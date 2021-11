Marion Allemoz : « C’est la dernière chance de réaliser notre rêve olympique »

L'équipe de France féminine de hockey sur glace connaît l'une des périodes les plus fastes de son histoire. Après une première participation au Championnat du monde élites en 2019, les Bleues peuvent espérer découvrir les Jeux Olympiques d'hiver.

Avant de disputer le TQO de Lulea, dernière étape sur la route de Beijing 2022, Marion Allemoz, gardienne des buts de l'équipe de France depuis 2005, revient sur le parcours de la sélection dont elle est la capitaine.

Et si cette fois c'était la bonne ?

À Beijing 2022, l'équipe de France féminine de hockey sur glace peut espérer participer aux Jeux Olympiques d'hiver pour la première fois de son histoire. Occupant la 12e place mondiale, les Bleues ne sont plus qu'à trois matchs de cet objectif qui paraissait encore inatteignable il y a quelques années.

« Les JO, c'est un rêve. On l'a beaucoup évoqué et surtout pour cette génération, c'est la dernière chance de le réaliser. On a tout mis en œuvre pour y arriver », a expliqué Marion Allemoz. Au TQO de Lulea, les Françaises veulent faire mieux qu'il y a quatre ans quand « la marche avait été trop haute ».

Décrocher cette qualification historique viendrait récompenser les efforts réalisés depuis plus d'une décennie. En 2009, un changement de génération a eu lieu et les Bleues avaient terminé à la sixième place de la division 1 des Championnats du monde (deuxième catégorie des Mondiaux, après la catégorie élite)

Reléguée en deuxième division, l'équipe de France était sortie du top 15 mondial. Pour celle qui a été promue capitaine durant cette campagne, c'est aujourd'hui encore le plus mauvais souvenir de sa carrière internationale. La route pour intégrer l'élite du hockey sur glace mondial était alors très longue. Mais il en fallait plus pour décourager les Bleues.

Beijing 2022, dernière chance olympique pour une génération qui a tout connu

« Pour moi, les valeurs de l'équipe sont toujours restées les mêmes. Il y a une transmission des notions de solidarité, de persévérance et de travail entre les génération. » Cet état d'esprit a permis de surmonter les obstacles et d'atteindre des hauteurs encore jamais explorées auparavant. L'équipe de France a passé plusieurs années au troisième échelon planétaire avant d'enchaîner les exploits.

Remontées en D1A en 2013, Marion Allemoz et ses coéquipières ont accueilli un nouvel entraîneur : Grégory Tarlé. « Il a apporté une nouvelle vision tout en assurant une certaine continuité. » Sous ses ordres, les hockeyeuses tricolores ont « persévéré et n'ont rien lâché » pour poursuivre leur marche en avant.

Aujourd'hui, ce vécu peut faire la différence dans la quête d'une qualification olympique. « On a un noyau présent depuis plusieurs années, ça fait notre force. On a réussi à garder des joueuses qui ont de l'expérience et on a intégré des jeunes joueuses. C'est intéressant. »

Quelques années plus tard, en 2018, cette équipe a écrit l'histoire avec un titre en Division 1A. Cet exploit a été synonyme de promotion inédite dans le Championnat du monde élite. « On avait cet objectif depuis longtemps. La promotion a été le meilleur moment de ma carrière. »

Un premier Championnat du monde élite avant les Jeux Olympiques ?

Si la capitaine tricolore ne doit garder qu'un match de sa carrière internationale entamée en 2005, elle a justement choisi une rencontre de cette campagne victorieuse menée à Graz (Autriche). « On a battu les Autrichiennes 3-2 avec un but à cinq secondes de la fin. Cette victoire nous permettait de rester en course pour aller chercher le titre », se rappelle celle qui célébrait ce jour-là sa 200e sélection devant sa famille.

L'accession à l'élite du hockey sur glace mondial est venue valider les progrès réalisés. Cela a aussi permis de mesurer ceux qui doivent encore être faits pour rivaliser avec les meilleures.

« Pour nous, tout était nouveau. Malgré nos résultats, on a fait de bons matchs. C'était encourageant. On a joué contre des grosses nations. On a pu se rendre compte du travail physique qui reste à faire. »

Dixième malgré un succès de prestige sur l'Allemagne, l'équipe de France a été reléguée en D1A. Depuis, elle n'a pas eu l'occasion de remonter dans l'élite, la pandémie de Covid-19 ayant privé les Bleues de compétitions internationales depuis deux ans. Mais elle ne les a pas empêchées de travailler et de progresser.

Des rassemblements et des matchs amicaux ont été organisés pour préparer la qualification olympique. Après 16 mois sans rencontre, les Tricolores ont battu la Hongrie en juin (5-3) et ont affronté la Suède à quatre reprises entre le mois d'août et le TQO. Cet été, elles ont notamment décroché un succès historique sur les Scandinaves (1-0) mais restent sur une lourde défaite (8-0) sur leurs terres, à quelques jours du TQO.

Ce programme a permis de rassembler des joueuses françaises qui s'exportent de plus en plus, que cela soit en Scandinavie ou en Amérique du nord.

Pour Marion Allemoz, l'équipe de France féminine de hockey sur glace n'a jamais été aussi forte

« De plus en plus de joueuses évoluent à l'étranger. En tant qu'équipe, on a pu passer un cap. En jouant dans les grands championnats, on a haussé notre niveau de jeu et on en fait profiter l'équipe de France. C'est enrichissant pour tout le monde », explique la première française de l'histoire à participer championnats universitaires nord-américains.

Quand il a été demandé à Marion Allemoz si cette équipe de France est la meilleure de l'histoire, sa réponse est positive. « Oui, car je pense que l'équipe d'aujourd'hui est arrivée à maturité. C'est prometteur. »

Cette évolution a aussi permis de faire changer le regard porté par les autres nations sur les hockeyeuses françaises. « Petit à petit, les adversaires ont un regard différent sur nous, c'est positif. Ça fait plaisir d'entendre qu'on fait partie des équipes qui progressent. »

Et une qualification aux Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022 pourrait aider l'équipe de France féminine de hockey sur glace a affirmé ce nouveau statut.