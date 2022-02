Alerte médaille, patinage de vitesse : Irene Schouten remporte la mass start femmes, Ivanie Blondin en argent

C’était indécis jusqu’aux derniers mètres.

Mais après un sprint haletant, Irene Shouten a remporté la mass start femmes de patinage de vitesse, ce samedi 19 février.

La Néerlandaise remporte ainsi sa troisième médaille d’or lors de ces Jeux Olympiques de Beijing 2022. Sa quatrième médaille en autant de courses.

À 29 ans, Schouten détient un palmarès impressionnant avec notamment quatre titres de championne du monde dont deux en mass start.

La Canadienne Ivanie Blondin était pourtant en tête aux abords de la dernière ligne droite, mais elle n’a pas su résister au retour de Shouten, et s’empare de la médaille d’argent. Après l’or en poursuite par équipes, Blondin repart de Pékin avec deux médailles, à 31 ans.

Francesca Lollobrigida (ITA) complète le podium et remporte la médaille de bronze. C'est également sa deuxième médaille des JO 2022 après l'argent lors du 3000 m.

Voir les résultats et sprints intermédiaires de la finale de mass start femmes à Beijing 2022

Quel est le principe de la mass start de patinage de vitesse ?

Lors de la finale de mass start, seize athlètes doivent compléter 16 tours, avec trois sprints intermédiaires où le top 3 récolte des points (3 pour le premier, 2 pour le deuxième et 1 pour le troisième). Sur la ligne d’arrivée, au seizième et dernier tour, le gagnant remporte 60 points, le deuxième 40 points et le troisième 20 points. Les trois meilleurs finisseurs composent ainsi le top 3, et les points récoltés lors des sprints intermédiaires sont utilisés pour déterminer les positions à partir de la quatrième place. Les athlètes qui n’ont pas récolté de points lors des sprints intermédiaires sont classés selon leur position d’arrivée après le sprint final.

Le film de la finale

La Canadienne Valérie Maltais remportait le premier sprint intermédiaire, suivie de l’Américaine Mia Kilburg et Giorgia Birkeland. La médaillée d’or en poursuite par équipes remportait également le deuxième sprint intermédiaire, tandis qu’Irene Schouten maintenant sa position au sein de la tête de course, sans chercher les points.

Tout s’est accéléré lors des deux derniers tours où Ivanie Blondin a commencé à se positionner, tout comme Schouten et Lollobrigida. Plusieurs athlètes chutaient alors que Blondin cherchait à s’échapper pour éviter de batailler au sprint contre Schouten, détentrice des records olympiques sur 3000 m et 5000 m et redoutable dans les derniers mètres. Mais ce n’était pas assez percutant et Schouten restait à distance suffisante pour accélérer de nouveau dans la dernière ligne droite et s’adjuger la finale de mass start.

Les demi-finales

La Canadienne Ivanie Blondin a remporté la première demi-finale, empochant également cinq points lors des sprints intermédiaires. La Néerlandaise Marijke Groenewoud a chuté mais elle est tout de même parvenue à se relever pour rattraper le groupe de tête. Dans la seconde demi-finale, la vice-championne olympique italienne du 3000 m à Beijing 2022 Francesca Lollobrigida a terminé première, et la Belge Sandrine Tas n’a pas pu se qualifier en finale (12e) de l’épreuve qu’a remportée son compatriote Bart Swings chez les hommes.