Alerte médaille, snowboard parallèle hommes : l’Autrichien Benjamin Karl décroche le titre olympique

L’Autrichien Benjamin Karl a remporté la médaille d'or de snowboard dans l'épreuve du slalom géant parallèle à Beijing 2022.

À 36 ans, le quintuple champion du monde, complète son palmarès olympique après l'argent à Vancouver 2010 et le bronze à Sotchi 2014.

« Ce n’était pas mon meilleur run mais aux Jeux Olympiques, on a qu’une chance tous les quatre ans, a confié le . C'est le projet d’une vie, et aujourd'hui il devient réalité. Je ne peux pas décrire ce que je ressens avec des mots. Je suis satisfait et heureux, je vais maintenant savourer. »

Le Slovène Tim Mastnak, encore en tête à trois portes de l'arrivée, a vu s'échapper l'or après une faute sur la banane de fin de parcours.

« J’ai commis une erreur sur la fin du parcours et donc je suis un peu déçu. Mais j’ai la médaille d’argent et on ne peut pas être malheureux avec une médaille olympique. C’est donc une très belle journée. »

Vic Wild complète aussi son palmarès olympique

Dans la petite finale, Victor Wild (ROC), double champion olympique à Sotchi 2014, a lui aussi complété son armoire à trophées olympiques avec la médaille de bronze.

Jamais aussi à l'aise qu'aux JO, l'athlète de 35 ans a battu Roland Fischnaller, 41 ans, qui disputent à Beijing 2022 ses 7e Jeux Olympiques (sa première participation remonte à Salt Lake City 2002).