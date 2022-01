Masterclass olympique : comment exceller en short-track avec Apolo Ohno 

Apolo Ohno, l’Américain le plus décoré des Jeux Olympiques d’hiver, porte de nombreuses casquettes. Les lessons qu’il a tirées tout au long de son incroyable carrière sportive ont inspiré des gens à travers le monde entier. Aujourd’hui à la retraite, l’ancien athlète partage son temps entre des conférences sur la motivation, l’écriture et la diffusion de contenus.

Ohno s’est entretenu avec Olympics.com sur la beauté et imprévisibilité du short-track, sa carrière post-olympique et ses prédictions pour Beijing-2022.

Découvrez cette interview, légèrement éditée pour plus de clarté.

Olympics.com (OC) : Comment avez-vous découvert le short-track et qu’est-ce qui vous a fait aimé cette discipline au point de devenir athlète professionnel ?

Apolo Ohno (AO) : Je suis tombé amoureux du short-track en 1992, quand je regardais les Jeux Olympique d’hiver avec mon père. J’y ai vraiment vu quelque chose de spécial. Les athlètes portaient des tenues qui ressemblaient vraiment à celle des super-héros et patinaient sur la glace à près de 50 km/h, avec des lames de samouraï de 43 cm de long attachées sous leurs pieds. Cela avait l’air dingue. Et c’est ce que j’ai aimé. C’est ce que je voulais faire moi aussi. Quand j’ai eu 14 ans, j’ai été invité à rejoindre le programme de développement olympique junior de Lake Placid.

Apolo Ohno durant l'épreuve de 500 m de short-track aux JO de Turin 2006.

OC : Quel sportif admirez-vous particulièrement ou considérez-vous comme une légende de votre discipline ?

AO : L’athlète qui m’a beaucoup inspiré est le Canadien Mark Gagnon. J’adorais le regarder patiner. J’étais fan de son style sur la glace. Il n’avait pas le profil idéal pour être un patineur de vitesse sur piste courte, il était plus grand que la plupart des autres athlètes, mais il faisait en sorte que ce ne soit pas un problème. Il avait l’air si déterminé. C’est le sportif dont j’ai le plus aimé apprendre. En plus, j’ai eu la chance de courir contre lui à de nombreuses reprises.

OC : Si vous deviez décrire le short-track en quelques mots, quels seraient-ils ?

AO : Dynamique, chaotique, explosif et fun.

Le short-track en une minute

Les bases : Le patinage de vitesse sur piste courte, aussi appelé short-track, est une course à élimination durant laquelle les patineurs courent en peloton et tentent de dépasser et d’être plus stratégique que leurs adversaires durant des manches, jusqu’à la finale.

: Le patinage de vitesse sur piste courte, aussi appelé short-track, est une course à élimination durant laquelle les patineurs courent en peloton et tentent de dépasser et d’être plus stratégique que leurs adversaires durant des manches, jusqu’à la finale. Histoire olympique : Le short-track a fait son apparition aux Jeux Olympiques d’hiver avec deux épreuves individuelles et deux relais, lors des jeux d’Albertville 1992. Depuis les JO de Turin 2006, le programme de short-track intègre huit courses, qui sera porté à neuf cette année à Pékin avec l’introduction du relais mixte.

: Le short-track a fait son apparition aux Jeux Olympiques d’hiver avec deux épreuves individuelles et deux relais, lors des jeux d’Albertville 1992. Depuis les JO de Turin 2006, le programme de short-track intègre huit courses, qui sera porté à neuf cette année à Pékin avec l’introduction du relais mixte. Les médailles olympiques par nation : La République de Corée est la meilleure nation du short-track olympique, avec un total de 48 médailles remportées, dont 24 en or. La République populaire de Chine et le Canada sont respectivement deuxième et troisième avec 33 médailles olympiques chacun, dont 10 médailles d’or pour la Chine et neuf pour le Canada.

: La République de Corée est la meilleure nation du short-track olympique, avec un total de 48 médailles remportées, dont 24 en or. La République populaire de Chine et le Canada sont respectivement deuxième et troisième avec 33 médailles olympiques chacun, dont 10 médailles d’or pour la Chine et neuf pour le Canada. Les athlètes les plus médaillé des Jeux Olympiques : Viktor Ahn, qui a représenté la République de Corée et la Fédération de Russie, ainsi que l’Italienne Arianna Fontana, sont les deux athlètes les plus décorés de l’histoire du short-track aux Jeux Olympiques, avec un total de huit médailles chacun.

OC : Qu’est-ce que vous aimez le plus dans le short-track et qu’est-ce qui selon vous est le plus difficile dans cette discipline ?

AO : Ce que j’aime particulièrement avec le short-track, c’est le niveau de concentration qu’il faut pour performer à haut niveau. Il faut essayer de réduire son de temps de quelques milliers de secondes et cela prend des jours, des semaines, voire des mois et des années. Le short-track est une question de régularité et de concentration vers un seul objectif : essayer d’être meilleur chaque jour.

OC : Quels sont les trois moments qui ont marqué votre carrière ?

AO : Les trois éditions des Jeux Olympiques auxquelles j’ai participé sont des moments forts de ma carrière car j’ai été confronté à différents problèmes, différents adversaires et différentes conditions. Durant ces périodes, j’ai été confronté à de gros problèmes, tant physique que psychologique, et je n’en ai jamais vraiment parlé aux gens autour de moi. Pourtant, même dans ces instants difficiles, je sentais que j’étais capable de donner le meilleur de moi-même.

OC : Quelles sont les qualités et compétences qu’il faut pour être un bon patineur de vitesse sur piste courte ?

AO : La plus grande qualité est la force mentale. Il faut être régulier physiquement mais aussi mentalement durant les entraînements. Ensuite il y a évidemment les qualités physiques, être fort et explosif, avoir une bonne technique, être malin dans ses stratégies de course et croire en soi. Il faut beaucoup de qualités et de compétences pour être performant, c’est pourquoi c’est une discipline si difficile.

OC : Cela représente quoi pour vous d’avoir participé aux Jeux Olympiques ?

AO : Je plaisante toujours à propose de cela en disant : « Bon, cette course a la même distance que les centaines d’autres courses que tu as fait auparavant. Il n’y a rien de différent. Il y a juste plus de caméras et plus de gens, et c’est dans une autre ville. Les mêmes athlètes sont là, les mêmes stratégies seront utilisées, l’équipement n’a pas changé. La qualité de la glace est globalement la même. Pourquoi est-ce que tu veux en faire une course différente des autres ? » Mais la réalité c’est que c’est différent. L’énergie semble différente. Les attentes sont différentes aussi. Cela change beaucoup de choses de savoir que si vous n’y arrivez pas cette fois-ci, il faut attendre quatre années pour retenter sa chance.

OC : À quoi doit-on s’attendre à Beijing 2022 ? Qui sont les athlètes qui pourraient remporter l’or en short-track ?

AO : La discipline est très différente comparée à ce qu’elle était il y a quatre ans. La compétitivité et la performance sont vraiment importantes maintenant, ce qui signifie que beaucoup d’athlètes peuvent aller en finale et remporter la médaille. Comme depuis toujours, la République de Corée, la République populaire de Chine et le Canada seront au cœur de l’attention mais le ROC, la Hongrie, l’Italie, le Japon, les États-Unis… Je vous répondrai deux semaines avant les Jeux, après avoir vu les sessions d’entraînements.