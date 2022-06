Lisa Barbelin, un titre continental à conserver sur la route de Paris 2024

Lisa Barbelin peut marquer l’histoire du tir à l’arc français. Championne d’Europe à Antalya l’an passé, elle a l’opportunité de conserver son titre à Munich du 6 au 12 juin. À ce jour, jamais un Français n’a réussi un tel doublé.

Occupant la quatrième place du classement mondial du 2 juin, l'archère de 22 ans fait donc partie des grandes favorites à sa propre succession. Un statut dont la Française se réjouit.

« Je suis juste super contente qu'on puisse dire que je suis favorite et je trouve ça vraiment merveilleux. Ça prouve le travail que je fais à l'entraînement et c'est trop cool. Je devrais avoir peur, mais en fait, c'est juste génial », a confié à Olympics.com celle qui avait commencé l’année avec un titre de championne d’Europe en salle.

L’attente qui l’entoure ne lui fait pas peur. Plus que ça, elle aime cette pression. Mais quelque chose d’autre l’intéresse encore plus que la défense de son titre : continuer de progresser en tirant des leçons de ce statut qu’elle découvre.

« Je trouve qu'on apprend beaucoup de chaque situation différente. Et là, c'est vrai que les Championnats d'Europe en étant déjà titrée l'année dernière, c'est une nouvelle situation que je n'ai jamais connue encore. Ça va être très important pour la suite de ma carrière », a expliqué celle qui va tenter d'être la première archère à conserver son titre européen depuis Lyudmila Arzhannikova en 1988.

Lisa Barbelin va tirer environ 200 000 flèches d'ici à Paris 2024

Si les Championnats d’Europe sont la première grande échéance de cette saison 2022, Lisa Barbelin voit déjà plus loin. Pour elle, toutes les sorties sur le pas de tir préparent un seul et unique objectif : Paris 2024.

La native de Ley en Lorraine sait combien de jours la séparent de la finale des prochains Jeux Olympiques et à peu près le nombre de flèches qu’elle va tirer jusqu’à ce moment.

« Toutes les flèches, que ça soit aux Championnats d'Europe, sur une Coupe du monde ou à l'entraînement vont compter. Il y en aura environ 200 000 et à chaque instant, elles seront hyper importantes. »

Les flèches tirées par Lisa Barbelin aux Championnats d’Europe pourront lui servir à « marquer son territoire » pour l’avenir autant qu’à conserver son titre. Elle cherche à « être la meilleure version d’elle-même » au rendez-vous continental organisé en Bavière pour faire encore mieux que sa victoire lors de sa première participation.

Avec l’arrivée de l'ancien entraîneur de l'équipe de République de Corée Oh Seon-Tek dans le staff tricolore, la championne d’Europe en titre a pu se remettre en question pour continuer sa progression et arriver au top dans deux ans aux Jeux de Paris 2024.

Elle a déjà senti les effets du travail réalisé avec l’ancien entraîneur de la République de Corée.

« Je trouve que sur le plan technique, j'ai beaucoup évolué ces dernières semaines, ces derniers mois et je pense que ça va faire la différence d'ici quelque temps. »

La Française est particulièrement fière de sa dernière sortie sur la scène internationale. Elle a pris la 9e place de la Coupe du monde de Gwangju à la fin du mois de mai et s’est félicitée de la manière avec laquelle elle a tiré.

« J’ai fait les bons choix et je sens que la performance n’est plus qu’à quelques millimètres de moi, j’en suis tout près », a-t-elle expliqué à son retour d’Asie après une semaine de stage.

Pas de médaille mais un apprentissage à Tokyo 2020

Lisa Barbelin a pu s’entraîner avec les archers de la République de Corée, CNO le plus médaillé des Jeux (27 médailles d'or). Une expérience inédite et unique. Elle a vécu un séjour enrichissant en découvrant le quotidien du collectif qui a décroché quatre des cinq médailles d’or attribués en tir à l’arc aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020.

Les JO, justement. Lisa Barbelin y a appris beaucoup de choses même si son parcours s'est arrêté en quarts de finale face à Alejandra Valencia (0-6). Pour elle, c’était le meilleur moment de sa vie. Un véritable rêve à tel point que de la semaine qui l’a vue monter sur le toit de l’Europe en 2021, c’est surtout le quota olympique décroché lors du TQO organisé au même moment qui l’a marquée.

Moins d'un mois plus tard, elle était arrivée au Japon en tant que numéro 1 mondiale et faisait ses premiers pas en tant que favorite dans un grand rendez-vous. Le tout à seulement 21 ans !

Cette découverte lui a permis d’avancer sur le plan sportif mais aussi personnel.

« Ça m'a beaucoup appris, notamment sur la gestion de mes émotions, parce que savoir se gérer est très important dans cette compétition. Tout est plus grand et plus beau que ce que l’on peut imaginer. Garder les pieds sur terre et voir les choses progressivement éliminent beaucoup de stress dans le tir à l'arc, mais aussi dans la vie de tous les jours et c'est ça qui est important. »

Il n'y a pas eu de médaille au bout, mais l'essentiel était ailleurs. Son séjour tokyoïte l’a confortée dans sa volonté de profiter de l’instant présent et d’avancer étape par étape.

La prochaine sera les Championnats d’Europe 2022 et Lisa Barbelin y aura l'opportunité de construire quelque chose d'encore plus grand dans l’optique de Paris 2024. Cette approche pourrait lui permettre de marquer l'histoire du tir à l'arc tricolore d'une autre manière, en étant la première Française à décrocher une médaille olympique en individuel.