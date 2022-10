Masters 1000 de Paris Bercy : Présentation, programme, joueurs à suivre et comment regarder en direct

Comme chaque année depuis 1970, deux ans après le début de l’ère Open, le tournoi de Paris clôture la saison des Masters 1000, nom donné à la deuxième catégorie de tournois derrière les Grands Chelems.

Cette année, l’Aréna de Paris Bercy, où se dérouleront les épreuves de basketball, de gymnastique artistique et de trampoline des Jeux Olympiques de Paris 2024, accueille donc le neuvième Masters 1000 de la saison 2022, du 31 octobre au 6 novembre, avec les meilleurs joueurs de la planète, dont le numéro 1 mondial Carlos Alcaraz et les légendes Rafael Nadal et Novak Djokovic.

Des Français participent également au Masters 1000 parisien et avant le tirage, prévu vendredi 28 novembre, Olympics.com vous explique tout ce que vous devez savoir sur le tournoi de Paris Bercy.

Les Français du Masters 1000 de Paris Bercy

Numéro 41 au classement mondial, Gael Monfils était le seul Français pouvant prétendre à une qualification directe. Mais le joueur de 36 ans a finalement déclaré forfait, n'étant pas rétabli d'une blessure au talon. La Monf' n’a plus joué depuis le mois d’août au Masters 1000 de Montréal. Avec sa compagne Elina Svitolina, la tenniswoman ukrainienne médaillée de bronze à Tokyo 2020, ils viennent de donner naissance à leur première fille.

La Fédération française de tennis (FFT) a cependant délivré des wild cards (invitations) à quatre tennismen tricolores : Adrian Mannarino, Gilles Simon, Richard Gasquet et Arthur Rinderknech.

Actuel 42e mondial, Mannarino n’était pas loin d’acquérir une qualification directe mais il est finalement bien présent, après notamment un quart de finale à l’ATP 500 d'Astana perdu contre Andrey Rublev.

Gilles Simon, qui occupe actuellement la 195e place mondiale, va disputer le dernier tournoi ATP de sa carrière. À 37 ans, le vainqueur de 14 titres sur le circuit ATP avait annoncé qu’il arrêterait sa carrière sportive à la fin de l’année, et va faire ses adieux au tennis professionnel devant son public.

Pour Richard Gasquet, 74e mondial, c’est la récompense d’une bonne fin de saison. Le Biterrois de 36 ans reste sur une demi-finale à l’ATP 250 d’Anvers, perdue contre le Canadien Felix Auger-Alliassime. Lors des tours précédents, il avait battu le Suisse Stan Wawrinka et le Belge David Goffin.

Dernier invité, Arthur Rinderknech est 51e mondial. Le tennisman de 27 ans a récemment battu l’Argentin Diego Schwartzman, 21e mondial, à l’ATP 250 de Tel Aviv fin septembre, avant de rejoindre la demi-finale de l’ATP 250 de Gijon avec notamment une victoire contre l’Espagnol Pablo Carreño Busta, 15e mondial.

Benjamin Bonzi, Hugo Gaston et Ugo Humbert devront passer par les qualifications pour rejoindre leurs compatriotes dans le tableau principal du Masters 1000 de Paris Bercy.

Les athlètes internationaux à suivre au Masters 1000 de Paris Bercy

Carlos Alcaraz, nouveau patron du circuit mondial, est bien évidemment présent à l’Aréna de Bercy. Vainqueur de son premier Grand Chelem en septembre lors de l’US Open, l’Espagnol de 19 ans va essayer de conforter son statut de numéro 1 mondial, après notamment une élimination au premier tour de l’ATP 250 d’Astana début octobre, contre le Belge David Goffin pour son retour sur le circuit ATP après son sacre à New York.

Son compatriote Rafael Nadal, numéro 2 mondial à 36 ans, a également annoncé qu’ils allait faire son retour dans la salle parisienne, après une absence de près de deux mois. La légende aux 22 titres du Grand Chelem et aux deux titres olympiques n’a plus rejoué depuis son élimination en huitièmes de finale de l’US Open contre l’Américain Frances Tiafoe, mis à part en double au côté de Roger Federer pour l’ultime rencontre de sa carrière lors de la Laver Cup fin septembre. Entre temps Nadal est devenu père pour la première fois.

Son grand rival Novak Djokovic, 35 ans, qui a remporté son 21e Grand Chelem à Wimbledon cette saison mais rétrogradé à la 7e place mondiale, est également annoncé. Le Serbe est tenant du titre à l’Aréna de Bercy, et vise un septième sacre. Djoko détient actuellement 38 titres en Masters 1000, un record, juste devant Nadal (36). Il reste sur un victoire lors de l’ATP 500 de Nur-Sultan au Kazakhstan, après avoir battu le Grec Stefanos Tsitsipas en finale et Daniil Medvedev en demie.

Ancien numéro 1 mondial, Medvedev va quant à lui tenter de prendre sa revanche à Bercy après une défaite en finale de l’édition 2021 alors qu’il avait décroché le titre en 2020. Il occupe aujourd’hui la quatrième place mondiale.

Stefanos Tsitsipas, cinquième mondial, va également défendre ses chances dans la capitale française. Le Grec de 24 ans reste sur trois finales perdues lors de ses trois derniers tournois ATP disputés (Stockholm contre le Danois Holger Rune, Astana contre Novak Djokovic et Cincinnati contre le Croate Borna Coric). En 2022, il a perdu cinq des sept finales disputées, et cherche à finir la saison de Masters 1000 sur une bonne note.

Finaliste à Roland-Garros et l’US Open, le Norvégien Casper Ruud, occupe la troisième place mondiale, et va participer au Masters 1000 de Paris Bercy, après une défaite au premier tour de l’ATP 500 de Tokyo début octobre.

Le champion olympique en titre Alexander Zverev a quant à lui dû renoncer. L'Allemand est toujours en convalescence depuis sa blessure à la cheville contractée à Roland-Garros.

Le programme du Masters 1000 de Paris Bercy

*Programme prévisionnel, valide au 26 octobre 2022

Samedi 29 octobre

Qualifications - Courts n°1 et n°2

Dimanche 30 octobre

Qualifications - Courts n°1 et n°2

Lundi 31 octobre

1er tour - Central, courts n°1 et n°2

Mardi 1er novembre

1er tour / 2e tour - Central, courts n°1 et n°2

Mercredi 2 novembre

2e tour - Central, courts n°1 et n°2

Jeudi 3 novembre

1/8 de finales - Central, courts n°1 et n°2

Vendredi 4 novembre

1/4 de finales - Central, court n°1

Samedi 5 novembre

1/2 finales - Central

Dimanche 6 novembre

Finales - Central

Comment regarder en direct le Masters 1000 de Paris Bercy

En France, le Masters 1000 de Paris Bercy est diffusé sur les antennes de Canal + et Eurosport.

