Des stars olympiques d’hiver révèlent leurs mantras préférés avant Beijing 2022

Atteindre des sommets et traverser des périodes de disette font partie de l’expérience olympique. Pour ceux qui se rendront à Beijing 2022, les Jeux ne seront pas différents.

Que font donc les athlètes olympiques pour être certains de donner le meilleur d’eux-mêmes quand ils en ont le plus besoin ?

Certains se munissent de porte-bonheur, d’autres se remettent à des rituels le jour de la course. Les athlètes suivants utilisent des mots, des dictons et des citations pour leur permettre de rester concentrés et se rappeler pourquoi ils font tout cela.

Nous avons demandé à certains des plus grands noms de partager avec nous leurs mantras préférés. En voici les résultats.

Mikaela Shiffrin : « Sois gentille, pense en premier »

La double championne olympique et skieuse alpine Mikaela Shiffrin : « La chose que je me dis le plus en ce moment est, en quelque sorte, un hommage à mon père, mais plus largement à mes deux parents. Depuis que je suis un bébé, ils m’ont toujours dit : ‘Sois gentille, pense en premier’. »

« C’est quelque chose que je me répète encore, ma mère me le dit toujours. Et je pense que ce sont de bons mots à suivre et ça me fait aussi penser à mon père. Oui, ça me donne le sourire ».

Anna Gasser : « Tirer le meilleur de chaque jour »

Médaillée d’or de Big Air à PyeongChang 2018, Anna Gasser : « Tirer le meilleur de chaque jour et, d’une certaine manière, faire quelque chose qui m’effraie tous les jours, qui semble mauvais, mais cela a plus à voir avec le fait de me mettre au défi chaque jour qui passe. »

« Donc, même si c’est quelque chose de petit, essayer de tirer le meilleur parti de chaque jour. »

Anna Gasser à PyeongChang 2018 Photo de 2018 Getty Images

Ester Ledecka : « Profiter de chaque course »

La double championne olympique Ester Ledecka : « Toute ma vie, j’ai essayé de faire ce que j’aime, je veux juste profiter de chaque course. Si cela se produit cette saison et que je perds chaque course mais que j’en profite, c’est amplement suffisant pour moi. »

Katharina Liensberger : « Croire, voler, réussir »

La médaillée d’argent olympique autrichienne de ski alpin Katharina Liensberger : « Skiez vite, faites ce que vous aimez, faites en sorte que vos rêves se réalisent et vous verrez que tout est possible. »

« C’est toujours important de skier avec enthousiasme et de skier avec tout mon coeur, car j’aime vraiment ce que je fais. »

« Croire, voler, réussir. Voici les trois mots les plus forts pour moi. »

À LIRE : Ester Ledecka, en exclusivité : "À l'intérieur de moi, je me sens toujours moitié snowboardeuse, moitié skieuse"

Katharina Liensberg en action à PyeongChang 2018 Photo de 2018 Getty Images

Lucas Braathen : « Manifester vos ambitions »

Skieur alpin qui fera ses débuts olympiques, Lucas Braathen : « Manifester vos ambitions est un de mes mantras. »

« Il faut juste se fixer des objectifs clairs, se fixer une heure et une date où cet objectif doit être réalisé, et se le dire à haute voix. C’est un mantra qui m’aide à augmenter mes chances de gagner. »

Maddie Mastro : « N’ayez pas peur d’essayer »

Olympienne à PyeongChang 2018, Maddie Mastro de Team USA : « N’ayez pas peur d’essayer, parce qu’essayer est la première étape de l’apprentissage. C’est un peu la chose que je préfère dire aux plus jeunes ainsi que ma petite citation favorite. »

Vincent Zhou durant le programme libre en individuel masculin à PyeongChang 2018 Photo de 2018 Getty Images

Vincent Zhou : « L’homme dans l’arène »

Le médaillé de bronze des Championnats du monde 2019 de patinage artistique Vincent Zhou : « Ma citation préférée reste ‘l’homme dans l’arène’ de Teddy Roosevelt. »

« En gros, elle dit que ce n’est pas la critique qui compte, pas la personne qui pointe du doigt comment l’homme fort trébuche ou comment l’auteur des actes aurait pu faire mieux. C’est l’homme dans l’arène dont le visage est marqué par le sang, la poussière, la sueur et les larmes, qui se bat vaillamment et échoue encore et toujours. »

« C’est une citation tellement puissante et inspirante. Chaque jour, je m’efforce d’être cet homme dans la zone qui travaille si dur chaque jour et essaye de réaliser l’impossible un jour. »

Corinne Suter : « Tout arrive pour une raison »

Corinne Suter, olympienne à PyeongChang 2018 : « Je dirais que c’est la phrase : tout arrive pour une raison. »