Masterclass olympique : comment exceller en combiné nordique avec Felix Gottwald

« Au début, ce n’était vraiment pas facile. Mais je savais que ce n’était pas un projet de six semaines mais bien un projet de vingt ans. »

Felix Gottwald avait tout juste 13 ans lorsqu’il a dit annoncé son père qu’il voulait consacrer sa vie au combiné nordique. Une conversation qui n’a pas dû être facile, étant donné que ses parents l’avaient déjà imaginé reprendre l’affaire familiale de vente de voitures.

Pour autant, l’athlète autrichien, qui avait déjà une étrange habileté à se projeter sur le long-terme, est resté sur son idée de base et a commencé son épopée qui l’a d’abord conduit jusqu’aux Jeux Olympiques d’hiver de Lillehammer 1994. Lentement mais sûrement, il a continué sa progression, jusqu’à finalement monter sur la plus haute marche du podium olympique, deux fois à Turin 2006 en sprint et par équipes, puis à Vancouver 2010 avec une médaille d'or historique par équipes, remportée après une brève période de retraite sportive.

Mais Gottwald n’a pas connu tous ses succès dès le début et, contrairement à ce que beaucoup pensent, il estime que cela ne devrait même pas être un objectif en soi. En tant que sportif qui a terminé sa carrière avec le statut d'athlète autrichien le plus décoré des Jeux d’hiver et olympien avec le plus de médailles d’or en combiné nordique de tous les temps, il a un message plus profond à faire passer.

« Vous pouvez avoir comme objectif de gravir le sommet de la montagne. Mais le plus important devrait être de réussir à redescendre de cette montagne en toute sécurité et de rentrer saint et sauf chez soi. »

Après cinq participations aux Jeux Olympiques d’hiver, Gottwald a pris sa retraite sportive. Aujourd’hui âgé de 45 ans, il est un des ambassadeurs de Laureus, une fondation qui supporte les actions de « Sport for good ».

Gottwald s’est entretenu avec Olympics.com, pour revenir sur sa carrière et sa passion pour le combiné nordique.

Découvrez cette interview, légèrement éditée pour plus de clarté.

Olympics.com (OC) : Comment avez-vous découvert le combiné nordique et pourquoi ce sport vous a tant plu ?

Felix Gottwald (FG) : Quand j’étais plus jeune, je cherchais quel sport je pourrais faire. J’en ai essayé plusieurs jusqu’à ce que je tente le saut à ski. Cette discipline m’a fascinée. Mais si je me cantonais au saut à ski, l’entraînement physique était trop léger. Le fils de mon ancien professeur de sport faisait du combiné nordique et il m’a dit, "tu devrais essayer, tu es bon en course à pied et les sports comme ceux-là", donc j’ai essayé le saut à ski et le ski de fond. J’ai toujours eu la sensation que je pouvais skier plus vite, mais je n’avais pas la bonne technique.

Cependant, mes parents pensaient que je reprendrai l’affaire familiale. Ils possèdent une entreprise de vente de voitures depuis 30 ans. C’était un vrai défi de leur annoncer, à seulement 13 ans, que je ne voulais pas travailler dans ce domaine et que je voulais devenir un skieur de combiné nordique. Quand j’y repense, je suis vraiment impressionné… Au final, ils m’ont autorisé à prendre cette voie, à condition de continuer mes études.

Les débuts ont été plutôt difficiles. J’ai commencé le saut à ski à 13 ans, ce qui est relativement tard. Donc oui, les débuts n’étaient pas facile, mais je savais que ce n’était pas un projet de six semaines. C'était un probablement un projet de 20 ans. Et cela a effectivement été un projet de 20 ans… Les médailles n’ont pas été mes plus grands succès. Mon plus grand succès a été de faire les choses comme je voulais les faire. C’est le message que je souhaite faire passer aux jeunes, demandez-vous quel est votre rêve et suivez-le.

OC : Est-ce que vous faites toujours du combiné nordique ? À quoi ressemble votre vie quotidienne maintenant ?

FG : J’ai arrêté le ski nordique parce qu’il est impossible de sauter lorsqu’on est moins rapide. C’est possible de skier moins vite, mais pas de sauter moins vite. Je m’entraîne toujours, je suis toujours en forme et le sport fait partie de ma vie. Mais il faut aussi que je gère mon travail et ma famille. Il y a beaucoup à faire et, la plupart du temps, une journée est presque trop courte pour faire tous mes projets.

Dans cette situation post-pandémie, il y a beaucoup de travail. Je pense que le challenge de tout le monde est de retrouver son équilibre. En combiné nordique, il faut trouver le juste équilibre entre le saut à ski et le ski de fond, et il faut aussi trouver cet équilibre dans la vie de tous les jours.

OC : Quand vous étiez plus jeune, est-ce que vous regardiez un athlète en particulier ou un personne que vous considériez comme une légende de votre sport ? Ou est-ce que vous étiez principalement concentré sur votre parcours ?

FG : C’est plutôt la deuxième option. Bien sûr, il y avait des athlètes que nous connaissions comme étant les plus grands sportifs de combiné nordique de l’époque, mais j’avais des difficultés à me frayer mon propre chemin. Je n’avais pas beaucoup de temps pour regarder ce qu’il se passait autour de moi. J’étais déjà bien occupé à me concentrer sur chaque journée, ce qui est un gros avantage. C’est dans ces moments là que l’on est capable de créer des choses. J’avais des difficultés à me qualifier pour les Jeux Olympiques. Je pensais aux quatre années supplémentaires que je pourrais avoir si je n’y arrivais pas tout de suite et qui me laisseraient une chance supplémentaire quatre ans plus tard.

C’est un travail de longue haleine de comprendre que la seule chose que vous pouvez faire, c’est de faire de votre mieux chaque jour pour devenir un petit peu meilleur le lendemain.

Felix Gottwald Photo de 2006 Getty Images

OC : Vous aviez 18 ans lors de votre première participation aux Jeux Olympiques. Il vous a fallu de nombreuses années avant de remporter votre première médaille d’or. Comment s’est passé ce processus pour vous ?

FG : C’était une longue aventure. Je me souviens qu’aux Jeux de 1994, j’avais 17 ou 18 ans et j’étais très impressionné par l’envergure des Jeux Olympiques. J’en ai presque oublié de sauter et de skier. Mais quatre ans plus tard, à Nagano 1998, j’étais toujours en difficulté. Nous avions de réelles chances de remporter une médaille, mais nous avons fait beaucoup d’erreurs, plus que les autres équipes en tout cas, donc nous n’avons pas gagné de médailles.

Puis j’ai continué de travailler et aux Jeux de Salt Lake City 2002, j’ai remporté trois médailles lors de trois épreuves différentes, trois médailles de bronze. Après les avoir célébrées dignement dans le Club Autriche, j’ai rencontré le champion olympique de ski alpin Franz Klammer. Il était impressionné par ma performance et m’a félicité, mais il m’a aussi dit, "tu sais, aux Jeux Olympiques, il n’y a que la médaille d’or qui compte."

J’ai eu une conversation avec moi-même pour savoir si j’étais prêt à me fixer cet objectif de remporter l’or olympique. Pour être honnête, j’étais à deux doigts de me satisfaire de ces trois médailles de bronze… Mais quand j’ai réussi à me concentrer pleinement sur une seule journée (celle des compétitions des JO), j’ai réussi à me mettre au travail pour atteindre cet objectif.

OC : Quels sont les moments les plus marquants de votre carrière ?

FG : Par chance, ce n’est pas possible pour moi de choisir un moment précis. Ce que je retiens surtout, ce sont les amitiés que j’ai créées durant cette longue période. J’ai des coéquipiers que je vois toujours et avec qui je passe de très bons moments. On continue d’aller de l’avant, on ne ressasse pas les vieilles histoires encore et encore, parce qu’on veut faire des choses gratifiantes avec nos expériences et partager nos connaissances.

Mais en tant qu’athlète, vous savez bien que si vous gagnez une médaille, cette réussite appartient déjà au passé. Alors il faut aller de l’avant.

OC : Comment décririez-vous le combiné nordique en quelques mots ?

FG : Tout est une question d’équilibre entre le saut à ski, qui n’est clairement pas une activité normale, une personne normale ne saute pas à ski après une pente comme celle-là, et les compétences très différentes qui sont nécessaires en ski de fond. Le ski de fond, c’est de l’endurance, c’est très dur, l’entraînement physique est intense, alors que le saut à ski est une discipline très technique, il faut activer ses muscles rapides. Le plus fascinant est de trouver le bon équilibre entre ces deux disciplines.

Pour être honnête, je n’ai jamais considéré que j’avais trouvé le moyen de garder cet équilibre, mais j’ai essayé jusqu’au bout de ma carrière.

OC : Selon vous, quelles sont les plus grandes qualités et compétences qu’il faut pour être bon en combiné nordique ?

FG : Cela n’a rien à voir avec le combiné nordique. La plus grande compétence à avoir c’est d’être suffisamment honnête avec vous-même pour savoir ce que vous voulez réellement. Et si la réponse est le combiné nordique, alors allez-y et entraînez-vous pour y arriver.

Mais votre détermination doit être suffisamment forte pour pouvoir traverser toutes les épreuves et les défaites, parce que nous sommes de vrais experts de la défaite… Au final, j’ai passé plus de temps à perdre qu’à gagner. Nous sommes habitués à perdre, mais nous savons aussi nous relever et trouver de nouvelles méthodes pour y arriver et réfléchir à des solutions pour être meilleur la fois d'après.

OC : Vous avez connu de grands succès en individuel, mais aussi par équipes. Qu’est-ce qui a fait de l’équipe de combiné nordique autrichienne, une équipe d’exception ?

FG : Nous passions environ 300 jours de l’année ensemble. C’est plus une famille qu’une équipe. Bien évidement, parfois il y a des problèmes dans les familles et il faut en parler pour trouver des solutions, mais nous passions nos vacances ensemble après la saison, c’était vraiment de bons moments. Nous sommes comme des frères.

Il n’y avait pas tous les réseaux sociaux à l’époque, donc nous passions de réels moments de vie ensemble… Nous nous entraînions dur quand nous étions jeunes. Cela nous arrivait de boire une bière aussi de temps en temps mais nous nous levions le lendemain et retournions au travail. C’était le bon temps. C’est la première chose qui m’a manquée quand j’ai pris ma retraite sportive.

OC : Les Jeux Olympiques d’hiver approchent. Qui sont vos favoris pour Beijing 2022 ?

FG : J’ai passé un peu de temps avec l’équipe de Finlande, puisqu’ils m’ont invité à dîner, pour partager mon expérience olympique avec eux. Il s’entraînent avec un coach autrichien et ils savent que "gagner" n’est pas suffisant. Ils veulent inspirer les plus jeunes et créer une émulation autour du combiné nordique.

C’est facile à dire en tant que champion olympique mais, il est plus simple de remporter l’or olympique que les courses de Coupe du monde, puisqu’il y a moins de concurrents. Mais il faut réussir à se qualifier et savoir que ce que vous faites en temps normal est suffisamment bien. Il faut travailler tous les jours et ne pas se dire sur la ligne de d départ, "j’aurais dû faire ça aussi cet été". Il faut considérer l’ensemble du parcours, c’est le défi principal.

OC : Après votre départ en retraite sportive, vous avez rejoint Laureus en tant qu’ambassadeur, en 2013. Qu’est-ce que cela représente pour vous de faire partie de cette organisation ?

FG : En tant que sportifs, nous avons eu de la chance d’avoir notre sport, de pouvoir développer notre personnalité et de suivre notre propre chemin. Beaucoup de jeunes personnes n’ont pas la chance de faire du sport par manque d’accessibilité ou d’équipements. Mais si on a la possibilité de faire du sport pus régulièrement, on a la possibilité de grandir et de se créer un monde intérieur, qui rend le monde extérieur meilleur. En intégrant Laureus, j’ai voulu apporter mon expérience et la partager avec les plus jeunes.