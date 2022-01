Lewis Irving : l’inspiration d’un père malentendant et paralympien

Lewis Irving a un objectif pour les Jeux Olympiques d’hiver de Beijing 2022 : remporter deux médailles en sauts.

Il en vise une en individuel et une dans la nouvelle épreuve par équipes mixtes. Grâce à ses trois podiums en Coupe du monde l'hiver dernier et l’ajout d’un nouveau saut à son répertoire, le Canadien a les atouts pour.

Réussir un tel doublé serait un bel hommage à son père, Bobby. C’est en le suivant sur les pistes que le Québécois a commencé le ski. Aujourd’hui, il évolue au niveau international comme son père qui était membre de l’équipe paralympique de ski alpin du Canada.

« L’objectif cette année, c’est de rentrer à la maison avec deux médailles. »

Quand Lewis Irving a évoqué ses ambitions pour les Jeux Olympiques d’hiver de Beijing 2022 au début de saison, il était très clair. Le Canadien veut briller en individuel, mais aussi dans la toute nouvelle épreuve par équipes mixtes des sauts.

Une sorte de revanche après une première expérience olympique frustrante. À PyeongChang 2018, le Québécois n’avait pas pu exploiter pleinement son potentiel à cause d’une blessure à la hanche. Il avait dû raccourcir sa saison 2016/17, se contenter d’une 24e place pour ses premiers JO d’hiver puis passer tout l’exercice 2018/19 loin des tremplins.

« La plus grande fierté dans mon parcours, c'est d'être revenu de cette blessure, d'avoir réalisé tout le travail nécessaire pour être capable de revenir en ayant eu la discipline et le mental pour », a confié le Québécois à Olympics.com.

Capable de rebondir jusqu'à finir trois saisons dans le top 10 de la Coupe du monde, Lewis Irving a certainement hérité cette résilience de ses parents, tous deux malentendants. Il en a tiré une force et une maturité qui lui permettent de briller sur la neige.

« Mes deux parents sont sourds. Tout jeune, j'ai dû gérer certaines choses à la maison. Si la banque appelait, je répondais pour mes parents, par exemple. Ça m'a aidé à gagner en maturité, et même dans ma carrière, ça m’a permis de bien me connaître et de prendre des bonnes décisions. »

Un père membre de l'équipe paralympique canadienne comme mentor

Ses parents sont une source d’inspiration, mais ils sont surtout à l’origine de ses débuts sur les skis.

« J’ai appris à faire du ski en même temps que j’ai appris à marcher », se rappelle celui qui a suivi son père sur les pistes avant même son premier anniversaire.

Il faut dire que le ski occupe une place importante dans la famille Irving. Malgré son handicap, son père Bobby a aussi évolué au niveau international. Il s'est même aligné sur des courses FIS en parallèle à ses performances avec l'équipe paralympique canadienne.

« Il n'est pas le genre de personne à parler de ses exploits, mais il aime tellement le ski qu'on en faisait souvent en famille, avec mes petits frères. »

Lewis Irving a pu exprimer son potentiel grâce à cette expérience familiale du haut-niveau.

« Dès le premier jour, il m'a supporté à 100 %, ça m'a motivé pour devenir le meilleur de mon sport. »

Pourtant, ce n’est qu’à 14 ans qu'il a découvert les sauts. Le natif de Québec a fait du ski alpin et du trampoline avant de s’aventurer sur les tremplins.

« J'ai vu la rampe d'eau au Lac de Beauport pour la première fois. Tout le monde s'élançait dans les airs avec les skis, je me suis dit que ça avait l’air fun. »

L’essai a été transformé. Il a pris goût aux sensations incomparables de stress et de satisfaction qui accompagnent chaque saut. Ce plaisir lui a permis de gravir les échelons. Avant son 20e anniversaire, le Canadien a remporté le circuit Nord-américain.

Lewis Irving, une nouvelle figure pour Beijing 2022

Cette performance lui a offert une place en Coupe du monde où il a réalisé des débuts remarqués : trois tops 10 lors de ses cinq premières apparitions au plus haut niveau. Juste avant PyeongChang 2018, il est même monté sur son premier podium en Coupe du monde avec une troisième place à Secret Garden en République populaire de Chine.

Sa progression constante n’a été ralentie que par les blessures. Il s’est fait opérer de la hanche en 2018, ce qui lui a valu un hiver loin de la neige. Mais c’était pour mieux revenir. Dès février 2020, il a obtenu le meilleur résultat de sa carrière avec une deuxième place à Raubichi (BLR).

« Cette performance a balayé les doutes qu’il pouvait y avoir. Cette deuxième place m'a enlevé un gros poids des épaules. J'ai vu que je faisais encore partie de l'élite, que j'étais encore capable de faire ça. Ça m’a motivé pour continuer à pousser. »

Lewis Irving a multiplié les efforts, notamment en incluant un nouveau saut dans son répertoire : un triple périlleux cinq vrilles qu’il n’a pas encore réussi en compétition. « Si on regarde le classement des derniers Championnats du monde, cinq des six finalistes ont passé ce saut, c'est vraiment le futur de notre sport. »

Avec cette nouvelle figure, six podiums en Coupe du monde à son palmarès et un vécu unique, Lewis Irving semble avoir le bagage pour assumer ses objectifs aux Jeux Olympiques d’hiver de Beijing 2022.