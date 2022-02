Alerte médaille : grâce à un final fantastique, Nils Van der Poel décroche l'or en patinage de vitesse 5000 m

Quel final !

Nils Van Der Poel a été sacré champion olympique de patinage de vitesse sur 5000 m aux Jeux Olympiques de Beijing 2022. Dernier à s'élancer sur l'Anneau national de patinage de vitesse, le grand favori - invaincu cette saison en 5000 m, champion du monde en 2021 et détenteur du record du monde de la spécialité - a réussi un finish extraordinaire pour décrocher l'or, améliorant la meilleure performance olympique grâce à un temps de 6 min 8 sec 84.

Voir toutes les statistiques de l'épreuve du 5000 m à Beijing 2022

« Je suis vidé et épuisé, je ne sais pas vraiment quoi dire. Il y a quelques secondes, j'étais très émotif. Je n'arrive pas à imaginer que j'ai réussi à performer dans ce genre de course », a déclaré Van der Poel après son titre.

Le Suédois a repris près de deux secondes sur les 800 derniers mètres à Patrick Roest. Le Néerlandais a longtemps cru à l'or : le médaillé d'argent aux Championnats du monde en 2019 et 2021 et champion d'Europe en titre avait lui aussi signé un fantastique chrono de 6 min 9 s 31 pour améliorer la meilleure performance olympique. Il remporte finalement la médaille d'argent.

Pour ses premiers Jeux Olympiques, le Norvégien Hallgeir Engebraten, 22 ans, monte sur la 3e marche du podium.

Le Belge Bart Swings prend la 7e place, tandis que le Canadien Ted-Jan Bloemen se classe 10e.

Neuvième ce dimanche, le tenant du titre Sven Kramer a terminé la course en 6 min 17 s 04. La légende de la discipline, âgé de 35 ans, avait remporté la médaille d'or à Vancouver 2010, Sotchi 2014 et PyeongChang 2018, auxquelles il faut ajouter l'argent à Turin 2006.

« J’ai fait une très mauvaise course. J’ai subi une opération l’été dernier au dos et aujourd’hui, c’était dur ». Celui qui est considéré comme le meilleur patineur de vitesse de l’histoire espère désormais « faire mieux en poursuite par équipes et en mass start. »