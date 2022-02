Mathilde Gremaud raconte ses JO de Beijing 2022 : « Des montagnes russes d’émotions »

« C’était plutôt intense et super bien. Je me suis beaucoup amusée ».

Il faut dire que l’Asie lui réussit plutôt bien.

Il y a quatre ans en République de Corée, Mathilde Gremaud repartait des Jeux Olympiques d’hiver de PyeongChang 2018 avec la médaille d’argent de ski slopestyle, alors qu’elle n’était pas forcément attendue à un tel niveau.

Mais à Beijing 2022, ce n’était pas les mêmes conditions. Avec le titre honorifique de première femme à avoir posé un switch double cork 1440, en 2020, puis en compétition en 2021, Gremaud faisait figure de favorite. Mais son début de saison a été perturbé par des chutes, avec notamment une commotion cérébrale qui a suivi l’une d’entre elles.

Pas les meilleures conditions pour entamer les Jeux, mais la Suissesse de 22 ans a pourtant conclu sa première compétition, le big air, avec une médaille de bronze.

« On a commencé avec le big air et je voulais vraiment une médaille » déclare-t-elle à Olympics.com à propos de la première épreuve de ski big air de l’histoire des Jeux. « J’étais soulagée quand c’est arrivé. À partir de ce moment, c’était des montagnes russes d’émotions. Les entraînements de slopestyle étaient très durs. Mais ça s’est bien fini. »

Mathilde Gremaud : « J’ai pleuré pendant une demi-heure »

Avec une nouvelle médaille olympique, la mission était donc remplie. Mais il y avait toujours l’épreuve de slopestyle, prévue une semaine plus tard. Si l’envie de rechausser les skis rapidement était bien présente, l’attente avant la prochaine épreuve était compliquée à gérer.

« En fait, juste après le big air, j’étais super motivée pour le slopestyle. J’avais trop hâte, car le big air est très rapide alors que le slopestyle, c’est plus fluide, on a tout un run à faire et j’adore skier.

« Mais un peu après, je me suis sentie vidée. C’était une telle récompense, d’autant plus que je n’ai pas eu le meilleur début de saison. »

« Je suis allée au premier entraînement et au final, j’étais épuisée. »

Une fatigue qui s’est ressentie lors des premières glisses, lors de l’entraînement.

« Le jour des qualifications, je me suis dit que je devais me donner à fond pour ces deux derniers jours. J’ai eu un run très bizarre, et je me suis fait peur sur mon deuxième saut et je me suis dit : je ne crois pas que je peux y arriver. On était sur le télésiège et mon coach m’a demandé si ça allait. J’ai commencé à pleurer, pendant une demi-heure… J’ai manqué la moitié de l’entraînement. »

« J’avais une autre chance, et j’allais essayer de la saisir »

La confiance était donc au plus bas pour la vice-championne du monde de slopestyle. Et les qualifications n’allaient pas la rassurer.

« Avant mon premier run de qualification, je n’étais pas sûre que je pourrais y arriver. Puis j’ai fait le run plus stupide que je pouvais faire : après mes deux rides, j’ai fait trois sauts identiques. J’avais une autre chance, et j’allais essayer de la saisir. J’ai eu un peu de chance de me qualifier. »

Après son second run de qualification, la native de Fribourg n’était plus maîtresse de son sort et devait attendre le passage de la dernière athlète pour se rassurer. Elle finissait finalement 12e des qualifications, dans une épreuve où seules les 12 premières se hissaient en finale.

Mathilde Gremaud chute en finale de ski slopestyle avant de remporter la médaille d'or. Photo de 1 Getty Images

Gremaud : « Ma chute lors du premier run de la finale était une bonne chose »

À l’image de son début de saison et des qualifications, la finale, qui se disputait au meilleur des trois manches, débutait de manière chaotique : une chute lors de laquelle elle perdait et endommageait ses skis. Mais l’une des marques de fabrique des grands champions réside dans la capacité à transformer le négatif en positif.

« Ma chute lors du premier run était une bonne chose au final. Ça m’a distraite, j’ai dû aller réparer mes skis. Une pièce du ski est partie et il ne fonctionnait plus correctement. Du coup j’ai pris de nouveaux skis. Ça m’a occupé et je n’ai pas pensé à cette chute. »

« Avant mon deuxième run, je rigolais et je me demandais… pourquoi c’est arrivé ? Mais c’était ok, j’avais encore deux runs. »

La suite : un run noté 86,56 points, qui lui a permis de prendre la tête du classement, et de voir le passage de toutes les concurrentes, car sa 12e place lors des qualifications lui imposait de partir en première en finale.

« C’était pas mal d’être là et de regarder tout le monde. J’étais première à passer, et j’avais onze filles à voir. C’était une belle journée, tout le monde s’amusait… C’était plutôt cool de regarder. Mais en même temps, quand je voyais une petite erreur, je me disais que c’était bon pour moi. C’était comme ça jusqu’au dernier run, les doigts croisés. »

Ailing (Eileen) Gu : « Mathilde, tu as tué le game. Tu es mon inspiration. »

Dans cette finale, figurait également la star de ces Jeux Olympiques, Ailing (Eileen) Gu. Médaillée d’or en big air, l’athlète de République populaire de Chine de 18 ans visait un second titre en slopestyle. En difficulté sur ses deux premiers runs, la Chinoise devait tout donner lors de son ultime passage, même si elle savait que Gremaud avait posé des bases difficilement atteignables. « Mathilde, tu as tué le game. Tu es mon inspiration », avait même déclaré Gu en bas du park.

Elle s’élançait alors pour son troisième et dernier run, celui-là même qui lui avait offert la médaille d’or en big air, reléguant Tess Ledeux en deuxième position.

« Puis Ailing a fait son dernier run », se rappelle Gremaud. « Et il était plutôt parfait. Mais j’avais un peu d’espoir avec mon premier saut, car je ne pense pas que les juges s’y attendaient. Et j’espérais que grâce à ce saut, je resterais en tête. Mais c’est clair, quand elle est passée, j’ai vu que ça allait être serré. »

Serré, c’est le mot. Seulement 33 centièmes de point séparaient les deux athlètes, mais Gremaud restait en tête et remportait l’or.

« C’était super. On attendait son score, et on était en train de rigoler. Peut-être qu’on va avoir l’or toutes les deux ? Ou deux autres médailles ? Une d’argent, une de bronze ? »

« Et on a eu toutes les deux un bout d’or. C’était super cool. Ces Jeux sont incroyables. »

Mathilde Gremaud, médaillée d'or en slopestyle, avec Ailing (Eileen) Gu, qui décroche l'argent. Photo de 1 Getty Images

« Tout le monde est juste content »

Lors de ces Jeux de Beijing 2022, l’une des images marquantes aura été la solidarité et l’amitié affichées par les athlètes, notamment en freestyle. Une fois les scores finaux dévoilés en slopestyle femmes, Gremaud et Gu ont sauté de joie et se sont serrées dans les bras. Comme si la victoire n’était pas réservée à une seule personne.

« C’est l’état d’esprit de tout le monde. Ça a toujours été comme ça et j’espère que ça va continuer. On est juste contentes pour les autres. Pour Ailing, elle avait déjà eu la médaille d’or. Elle avait l’argent cette fois mais je pense qu’à un certain niveau, dans notre sport au moins, on est content d’avoir quelque chose. C’est dur à expliquer mais c’est naturel. Tout le monde est juste content. »

Le joie et le plaisir de participer à l’histoire. Le reste, c’est du bonus.