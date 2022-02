Alerte médaille : Chloé Trespeuch en argent du snowboard cross, Jacobellis en or, Odine prend le bronze

La snowboardeuse française Chloé Trespeuch remporte la médaille d'argent en finale du snowboard cross à Beijing 2022.

Huit ans après sa médaille de bronze à Sotchi 2014, la Savoyarde est de nouveau sur le podium olympique, terminant juste derrière l'Américaine Lindsay Jacobellis et devant la Canadienne Meryeta Odine.

La Française remporte donc sa deuxième médaille olympique après la déception de PyeongChang 2018 où elle avait terminé 5e de la finale olympique.

Le gros coup dur de cette journée pour le clan tricolore est la chute de la vice-championne olympique de PyeongChang 2018 en demi-finale Julia Pereira de Sousa Mabileau. Pourtant en tête de sa course, elle a été touchée par l'Australienne Brockhoff et a vu ses rêves de finale olympique s'envoler. La jeune snowboardeuse de 20 ans a tout de même pris le départ de la petite finale, au côté de la championne olympique de 2018, Michela Moioli. Une petite finale qu'elle a maîtriser de bout en bout sans se laisser submerger par la déception d'avoir manquer une occasion en or. Les chutes de l'Américaine Stacy Gaskill et de Michela Moioli ont laissé le champs libre à la Française, déjà en tête de sa petite finale. Elle a donc terminé sa deuxième édition olympique avec une victoire et une 5e place de ces Jeux de Beijing 2022.

« C’est dur. Mais je suis contente de gagner cette petite finale, d’avoir retrouver mon snowboard. C’est le sort du boardercross. J’ai fait des erreurs au premier run, j’ai corrigé au deuxième. Ça allait crescendo, plus les runs passaient, plus je me sentais bien. Mais c’est la vie, c’est le boardercross. Je me retrouve avec Michela Moioli dans la petite finale. C’est bizarre mais bon. C’était très dur », a déclaré Pereira de Sousa Mabileau à FranceTV avant d'avoir un petit mot pour sa compatriote, « La médaille d’argent est très belle, je peux lui dire ! On aurait pu faire un double podium français, mais je suis très contente pour elle. Elle a bossé, tellement bossé. Elle méritait même l’or. »

À noter également que la championne du monde en titre, la Britannique Charlotte Bankes, a été éliminée lors de son quart de finale, dépassée par la jeune Canadienne Tess Critchlow et l'Australienne Belle Brockhoff.

