille à Beijing 2022

Chez les Aigner, on gère les choses en famille.

Ces Jeux ont été spectaculaires pour la fratrie autrichienne Aigner qui s’est véritablement emparée de ces Jeux Paralympiques d’hiver. Tout a commencé avec Johannes qui, à 16 ans, a remporté la médaille d’or en descente et en slalom géant déficients visuels hommes, auxquelles il faut rajouter l’argent en super-G et en slalom, ainsi que le bronze en super-combiné.

Mais ce n’était que le début de cette belle histoire de famille. Les sœurs Veronika et Barbara qui sont toutes les deux montées sur le podium du slalom géant déficientes visuelles femmes en prenant respectivement l’or et le bronze. Le lendemain, elles rééditaient cet exploit, avec même une amélioration : Veronika a de nouveau remporté l'or, Barbara décrochant l'argent.

LIRE AUSSI - Johannes Aigner, petit frère d’une famille de para skieurs alpins aux grandes ambitions

Johannes Aigner Photo de 2022 Getty Images

Oksana Masters entre un peu plus dans l’histoire avec l’or en biathlon

Les Jeux de Beijing 2022 ont été plus que réussis pour la légende Américaine Oksana Masters. La véritable maestro multisports, qui est aussi bien rameuse que cycliste en été et fondeuse et biathlète en hiver, a de nouveau dévalisé les stocks de médailles à Beijing 2022.

Même si la para athlète, née en Ukraine, a délivré de nombreux moments mémorables, le plus beau de tous est probablement sa victoire en sprint de biathlon assis dès le premier jour de la compétition. C’était alors son cinquième titre paralympique et la première médaille américaine de ces Jeux.

Oksana Masters Photo de 2022 Getty Images

Les frères Simpson offrent une médaille d’or historique à la Grande-Bretagne

Neil Simpson est entré dans l’histoire à Beijing 2022 en devenant le tout premier médaillé d’or paralympique Britannique. Et le mieux dans l’histoire, c’est qu’il l’a gagnée avec son frère.

La victoire de Simpson en super-G déficients visuels hommes est d’autant plus belle que son guide n’était autre que son frère Andrew.

« Je n’arrive toujours pas a trouver les mots », racontait Neil après la course. « Ces dernières années ont été un sacré tournant avec tout ce qu’il s’est passé. Je n’arrive toujours pas à y croire. »

Neil Simpson Photo de 2022 Getty Images

Natalie Wilkie remporte sa cinquième médaille paralympique à tout juste 21 ans

Quatre ans après PyeongChang 2018, où la skieuse de fond qui avait alors 17 ans et une médaille paralympique de chaque couleurs, Natalie Wilkie a de nouveau pris d'assaut le monde des sports d'hiver en remportant de nouvelles médailles à Beijing 2022.

La première course en or de la Canadienne de 21 ans fût en longue distance style classique debout femmes, course durant laquelle elle s’est imposée devant l’Américaine Sydney Peterson. Elle a ajouté une nouvelle médaille d’or en sprint libre debout, seulement deux jours après pour porter son nombre de médailles de Beijing 2022 à quatre, et sept au total.

Natalie Wilkie Photo de 2022 Getty Images

L’aimant à médaille Momoka Muraoka en reine suprême du ski alpin

La Japonaise Momoka Muraoka se souviendra de ces Jeux. En para ski alpin, la skieuse de 25 ans a remporté trois médailles d’or et une d’argent. Elle a tout simplement dominé les pistes dans la catégories des femmes assises.

Avec l’or en descente, slalom géant et super-G et l'argent en super-combiné à Pékin, elle a facilement surpassé son palmarès de PyeongChang, où elle avait remporté une médaille d’or, deux en argent et une en bronze.

Et comme si tout cela n’était pas suffisamment impressionnant, elle a également participé aux Jeux Paralympiques d’été de Tokyo 2020.

Momoka Muraoka Photo de 2022 Getty Images

Maxime Montaggioni décroche l’or en snowboard banked slalom

Le Français Maxime Montaggioni a laissé échappé un cri de soulagement lorsqu’il a remporté l’épreuve ce snowboard banked slalom, le vendredi 11 mars à Beijing 2022.

Et il avait de quoi, puisque cette victoire lui a permis de s’imposer devant une armada d'athlètes de la République populaire de Chine qui ont terminé 2e, 3e, 4e, 6e et 7e de la compétition.

« Je me sens comme sur un nuage. Tout est léger. Les muscles se sont détendus. C'est difficile de se tenir devant vous, mais c'est une sensation très cool », a déclaré à Olympics.com l'athlète de 32 ans, visiblement ému après sa victoire.

« Pour moi, le travail a porté ses fruits. C'est bien pour l'équipe, pour les gens avec qui je travaille. C'est incroyable. Je n’arrive pas à croire que j’ai remporté l’or. »

Maxime Montaggioni Photo de 2022 Getty Images

Brian McKeever remporte un seizième titre historique

Brian McKeever est resté invaincu dans les courses individuelles à Beijing 2022. Le fondeur de 42 ans a été titré en sprint et distance moyenne libres, ainsi que lors du 20 km classique. Comme à Vancouver 2010, Sotchi 2014 et PyeongChang 2018.

Cette incroyable série lui a permis d'inscrire son nom dans l'histoire des Jeux Paralympiques d'hiver. Le Canadien a décroché 20 médailles depuis Salt Lake City 2002. Au cours des Jeux Paralympiques d'hiver de Beijing 2022, il a égalé les 16 titres du para skieur alpin Gerd Schoenfelder.