À Sölden, Marco Odermatt prend la tête de la Coupe du monde de ski alpin

Dans le duel entre Marco Odermatt et Alexis Pinturault, la première manche a tourné en faveur du Suisse. Deuxième du classement général l'an passé, il a commencé la saison avec une victoire. Le skieur de 24 ans s'est offert le slalom géant de Sölden pour la première fois de sa carrière.

Troisième de la première manche, il a été le plus efficace pour s'imposer devant Roland Leitinger et Zan Kranjec et devenir le premier leader de la Coupe du monde de ski alpin cette saison. Vainqueur du gros globe de cristal, Alexis Pinturault a dû se contenter de la cinquième place.

Comme la veille quand Mikaela Shiffrin s'est imposée chez les femmes, la première course masculine de ski alpin de l'hiver a été riche en rebondissements. Les douze premiers du classement final se sont tenus en une seconde !

La première manche avait été remportée par Roland Leitinger. C'était la première fois que l'Autrichien de 30 ans réussissait cet exploit. Il s'est classé deuxième pour obtenir le meilleur résultat de sa carrière en Coupe du monde. Le vice-champion du monde 2017 de slalom géant a très bien terminé mais il a été trop court pour devancer Marco Odermatt. Le Suisse s'est imposé pour sept centièmes de seconde.

À un dixième de seconde de la victoire, Zan Kranjec a terminé sur la troisième marche du podium. Il avait lui aussi particulièrement brillé dans le bas du parcours pour s'installer provisoirement dans le fauteuil de leader. Le Croate y avait pris la place de Gino Caviezel qui avait lui-même battu le temps de référence établi par Alexis Pinturault juste avant lui.

Alexis Pinturault commence la saison avec un top 5

Le Français a finalement terminé cinquième. Après sa sixième place de la première manche, il n'a réussi à gagner qu'un rang.

« Pour moi, ça a été très difficile. J'étais content d'être là et pour autant, je n'arrivais pas à avoir la niaque que je voulais, que j'ai d'habitude sur une course. J'avais l'impression d'être spectateur. La deuxième manche était malgré tout beaucoup mieux. Mais je ne me suis pas senti avec ce tonus musculaire qui me caractérise et qui fait que j'arrive à skier, à raccourcir les trajectoires », a réagi celui qui s'était déjà imposé deux fois au glacier de Rettenbach dans les colonnes de L'Équipe.

Encore mieux placé que lui à l'issue de la première manche, Mathieu Faivre n'a pas réussi à enchaîner. Deuxième à 19 centièmes de Roland Leitinger, il a pris trop de risques dans le mur et a glissé en-dehors du top 10. Le skieur d'Isola 2000 s'est classé onzième.

Le meilleur temps de la seconde manche a été réalisé par Lucas Braathen. Vainqueur à Sölden l'an passé, le Norvégien n'a pas réussi à monter sur le deuxième podium de sa carrière en Coupe du monde. Il a pris la septième place juste derrière le surprenant River Radamus.

Les Français Cyprien Sarrazin (23e) et Thibaut Favrot (27e) ont aussi participé à la deuxième manche. Victor Muffat-Jeandet (36e) et Clément Noël (44e) n'avaient pas réussi à intégrer le top 30.

Le top 10 du slalom géant de Sölden

Marco Odermatt (SUI) en 2 min 05 s 94 (100 points pour le classement de la Coupe du monde) Roland Leitinger (AUT) à 0 s 07 (80 points) Zan Kranjec (SLO) à 0 s 10 (60 points) Gino Caviezel (SUI) à 0 s 39 (50 points) Alexis Pinturault (FRA) à 0 s 62 (45 points) River Radamus (USA) à 0 s 68 (40 points) Lucas Braathen (NOR) à 0 s 72 (36 points) Luca De Aliprandini (ITA) à 0 s 79 (32 points) Filip Zubcic (CRO) à 0 s 89 (29 points) Rasmus Windingstad (NOR) à 0 s 92 (26 points)

