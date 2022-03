Maxime Montaggioni, ému après son titre paralympique en snowboard banked slalom : « L’or, c’est incroyable ! »

« J’ai l’impression d’être sur un nuage. »

Le snowboardeur français Maxime Montaggioni avait encore du mal à redescendre après son triomphe dans le banked slalom de catégorie SB-UL du vendredi 11 mars, qui lui a valu sa première médaille aux Jeux Paralympiques de Beijing 2022.

Et sa première médaille paralympique est en or ! En effet, il y a quatre ans, il s’était bien rendu en République de Corée pour disputer PyeongChang 2018, mais il s’était blessé au genou et n’avait pas pu participer aux épreuves.

Cette fois, c’est bon. Mais il avait encore du mal à réaliser. « Je n’y crois pas, c’est incroyable », disait-il au micro d’Olympics.com. « Je savais que je pouvais faire une médaille, mais l’or, c’est incroyable ! »

« Je n’avais rien à perdre »

Le double champion du monde 2022, ancien taekwondoïste de haut niveau, a devancé les Chinois Ji Lijia et Zhu Yonggang après deux runs où le meilleur chrono était pris en compte. Il comptait un centième de retard sur Ji dans le premier run. « Les Chinois sont très forts donc je ne m’attendais pas à être premier, surtout après le run d’entraînement où j’ai fini deuxième ou troisième [deuxième en réalité]. Je savais que ce serait très dur d’aller chercher cette médaille. »

« Je n’avais rien à perdre [dans le deuxième run] », poursuit le snowboardeur de 32 ans, né avec une malformation de l’avant-bras droit. « J’étais à 1 centième et je ne voulais pas perdre de si peu. Je devais tout faire pour quitter la compétition sans regrets. J’étais donc libéré et fort, et ça a porté ses fruits. Pour moi, c’était la situation idéale. »

« Je me suis construit comme d'habitude, au fur et à mesure des runs. J'ai tout lâché sur la fin et ça a suffi », a-t-il ajouté sur France TV, au bord des larmes, des trémolos dans la voix. « Il y a beaucoup d'émotion. Ça remonte encore. C'est un soulagement de ouf. C'est quatre ans de travail qui aboutissent à quelque chose. Ce sont des larmes de joie, d'émotion. »

Ces émotions vont mettre du temps à redescendre. Même ses passages devant les nombreux médias n’y changent rien pour le quintuple champion du monde (un titre en 2017, deux en 2019 et deux en 2022). « Des médailles mondiales c'est cool, mais la médaille paralympique, ça reste le Graal », expliquait-il au quotidien sportif L’Équipe. « D'ailleurs, j'ai chialé. Je ne comprenais pas pourquoi les gens pleuraient quand ils avaient une médaille aux Jeux. Là j'ai compris, c'est une émotion incroyable. »

Une revanche sur PyeongChang et le cross

Surtout que Montaggioni avait commencé ses Jeux difficilement en prenant la 10e place du snowboard cross le 7 mars, après une élimination en quart de finale. Ji avait fini en or, Zhu en bronze et un autre Chinois, Wang Pengyao, en argent.

« Le snowboard cross était assez dur à digérer sur le moment. Heureusement, j'ai des coéquipiers assez cool, on a bien rigolé l'après-midi et ils ont dédramatisé la situation. J’ai pu me reconcentrer sur cette course-là. »

C’est donc grâce à la solidarité entre les collègues de l’équipe de France que le snowboardeur a pu décrocher ce premier titre paralympique. Son camarade Benjamin Daviet, lui aussi victorieux quelques minutes plus tôt sur l’individuel debout du para biathlon, avait quelques mots gentils à dire à l’encontre du Niçois.

« Je suis vraiment très heureux qu'il fasse cette médaille d'or, c'est tellement mérité, surtout après une déception sur le snowboard cross, ça me fait vraiment plaisir », a déclaré Daviet au micro de France TV. « Ça va vraiment mettre de l'ambiance au village et j'ai hâte de partir ce soir avec lui pour la cérémonie des médailles. »

Une cérémonie de remise des médailles où l’on entendra la Marseillaise deux fois, donc.