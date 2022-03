Les meilleurs moments de la France aux Jeux Paralympiques d’hiver de Beijing 2022

L'équipe de France a vécu des moments riches en émotions pendant les Jeux Paralympiques d'hiver de Beijing 2022. Les membres de la délégation tricolore ont remporté 12 médailles dont 7 en or du 4 au 13 mars à Pékin. Et certains d'entre eux ont particulièrement marqué les esprits.

Entre Arthur Bauchet qui pèse déjà huit médailles paralympiques et notamment trois en or à 21 ans, Benjamin Daviet qui a su rebondir après des débuts compliqués pour faire honneur à son statut de porte-drapeau avec quatre podiums, Marie Bochet qui a ajouté une nouvelle ligne à son palmarès et les snowboardeurs français qui ont brillé : les Français ont répondu présents à ce rendez-vous.

Retour sur les moments les plus marquants de l'équipe de France aux Jeux Paralympiques d'hiver de Beijing 2022.

Benjamin Daviet avait été le porte-drapeau français pour la cérémonie d'ouverture Photo de 2022 Getty Images

Arthur Bauchet (ski alpin)

Le Roi Arthur a enfin été couronné. Et plutôt trois fois qu’une ! Arthur Bauchet a été sacré champion paralympique en descente, super-combiné et slalom hommes dans la catégorie debout.

Le Français a enfin goûté à la consécration après les Jeux Paralympiques d’hiver de PyeongChang 2018 où il avait décroché quatre médailles d’argent. Il a d’ailleurs quitté Pékin avec le même nombre de médailles grâce à sa troisième place en slalom géant.

Le skieur de 21 ans a été une des stars de Beijing 2022. Ses performances sportives et son statut de leader au sein de l’équipe de France lui ont même permis d’être désigné porte-drapeau de la délégation tricolore pour la cérémonie de clôture qui a eu lieu ce dimanche 13 mars au Nid d’oiseau.

Il fait partie des cinq athlètes qui ont décroché trois médailles d'or à Pékin. Seul le Norvégien Jesper Pedersen a fait mieux avec quatre titres.

À LIRE AUSSI : Arthur Bauchet : « Je voulais montrer que rien n’était impossible »

Marie Bochet (ski alpin)

Marie Bochet n'a pas vécu les Jeux Paralympiques d'hiver de Beijing 2022 qu'elle espérait. L'octuple championne paralympique a été touchée à l'épaule lors des Championnats du monde au mois de janvier et n'a gagné qu'une médaille supplémentaire : l'argent en super G femmes dans la catégorie debout. Elle a terminé dans le top 5 du slalom géant et du super combiné, mais n'est pas allée au bout de la descente et du slalom. Cette expérience a été difficile, mais elle n'a pas été vaine pour la skieuse de 28 ans.

« C'est trop d'émotions pour une semaine. J'ai l'impression d'être là depuis deux mois, c'est fou. J'ai vécu trop de moments et d'émotions ici. Je ne sais pas si ce sont des mauvais Jeux pour moi parce que j'ai donné tout ce que j'avais. Je suis déçue, mais parfois la chance n'est pas de votre côté. C'est comme ça, mais je pense que j'ai beaucoup appris », a-t-elle réagi à l’issue de son ultime course.

À LIRE AUSSI : Marie Bochet décroche sa neuvième médaille paralympique

Benjamin Daviet (biathlon et ski de fond)

Benjamin Daviet a su parfaitement rebondir. Le porte-drapeau de la délégation française à la cérémonie d'ouverture de Beijing 2022 n'a pas réussi à monter sur le podium de ces deux premières courses à Pékin. Malgré ces débuts compliqués, il a gagné quatre nouvelles médailles paralympiques.

Le natif d'Annecy a débloqué son compteur avec l'or en ski de fond sprint libre hommes dans la catégorie debout. Il a ensuite remis ça avec le titre en individuel en biathlon. Le fondeur a terminé son séjour à Pékin avec deux médailles d'argent en moyenne distance et en relais aux côtés d'Anthony Chalençon. Le Français est désormais un décuple médaillé paralympique.

« C'est fantastique pour moi. Je ne m'attendais pas à tant. Je m'en vais avec quatre médailles : deux en or et deux en argent alors c'est vraiment bien pour moi »

À LIRE AUSSI : Benjamin Daviet : « Mes Jeux sont réussis »

Cécile Hernandez et Maxime Montaggioni (snowboard)

L’équipe de France a remporté deux médailles d’or dans les épreuves de snowboard. Et que ces titres étaient attendus ! Cécile Hernandez titrée en snowboard cross femmes SB-LL2 et Maxime Montaggioni couronné en banked slalom hommes dans la catégorie SB-UL ont longtemps couru après ce sacre.

La première avait dû se contenter de l'argent à Sotchi 2014 puis du bronze à PyeongChang 2018 avant de monter sur la plus haute marche du podium. Le second n'avait pas pu défendre ses chances il y a quatre ans à cause d'une blessure et se présentait en tant que triple champion du monde en titre.

Ils étaient tous les deux des favoris au titre et ils ont assumé ce statut pour faire résonner La Marseillaise au Genting Snow Park de Zhangjiakou.

À LIRE AUSSI : Maxime Montaggioni : « L’or, c’est incroyable ! »