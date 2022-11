Qualifications Euro basket 2023 : Marine Johannès, une cadre pour mener les Bleues sur la route des JO de Paris 2024

Marine Johannès apprécie la philosophie de Jean-Aimé Toupane

Elle va maintenant essayer d'exporter sa forme du moment en équipe nationale. Sans elle, la France a atteint les quarts de finale de la Coupe du monde 2022 en septembre, lors de la première grande échéance après les Jeux Olympiques de Tokyo 2020.

Pour les Tricolores, c'était aussi la première grande compétition internationale depuis la nomination de Jean-Aimé Toupane au poste de sélectionneur. Il a amené avec lui un style de jeu basé sur beaucoup de courses et une défense agressive. Cette philosophie différente semble convenir à Marine Johannès qui a enchaîné six matchs consécutifs à plus de dix points avec les Bleues, sa meilleure série en équipe nationale, avant la Coupe du monde.

« On discute pas mal avec le staff, ils me font vraiment confiance. Et puis, je pense avoir grandi et mûri », a expliqué Marine Johannès qui n’était pas encore la cadre qu’elle est en équipe de France lors des derniers JO.

La Normande avait quand même participé activement à la médaille de bronze décrochée par les Bleues avec 11,2 points, 3 rebonds et 3,8 passes décisives par match.

Ce résultat dans un tournoi aussi relevé est le genre de parcours qui aide à grandir.

« On a fait une compétition avec des hauts et des bas au niveau des résultats, mais on a malgré tout réussi à finir sur ce podium en ayant battu l'Espagne ou la Serbie. On garde beaucoup de positif dans ces moments-là. »

Au Japon, Marine Johannès vivait ses deuxièmes Jeux Olympiques après Rio 2016. Aujourd’hui encore, c’est la compétition internationale qui a été la plus marquante dans sa carrière selon elle. Notamment, parce que c’était la première.

Depuis, elle a participé à la Coupe du Monde 2018, atteint trois finales d’EuroBasket et décroché une médaille olympique.

Un vécu qui sera au moins aussi important que son style de jeu spectaculaire pour l’équipe de France au moment où de se rapprocher d'une qualification pour l'EuroBasket 2023.