Surf | Maxime Huscenot se qualifie en Championship Tour pour la saison 2023

« En 2015 et 2016, j’ai perdu ma qualification ici, à Hawaï, en perdant deux fois au premier tour », se rappelle le surfeur de 30 ans au micro de la WSL. « C’était très dur. J’ai perdu mon sponsor et je ne savais pas quoi faire. Si je continuais ma carrière ou pas. »

Maxime Huscenot : « Ça fait 10 ans qu’on galère avec Ramzi »

Le Réunionnais n’a jamais lâché son rêve de vue et s’est donc remis au travail, malgré les obstacles qui se sont hissés sur sa route.

« J’ai changé ma planche et travaillé plus mon surf, physiquement aussi. Je me suis ensuite blessé à la jambe mais je me suis relevé. Puis j’ai eu un nouveau sponsor, une nouvelle planche et tout s’est réuni. »

« J’ai travaillé encore plus dur et là, je me sens plus prêt que jamais. Ce sont les hauts et les bas qui nous amènent jusqu’ici et aujourd’hui, on sait pourquoi on se donne. »

Huscenot surfera en CT aux côtés de son ami Marocain Ramzi Boukhiam, qui s’est qualifié mercredi 30 novembre.

« Il y a tellement d’émotions. Ça fait 10 ans qu’on galère avec Ramzi et on a tous les deux eu une année de dingue. Je pense qu’on le mérite. »

L’année prochaine, il sera le seul Français à disputer le CT chez les hommes, Jérémy Florès ayant quitté le circuit professionel et Michel Bourez ayant été rétrogradé. Ce sera en revanche le huitième à rejoindre le CT, après David Vetea, Eric Rebière, Micky Picon, Jérémy Florès, Michel Bourez, Tim Boal et Joan Duru.

Sa compatriote Johanne Defay sera quant à elle la seule représentante tricolore chez les femmes, Vahiné Fierro n’ayant pas obtenu les points nécessaires.

La saison de Championship Tour démarre le 29 janvier 2023 avec le Pipeline d’Hawaï, la première des 10 manches que compte le circuit avant les Finales prévues en septembre prochain. Les 10 premiers en fin de saison remporteront également un quota pour les Jeux Olympiques de Paris 2024.

