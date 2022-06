Comment regarder Kevin Mayer au meeting Diamond League de Paris, le 18 juin

Les plus grandes stars de l'athlétisme sont attendues en France le samedi 18 juin au meeting Diamond League de Paris. À un peu moins d'un mois des Championnats du monde prévus à Eugene du 15 au 24 juillet, l'étape du Stade Charléty sera un passage important pour les athlètes qui préparent le rendez-vous planétaire.

Les meilleurs athlètes français comme Kevin Mayer, Cyréna Samba-Mayela ou Renaud Lavillenie seront présents. On retrouvera également des grandes stars internationales comme Nafissatou Thiam, Andre de Grasse, Wojciech Nowicki, Anita Wlodarczyk ou Shelly-Ann Fraser-Pryce sur la piste parisienne.

Programme, favoris, où et comment suivre le meeting : découvrez tout ce que vous devez savoir sur la Diamond League de Paris.

Quand, où et sur quelle chaîne regarder la Diamond League de Rabat ?

La Diamond League de Paris est prévue le samedi 18 juin, au Stade Charléty, qui dispose de presque 20 000 places. Le meeting débutera à 19h30 heure locale avec le concours de saut en hauteur femmes, et se terminera à 22h53 avec le 110 m haies hommes.

En France, le meeting de Paris sera diffusé sur Sportall/AthléTV et sur la plateforme Live de L'Équipe. En Belgique, ce sera sur VRT et pour les pays africains, ce sera sur Canal + (français) et Supersport (anglais).

Voir la liste des diffuseurs de la Diamond League de Paris

Les athlètes à suivre à la Diamond League de Paris

Le meeting de Paris sera marqué par la rentrée de Kevin Mayer. Le vice-champion olympique de décathlon (Rio 2016 et Tokyo 2020) va lancer sa saison internationale en plein air au Stade Charléty. Il va s'aligner pour un triathlon d'athlétisme, trois disciplines qui figurent au programme du décathlon : 110 m haies, saut en longueur et lancer du poids.

Une autre spécialiste des épreuves combinées va faire sa première apparition de l'année en Diamond League à Paris : Nafissatou Thiam. La Belge, double-championne olympique en titre de la discipline, va participer au saut en hauteur dans la capitale française.

L'équipe de France aura fière allure pour ce premier meeting de la Diamond League organisé dans l'Hexagone depuis 2019.

Cyréna Samba-Mayela, championne du monde en titre du 60 m haies, mais aussi Pascal Martinot-Lagarde, Wilhem Belocian ou Sasha Zhoya vont participer aux courses de haies. Le 110 m haies aura des airs de bouquet final pour conclure la soirée puisque la délégation tricolore va défier Devon Allen, le troisième meilleur performeur de tous les temps.

Le saut à la perche sera notamment marqué par un duel fratricide entre Renaud et Valentin Lavillenie.

Sur le 800 m hommes, un trio français fera face à Emmanuel Korir, le champion olympique en titre : Benjamin Robert, qui est monté sur son premier podium en Diamond League à Birmingham le mois dernier, l'ancien champion du monde Pierre-Ambroise Bosse et Gabriel Tual, finaliste à Tokyo 2020.

En 200 m hommes, le Canadien champion olympique à Tokyo 2020 Andre De Grasse sera aligné face aux Français Amaury Golitin et Mouhamadou Fall.

Dans les lancers, Mélina Robert-Michon, Alexandra Tavernier et Quentin Bigot, qui vient de passer la barre des 80 mètres au marteau, seront présents à Paris. Ils auront face à eux de redoutables adversaires.

Les Polonais ont dominé les lancers du marteau à Tokyo 2020, et ils vont tenter de remettre ça au Stade Charléty. Wojciech Nowicki sacré chez les hommes et Anita Wlodarczyk titrée chez les femmes seront de la partie. Une belle concurrence pour les spécialistes français de la discipline.

En disque femmes, c'est même l'intégralité du podium des derniers Jeux Olympiques qui sera présent à Paris avec Valarie Allman, Kristin Pudenz et Yaime Perez.

Le plateau du 100 m femmes sera prestigieux avec la Jamaïcaine Shelly-Ann Fraser-Pryce, la Suissesse Mujinga Kambundji ou l'Ivoirienne Marie-Josée Ta Lou. Elles avaient toutes les trois participé à la finale de la distance reine aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020, en 2021, avec même une médaille d'argent pour la Jamaïcaine.

Programme de la Diamond League de Paris

Tous les horaires sont indiqués en heure locale (CET)