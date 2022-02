Alerte médaille, short-track : Ren Ziwei champion olympique du 1000 m

Le doublé au bout du suspense pour la République populaire de Chine.

Ren Ziwei a été sacré champion olympique du 1000 m en patinage de vitesse short-track au Palais omnisports de la capitale, lors des Jeux Olympiques de Beijing 2022.

Son compatriote Li Wenlong s'empare de la médaille d’argent devant le Hongrois Shaoang Liu, champion du monde en titre.

Wu Dajing se classe 4e. Shaolin Sandor Liu, frère de Shaoang et vice-champion du monde, avait été annoncé vainqueur avant d'être sanctionné d’un carton jaune puis déclassé.

Une course en forme de thriller

Dans une ultime course très indécise, marquée par un duel République populaire de Chine / Hongrie, les rebondissements ont été nombreux. La finale a d'abord été arrêtée après 4 tours pour une lame cassée.

La course a repris et un duel Shaolin Sandor Liu et Ren Ziwei s'est dessinée dans le final. Le Hongrois et l'athlète de la République populaire de Chine ont passé la ligne d'arrivée au coude à coude. Mais après visionnage, les juges ont finalement sanctionné le Hongrois d'un carton jaune, le disqualifiant.

À noter que le Néerlandais Itzhak De Laat a remporté la finale B et termine donc 5e du classement final.

Plus d'informations à suivre...