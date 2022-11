Coupe du monde 2022 : L'équipe de France avec Kylian Mbappé, Karim Benzema, Olivier Giroud et Raphaël Varane  

On connaît la composition de l'équipe de France qui va tenter de défendre son titre mondial du 20 novembre au 18 décembre au Qatar !

Didier Deschamps a dévoilé ce mercredi 9 novembre sur le plateau du 20h de TF1 la liste des 25 joueurs retenus pour la Coupe du monde 2022. Onze champions du monde en titre ont été sélectionnés dont la star Kylian Mbappé et Hugo Lloris, le capitaine. Le collectif tricolore pourra aussi compter sur Karim Benzema en attaque. Le joueur du Real Madrid, élu Ballon d'Or le mois passé, disputera sa deuxième Coupe du monde après l'édition 2014.

Le secteur offensif tricolore a été étoffé ce lundi 14 novembre avec l'annonce d'un 26e sélectionné : l'attaquant Marcus Thuram qui évolue au Borussia Mönchengladbach, en Allemagne.

Olivier Giroud sera aussi du voyage au Qatar, même s'il est en concurrence avec Karim Benzema pour le rôle de titulaire à la pointe de l'attaque des Bleus. Didier Deschamps a parlé du rôle de l'attaquant de l'AC Milan.

« J’ai une position par rapport à Olivier, il la connaît. À travers les discussions qu’on a pu avoir et aussi ce que j’ai pu voir quand il a pu venir avec nous, la situation a bien évidemment évolué et c’est pour ça que je considère que c’est mieux pour l’équipe de France qu’il soit avec nous. Vous savez, ce soir j’ai fait des malheureux, j’en ai bien conscience. J’ai fait 25 joueurs heureux, mais quand ils seront ensemble à Clairefontaine, ils voudront tous être dans le onze titulaire, mais ça ne sera pas possible. C’est la force du groupe qui sera plus importante. »

L'équipe de France peut faire tomber des records pendant la Coupe du monde

Le joueur de 36 ans aura l'occasion de devenir le meilleur buteur de l'équipe de France pendant la Coupe du monde. Avec 49 réalisations, il ne pointe qu'à deux longueurs de Thierry Henry. Il est un des joueurs d'expérience du groupe tricolore. Hugo Lloris aussi. Le gardien n'est qu'à trois sélections de devenir le joueur le plus capé de l'histoire de l'équipe de France.

À l'opposé, plusieurs joueurs vont participer à leur première grande compétition internationale dont Eduardo Camavinga, Christopher Nkunku ou Ibrahima Konaté.

Parmi les absents, on retrouve notamment Paul Pogba et N'Golo Kanté. C'était attendu, car les deux joueurs qui n'ont jamais perdu en étant titularisés ensemble sous le maillot frappé du coq sont blessés. Presnel Kimpembe a aussi été contraint de renoncer après avoir été appelé dans la liste initiale. Le défenseur du PSG, blessé, a été remplacé par Axel Disasi.

Malgré ces forfaits, les Bleus font partie des favoris au titre mondial. Ils vont tenter de réaliser un exploit qui n'a plus été réalisé depuis le Brésil il y a 60 ans : gagner la Coupe du monde deux fois d'affilée.

La liste des 26 joueurs de l'équipe de France pour la Coupe du monde 2022

Gardiens

Alphonse Areola

Hugo Lloris

Steve Mandanda

Défenseurs

Axel Disasi

Lucas Hernandez

Théo Hernandez

Ibrahima Konaté

Jules Koundé

Benjamin Pavard

William Saliba

Dayot Upamecano

Raphaël Varane

Milieux de terrain

Eduardo Camavinga

Youssouf Fofana

Mattéo Guendouzi

Adrien Rabiot

Aurélien Tchouaméni

Jordan Veretout

Attaquants

Karim Benzema

Kingsley Coman

Ousmane Dembélé

Olivier Giroud

Antoine Griezmann

Kylian Mbappé

Christopher Nkunku

Marcus Thuram

Le programme de l'équipe de France à la Coupe du monde 2022