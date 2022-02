Alerte médaille : Friedrich conserve l'or en bob à deux hommes à Beijing 2022, Monaco 6e

Fantastique triplé allemand en bob à deux hommes à Beijing 2022.

La légende Francesco Freidrich et son pousseur Thorsten Margis ont conservé leur titre olympique avec un temps canon de 3 min 56 s 89 et une meilleure descente en 58 s 99, la seule marque sous les 59 secondes durant toute la compétition. Derrière eux, le binôme Johannes Lochner et Florian Bauer se sont adjugés la médaille d'argent à 0,49 secondes de Friedrich. Un autre duo allemand a donc pris la médaille de bronze. Il s'agit de Christoph Hafer et Mathias Sommer à 1 s 69 des hommes de tête.

Avec un temps de 3 min 58 s 83, les Suisses Michael Vogt et Sandro Michel se sont classés 4e.

Les dignes successeurs de S.A.S le Prince Souverain Albert II, les bobeurs de Monaco Rudy Rinaldi et Boris Vain ont réalisé quatre très belles descentes et ont pris la 6e place de cette compétition de bob à deux de Beijing 2022. Avec un temps cumulé de 3 min 59 s 14 et avec une meilleure descente enregistrée à 59 s 57, le bobsleigh monégasque a de beaux jours devant lui.

Cette 6e place est également la meilleure performance de Monaco aux Jeux Olympiques tous sports confondus, été comme hiver.

« Je ne suis pas triste à cause du résultat parce qu'il y a deux ans, si vous m'aviez dit qu'on pouvait me mêler à la course au podium olympique, je n'y aurais pas cru après mes deux opérations et celle de Boris », a déclaré Rudy Rinaldi après la course. « Je suis content mais c'était peut-être ma dernière course, je voulais finir avec une bonne dernière manche et ce n'est pas le cas. Je suis un peu déçu sur ce point mais je suis heureux de ce résultat.

Le champion olympique de PyeongChang 2018, Justin Kripps associé à Cam Stones cette année à Beijing 2022, a un temps final de 3 min 59 s 40 et termine 10e. Leurs compatriotes Christopher Spring et Mike Evelyn ont pris la 7e place avec un temps 3 min 59 s 26 réalisé en quatre manches.

Les bobeurs français Romain Heinrich et Dorian Hauterville, ont pris la 12e place avec un temps cumulé de 3 min 59 s 94 avec une meilleure descente en 59 s 92. Ils ont rendez-vous avec la compétition olympique de bob à quatre dès le 19 février.

