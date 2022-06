Championnats du monde de natation : Marie Wattel en argent sur 100 m papillon femmes 

Marie Wattel a décroché sa première médaille individuelle aux Championnats du monde de natation ce dimanche 19 juin à Budapest. Elle a pris la deuxième place de la finale du 100 m papillon femmes.

Comme lors des séries et des demi-finales ce samedi, la Française n'a été devancée que par l'Américaine Torri Huske, quatrième aux derniers Jeux Olympiques. La Lilloise a peut-être obtenu le même classement qu'aux tours précédents, elle est parvenue à retrancher deux centièmes à son meilleur temps personnel lors de la finale.

Marie Wattel a amélioré cette marque en réussissant un chrono de 56 s 14 pour battre son propre record de France de la distance et monter sur la deuxième marche du podium mondial. Habituée aux départs rapides, c'est cette fois sur la deuxième longueur qu'elle a fait la différence.

La Française était cinquième à la mi-course avant de boucler les 50 derniers mètres en 29 s 76. Personne n'a fait aussi bien. Pas même Torri Huske qui a quand même gardé la tête de la course pour s'imposer avec 50 centièmes d'avance. Zhang Yufei a complété le podium en terminant 22 centièmes derrière la Tricolore.

Après un début de saison compliqué, cette médaille est encore plus belle pour la nageuse du Cercle des Nageurs de Marseille.

« Cette médaille représente beaucoup car j’ai eu beaucoup de difficultés depuis septembre. Je n’imaginais pas être à ce niveau aussi vite. Il y a deux mois, je n’ai même pas réalisé les minima pour les Championnats du monde », a confié Marie Wattel à Olympics.com à la Duna Arena.

À LIRE AUSSI : Manaudou, Marchand, Wattel, Bonnet... : comment suivre les nageurs français aux Championnats du monde de natation

La Duna Arena réussit à Marie Wattel...

Ce podium vient confirmer le potentiel de Marie Wattel au niveau mondial. L'an passé, elle avait décroché le titre européen en 100 m papillon dans cette même Duna Arena.

La nageuse de 25 ans avait aussi atteint la finale des Jeux Olympiques de Tokyo 2020, en 2021, sur cette même distance. Elle était partie très vite mais n'était pas parvenue à monter sur le podium et avait dû se contenter de la sixième place. Un scénario qu'elle ne voulait pas revivre.

« On travaille dessus car c’est quelque chose qui me manquait aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020. On travaille beaucoup sur les 20 derniers mètres en espérant que je puisse être encore plus rapide en fin de course à Paris 2024. »

C'est la deuxième médaille de l'équipe de France aux Championnats du monde de natation. Lors de la première journée, Léon Marchand avait été titré sur 400 m quatre nages. Une performance qui a montré la voie à Marie Wattel.

« Il était confiant et serein avant sa course. Ça m’a inspirée, j’ai essayé de faire la même chose aujourd’hui même si j’étais un peu stressée. Il a vraiment une bonne influence sur l’équipe. »

... et aux autres nageurs français

Et les Français vont pouvoir viser d'autres médailles ce lundi 20 juin !

Yohann Ndoye-Brouard s'est qualifié pour la finale du 100 m dos hommes en réussissant le cinquième temps des demi-finales avec un chrono de 52 s 72. Son compatriote Mewen Tomac a terminé neuvième et sera le premier remplaçant.

Le Grec Apostolos Christou s'est affirmé comme le grand favori de cette épreuve. Il a réalisé le meilleur temps des demi-finales avec le record d'Europe à la clé en 52 s 09.

Il y aura aussi une représentante française en finale du 100 m dos : Emma Terebo. La nageuse de 23 ans a terminé troisième de la première demi-finale et ça a été suffisant pour intégrer le top 8 mondial. En 1 min 00 s 06s, elle a été l'ultime qualifiée pour la finale.