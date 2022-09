Coupe du monde de basketball femmes : Marine Johannès déclare forfait

Après Olivia Epoupa, Aby Gaye, Janelle Salaun et Sandrine Gruda, l'équipe de France enregistre un nouveau forfait pour la Coupe du monde de basketball, à deux jours du début de la compétition : Marine Johannès.

Elle a ressenti des douleurs à la cuisse droite lors du match d'entraînement face aux États-Unis qui a eu lieu ce lundi 19 septembre. L'arrière de 27 ans a passé des examens médicaux à Sydney qui ont révélé une lésion musculaire à la cuisse droite. Son indisponibilité est estimée à dix jours minimum. Le sélectionneur Jean-Aimé Toupane et le staff tricolore ont appelé Mamignan Touré pour la remplacer dans le groupe des 12 Françaises.

La joueuse de 27 ans a neuf sélections à son compteur en basketball. L'été dernier, elle avait participé aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020, en basketball 3x3.

L'absence de Marine Johannès est un véritable coup dur pour les Bleues. Elle restait sur une saison réussie en WNBA avec le New York Liberty. Elle avait bouclé son passage aux États-Unis avec 10 points, 1,7 rebond et 3,4 passes décisives en 25,5 minutes par match de saison régulière et une première apparition en play-offs.

Cette expérience lui avait été bénéfique.

« J'ai retrouvé du plaisir, de la confiance en moi et un peu de liberté sur le terrain J'ai pu me lâcher un peu plus. La coach m'a tout de suite mise très à l'aise en me disant que je devais jouer libérée. Pour moi, c'était déjà une belle expérience avant les play-offs, mais vivre cette intensité, c'était énorme », avait confié la native de Lisieux dans une interview à Olympics.com.

À LIRE AUSSI : Le guide complet de la Coupe du monde de basketball femmes

Marine Johannès devait être une des cadres de l'équipe de France à la Coupe du monde 2022. Cette blessure arrive après une saison très chargée. Une fois les Jeux de Tokyo terminés, elle avait participé à la saison européenne avec Lyon puis à la saison américaine avec le New York Liberty. Sa participation aux play-offs avait retardé son arrivée au stage de préparation de l'équipe de France.

Sans elle, la sélection française est encore un peu plus rajeunie. Cinq des douze joueuses retenues ont moins de 15 sélections et n'ont jamais participé à une grande compétition internationale avant la Coupe du monde 2022.

Les Françaises auront le costume d'outsider, un statut inhabituel pour les médaillées de bronze des Jeux Olympiques de Tokyo 2020.

À LIRE AUSSI : Revivez les meilleures actions de Marine Johannès pendant les play-offs WNBA