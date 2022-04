Luna Solomon et Habtom Amaniel, athlètes réfugiés nés en  Érythrée : quand le sport illumine le chemin vers la paix

Quand Habtom Amaniel et Luna Solomon ont quitté la violence et la répression en Érythrée, leur pays natal, les Jeux Olympiques ne pouvaient pas être plus loin de leurs pensées.

« Je suis partie parce qu’il n’y avait pas de liberté », a expliqué Solomon à Olympic Channel dans la série Taking Refuge, après avoir quitté son pays natal en 2015.

Elle est parvenue à rallier la Suisse où elle a rencontré Niccolo Campriani, l’Italien triple champion olympique de tir, ensuite devenu son entraîneur.

Le sport et les Jeux Olympiques lui ont permis de changer son monde. « Le tir m’a apporté la paix », a-t-elle expliqué à Yahoo News.

L'année 2015 a aussi été importante pour Habtom Amaniel : c’est cette année-là qu’il a rencontré Catherine Colomb, une ancienne athlète qui entraîne désormais à Gland, en Suisse. C’est elle qui l’a convaincu de dédier ses talents à la course à pied.

Il a surmonté la prison, l’injustice, l’exil et c’est en courant qu’il a trouvé l’activité qui le libère.

Deux athlètes réfugiés qui ont parcouru beaucoup de chemin

Le parcours d’Amaniel jusqu’à la Suisse n’a pas été de tout repos.

C’est essentiellement à pied qu’il a quitté l’Érythrée en proie à la guerre. Il a marché dans le désert en passant par le Soudan et la Libye puis le spécialiste du 1 500 m a réussi une traversée périlleuse de la Méditerranée pour atteindre les côtes italiennes après plusieurs jours sur un bateau.

Quand il est finalement arrivé en Suisse, l’athlète s’est impliqué pour saisir l’opportunité de devenir un athlète tout en travaillant dur en tant que peintre et décorateur.

« Ici, en Suisse, j’ai eu des opportunités que je n’avais pas eues dans mon pays. Je peux faire ce que je veux, et de la manière que je veux. Personne ne me dit "tu ne devrais pas faire ça, tu dois faire ça". C’est pour cette raison que j’ai décidé de faire du sport à côté de mon travail », a-t-il confié à Reuters.

« Il est parti sans argent, il n’avait rien. Il a dû traverser le désert sans avoir de l’eau. Il a dû trouver une solution pour traverser la mer », a expliqué Cyrille Gindre, son entraîneur.

« Je pense que c’est pour cela qu’il a tant de volonté. Comme beaucoup de personnes qui ont vécu dans ces endroits, tout est plus beau à leurs yeux et c’est ce que l’on voit dans son parcours. »

Cette implication et cette volonté ont permis à Habtom de parcourir beaucoup de chemin, et même s’il n’a pas été retenu dans la sélection finale de l’équipe olympique des réfugiés du CIO qui a participé aux Jeux Olympiques de Tokyo l’été dernier, à 31 ans, il a encore le temps d’accomplir de nouvelles choses.

Luna Solomon : d’un départ pour fuir la guerre à une participation aux Jeux Olympiques

Le parcours de Luna Solomon est une autre histoire remarquable. « La première fois que j’ai pratiqué le tir, c’était en Suisse. Avant ce moment, je ne savais rien au sujet de ce sport », a-t-elle confié à Olympics.com.

L’athlète née en Érythrée a dédié sa vie à ce sport, progressant à une grande vitesse. Campriani a repéré son talent et lui a proposé de rejoindre son équipe d’athlètes réfugiés en quête d’une qualification pour Tokyo 2020, en 2021. Elle lui a rendu sa confiance en s’entraînant dur, en réalisant des bons scores et finalement en réussissant les minima olympiques pour intégrer l’équipe olympique des réfugiés et être du voyage au Japon.

Cet exploit est d’autant plus incroyable qu’elle était enceinte et qu’elle a donné naissance à un enfant durant son parcours.

Le report des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 à cause de la pandémie lui a donné la chance de revenir dans la course et de prendre la 50e place des qualifications du tir à la carabine 10 m femmes à Tokyo 2020.

En ayant conscience de ce que représente le statut de réfugié dans le monde actuel, elle souhaite que son incroyable aventure jusqu’aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 lui permette, avec Campriani, d’en aider d’autres à suivre sa voie.

« J’aimerais rejoindre Nicco pour aider d’autres migrants comme moi… pour les aider à être courageux grâce au sport, comme je l’ai été avec le tir. »

Désormais, à en croire ses confidences à Olympics.com, elle se tourne vers Paris 2024. « Je vais continuer ma carrière sportive jusqu’à Paris 2024. Je veux participer à ces Jeux Olympiques. »