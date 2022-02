Alerte médaille : Laurent Dubreuil en argent en patinage de vitesse 1000 m à Beijing 2022, derrière Thomas Krol

Il aura fallu attendre le 1000 m !

Laurent Dubreuil a décroché la médaille d’argent du 1000 m de patinage de vitesse, ce vendredi 18 février.

Grâce à un chrono de 1 min 08 s 32, le Canadien décroche la première olympique de sa carrière, après avoir terminé 4e lors du 500 m, distance dont il détient le record du monde.

Dans le vert pendant plus de la moitié de la course, avec même 73 centièmes d'avance sur Thomas Krol après 600 m, Dubreuil a finalement cédé du temps sur la toute fin de course. Après PyeongChang 2018 où il n'avait pas rapporté de médaille, le champion du monde du 500 m québécois repart des Jeux Olympiques de Beijing 2022 avec une médaille.

C’est donc le Néerlandais Krol qui a été le plus rapide à l’Anneau national de patinage de vitesse. Leader du classement de la Coupe du monde de 1000 m, le patineur de 29 ans, médaillé d’argent sur 1500 m, a terminé avec 40 centièmes d’avance sur Dubreuil.

Grâce à cette Thomas Krol, les athlètes néerlandais totalisent 11 médailles en patinage de vitesse aux JO 2022

Haavard Holmefjord Lorentzen (NOR) complète le podium, avec 56 centièmes de retard.

Le Belge Mathias Voste termine en 27e position avec un chrono de 1 min 10 s 22.

Voir les résultats complets du 1000 m de patinage de vitesse à Beijing 2022

Le film du 1000 m de patinage de vitesse hommes à Beijing 2022

Faisant partie du premier duo à s’élancer, le Polonais Damian Zurek établissait le premier temps de référence avec 1 min 9 s 08. Il était dépassé par son compatriote Piotr Michalski qui arrivait avec 52 centièmes d’avance.

Le patineur du ROC Pavel Kulizhnkov, détenteur du record du monde (1 min 5 s 69 en 2020), ne parvenait pas à réitérer une performance suffisante pour passer en tête et enregistrait un chrono de 1 min 8 s 87, se hissant en deuxième position.

Le Belge Mathias Vost bouclait le kilomètre sur glace en 1 min 10 s 22 pour ses deuxièmes Jeux Olympiques.

Seul le Britannique Cornelius Kersten parvenait à se glisser dans le top 3 provisoire avec 1 min 8 s 79.

Mais l’Estonien Marten Liiv, cinquième des derniers Championnats du monde su cette distance, se hissait en deuxième position provisoire en signant un chrono de 1 min 08 s 65.

Mais c’était avant le passage du Néerlandais Thomas Krol. Avec un chrono de 1 min 7 s 92, il devançait le Norvégien Haavard Holmefjord Lorentzen, qui patinait à son côté, de 56 s. Les deux athlètes prenaient les rênes du classement.

Le passage du Canadien Laurent Dubreuil était attendu, tant il était en réussite cette saison, avec notamment huit podiums en huit Coupes du monde sur 500 m. Fidèle à sa spécialité, il était pointait en tête après 600 m de course, mais ne parvenait pas à maintenir le rythme dans les 400 derniers mètres. Il terminait en deuxième position.