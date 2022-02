Alerte médaille, hockey sur glace hommes : la Slovaquie bat la Suède et décroche le bronze à Beijing 2022

La Slovaquie est médaillée de bronze de hockey sur glace à Beijing 2022.

En battant la Suède 4 à 0, la Slovaquie s'est imposée en petite finale du tournoi olympique hommes de hockey sur glace en République populaire de Chine. Les Slovaques avaient déjà réussi l'incroyable performance d'éliminer les États-Unis en quart de finale avant de s'incliner face à la Finlande en demi-finale. Aujourd'hui, c'est la Suède, double championne olympique de la discipline en 1994 et 2006, que la jeune équipe de Slovaquie a battu pour s'octroyer la médaille de bronze.

LIRE AUSSI - La Slovaquie élimine les États-Unis en quart de finale de hockey sur glace hommes à Beijing 2022

C'est la toute première médaille olympique en hockey sur glace pour la Slovaquie, qui repartira avec deux médailles des Jeux de Beijing 2022, le bronze en hockey sur glace hommes et l'or de Petra Vhlova en slalom de ski alpin.

La grande finale olympique de ce tournoi se tiendra dimanche 20 février et verra les champions olympiques de PyeongChang 2018, le ROC affronter la Finlande, vice-championne du monde en titre.

Suivez les Jeux Olympiques de Beijing 2022 avec notre Liveblog

Le film de la petite finale entre la Slovaquie et la Suède

La tension sur la glace était à la hauteur de l'enjeu. Car si la bataille pour l’or olympique est toujours féroce, celle pour ne pas repartir les mains vides l’est tout autant.

La première période a fait office de mise en jambe pour les deux équipes qui n'ont pas trouvé le filet adverse, mais avec déjà 14 tirs cadrés pour la Slovaquie, contre 8 pour la Suède.

Durant la deuxième période, Juraj Slafkovsky, du haut de ses 17 ans, a ouvert la marque pour la Slovaquie en trouvant la lucarne de la cage de Lars Johansson. Quelques minutes plus tard, durant un power play slovaque, Samuel Takac a profité de la supériorité numérique de son équipe avec la sortie du Suédois Dennis Everberg, pour trouver un trou improbable entre le le poteau et le portier suédois et agrandir la marque, portant le score à 2 à 0 en faveur de la Slovaquie.

Les 20 dernières minutes ont de nouveau été favorables à la Slovaquie. À trois minutes de la fin du match, la Suède a sorti son gardien pour mettre toutes ses forces en attaque. Slafkovsky a intercepté le puck pour s'offrir un doublé en petite finale. Un but imité 20 secondes plus tard par son compatriote Pavol Regenda.

La Suède, qui avait souffert la veille en demi-finale après 60 minutes de jeu, plus une prolongation et même une longue séance de tirs aux but pour finalement s'incliner face au ROC, n'a pas trouvé la solution pour venir à bout de la formation slovaque.

Voir les résultats du tournoi de hockey sur glace hommes à Beijing 2022