Alerte médaille : La France et Fillon Maillet en argent derrière la Norvège en relais de biathlon hommes de Beijing 2022

Au bout du suspense, la Norvège a remporté le relais de biathlon hommes de Beijing 2022.

Relégué à près de deux minutes au troisième relais, elle a rattrapé son retard grâce à un retour époustouflant de Johannes Thingnes Boe et une belle prestation de Vetle Sjaastad Christiansen. La Norvège termine en 1 h 19 min 50 s.

La France, emmenée par son dernier relayeur Quentin Fillon Maillet termine en deuxième position (+27,4 s). Après l'or en individuel et en poursuite, ainsi que l'argent en relais mixte et en sprint, QFM devient le premier biathlète de l'histoire à remporter cinq médailles au Jeux Olympiques d'hiver.

Fabien Claude, Émilien Jacquelin, Simon Desthieux et Quentin Fillon Maillet remportent la première médaille française en relais de biathlon hommes depuis le bronze à Turin 2006, avec notamment Raphaël Poirée et Vincent Defrasne.

« Une génération qui nous a tous bercés », reconnaît Émilien Jacquelin, deuxième relayeur français, sur France TV. « Les quatre biathlètes qui sont ici au départ, et toute une génération. Je pense bien sûr aux quatre relayeurs. J'ai envie de leur dire merci pour toutes les émotions qu'ils nous ont données. Ils nous ont donné envie de faire ce sport. On rentre dans l'histoire du biathlon français en ayant cette médaille d'argent. »

Une deuxième médaille en deux courses pour le relais français, après le relais mixte, lundi 5 février. La récompense d'une équipe de France très dense et soudée, dont les quatre membres du relais sont présents dans le top 12 de la Coupe du monde.

« On est une bande de potes », ajoute Fabien Claude. « On avait envie de concrétiser. C'est magnifique. On a tous fait le job aujourd'hui. Je crois qu'on ne pouvait pas rêver d'un meilleur relais. Ce matin, quand je me suis levé, je me suis dit : "Allez, ce soir, on peut être tous médaillés". Voilà, je suis vraiment content que ça l'ait fait. »

Le ROC, qui a mené la grande majorité de la course avant d'enregistrer quatre fautes au dernier tir, termine en bronze (45,3 s).

Le film du relais de biathlon hommes

En relais hommes, quatre biathlètes effectuent 7,5 km chacun entrecoupés de deux tirs : un couché puis un debout, composé de cinq cibles chacun. Pour effacer les dix cibles, situées à 50 m, ils disposent de 13 balles (trois balles de plus que lors des épreuves individuelles), dont trois balles de « pioche ». Si une cible n’est pas touchée, un tour de pénalité de 150 m doit être réalisé.

Au premier tir couché, le Français Fabien Claude ratait ses deux premières cibles mais parvenait à ne pas emprunter le tour de pénalité grâce à ses deux balles de pioches. La Suisse faisait le plein avec Sebastian Stalder. Sturla Holm Laegreid faisait un sans faute également et reprenait les rênes de la course, et Fabien Claude rattrapait le temps perdu sur le pas de tir pour se replacer avec son frère, Florent, qui représente la Belgique.

Mais au tir debout, Fabien Claude réalisait un sans faute après une session rapide et précise, et repartait en tête avec le ROC et la Biélorussie, quand le Norvégien Laegreid était en difficulté et réalisait un tour de pénalité et pointait à 38 secondes.

Lors du deuxième relais, l’athlète du ROC Alexander Loginov imposait une cadence soutenue que seuls le Français Émilien Jacquelin et le Biélorusse Dzmitry Lazouski suivaient, à moins de 10 s. La Norvège avec Tarjei Boe, la Suède avec Jesper Nelin et l’Allemagne avec Roman Rees étaient en dessous de la minute.

Jacquelin faisait le plein grâce à une balle de pioche et se lançait à la poursuite de Lazouski, et surtout de Loginov qui continuait sur un rythme très élevé. L’athlète du ROC se servait d’une balle de pioche et Jacquelin faisait le plein. Il passait le relais à Simon Desthieux avec 36 s de retard sur le ROC, parti avec Maxim Tsvetkov. La Norvège pointait à un peu moins de 2 min et partait avec Johannes Thingnes Boe.

Desthieux faisait le plein au premier tir couché, comme Tsvetkov, et maintenait l’écart sous la minute. Tsvetkov prenait son temps mais réalisait un sans faute au tir debout alors que Desthieux, 86 % de réussite au tir debout cette saison, avait besoin d’une balle de pioche pour effacer les cinq cibles. Il repartait avec 58 s de retard, mais il était désormais suivi de près par l’Allemagne de Benedikt Doll et la Norvège de Johannes Thingnes Boe, auteur d’une prestation à ski exceptionnelle, parti avec 1 min 50 s de retard au premier tir et désormais à 1 min 10 s du ROC.

Les quatre premières nations au classement du classement de la Coupe du monde allaient se disputer le podium avec le dernier relais.

Le double champion olympique français Quentin Fillon Maillet partait avec Vetle Sjaastad Christiansen (NOR), Philipp Nawrath (GER) à la poursuite d’Eduard Latypov (ROC), qui avait un peu plus de 40 s de retard.

Fillon Maillet partait vite pour tenter de rattraper le ROC, demandant un relais de Christiansen ou Nawrath, qui restaient tous les deux derrière. Le Français avait besoin d’une balle de pioche pour compléter les cibles au tir couché et repartait derrière la Norvège et l’Allemagne. Le podium allait se jouer au tir debout, le ROC paraissant intouchable après un nouveau sans faute.

Mais Latypov manquait ses quatre premiers tirs debout et laissait une fenêtre pour l’or, que Christiansen saisissait parfaitement et repartait avec 20 secondes sur Fillon Maillet. Latypov était à 40 s. Le classement ne bougeait plus et la France se dirigeait vers l’argent quand la Norvège remportait l’or et le ROC parvenait à s’emparer du bronze.

Au final, la France aura été la seule équipe à ne réaliser aucun tour de pénalité.

« Ca montre que les gars ont été solides derrière la carabine », conclut Stéphane Bouthiaux, directeur des équipes de France de biathlon. « On a des conditions compliquées aujourd'hui. Ils ont su faire avec. Ca fait un an qu'on les prépare à trouver des conditions comme ça ici. Ca nous réussit donc on est super contents.

