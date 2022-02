Quels sont les records mondiaux du patinage artistique ?

Les records sont faits pour être battus.

Aux Jeux Olympiques de Beijing 2022, un de ces records, en patinage artistique, est déjà tombé ! Le couple de République populaire de Chine Sui Wenjing/Han Cong, à domicile, s'est en effet distingué dans le programme court de l'épreuve par équipes, vendredi 4 février.

Mais qui d'autre dans l'histoire s'est surpassé pour séduire les juges ? Olympics.com vous présente tous les records du patinage artistique – dans le programme court, le programme libre et le total combiné et dans les quatre disciplines (danse sur glace, hommes, femmes et couples) – depuis le changement du système de comptage de points effectué en 2018.

À noter que seuls les records homologués par l’ISU, c’est-à-dire obtenus dans une compétition organisée par la Fédération internationale, sont pris en compte. Par exemple, Gabriella Papadakis / Guillaume Cizeron ont battu le record mondial lors des Championnats de France (94,48 points), mais il s’agissait d’une compétition française et non pas organisée sous l’aile de l’ISU.

Découvrez donc les records du patinage artistique qui n’attendent qu’à être battus lors des Jeux Olympiques de Beijing 2022, du 4 au 20 février.

Danse sur glace : Gabriella Papadakis / Guillaume Cizeron (FRA) sans concurrence

Noms : Gabriella Papadakis/Guillaume Cizeron (FRA)

: Gabriella Papadakis/Guillaume Cizeron (FRA) Points : 90,03 (rythme), 136,58 (libre), 226,61 (total)

: 90,03 (rythme), 136,58 (libre), 226,61 (total) Records battus les : 22-23 novembre 2019

: 22-23 novembre 2019 *Compétition *: NHK Trophy 2019

Les Français Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron sont en mission depuis leur médaille d’argent aux Jeux Olympiques de PyeongChang 2018 où ils avaient déjà battu le record du monde de l’époque au programme libre. Mais c’est à Sapporo, au Japon, les 22 et 23 novembre 2019, qu’ils ont ébloui le monde entier.

Ils sont devenus les premiers danseurs sur glace à passer la barre des 90 points en danse rythmique, sur la musique de Fame. Le système de comptage des points avait été modifié par rapport à l’hiver précédent, mais leur record reste impressionnant, aucun autre couple de danseurs n’ayant dépassé cette barre depuis. Le lendemain, ils ont battu le record au programme libre avec 136,58 points, pour un grand total de 226,61, là aussi un record.

Papadakis et Cizeron sont passés près de battre leur record au programme court lors de leur dernier Grand Prix, aux Internationaux de France à Grenoble, mais n’ont obtenu « que » 89,08 points. « On compare beaucoup nos scores avec ceux qu'on a eus précédemment », expliquait Gabriella Papadakis. « On avait fait 2 points de plus à Turin que ce qu'on avait fait en Finlande et on était contents. Là, on a fait 2 points de plus que ce qu'on a fait à Turin, ce qui était notre but. On essaie d'améliorer notre score au fur et à mesure des compétitions. »

Les Français Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron Photo de Maja Hitij/Getty Images

Hommes : un duel entre Hanyu Yuzuru (JPN) et Nathan Chen (USA)

Noms : Hanyu Yuzuru (court), Nathan Chen (libre + total)

: Hanyu Yuzuru (court), Nathan Chen (libre + total) Points : 111,82 (court), 224,92 (libre), 335,30 (total)

: 111,82 (court), 224,92 (libre), 335,30 (total) Records battus les : 7 décembre 2019 (libre + total), 7 février 2020 (court)

: 7 décembre 2019 (libre + total), 7 février 2020 (court) Compétitions : Finale du Grand Prix 2019/20 (libre + total), Quatre continents (court)

Avant le changement de système de points dans le patinage artistique, le double champion olympique 2014 et 2018 Hanyu Yuzuru détenait les trois records du monde. Le Japonais, qui est d’ailleurs le premier patineur à avoir passé la barre des 100 points au programme court et des 200 points au programme libre, les avait établis en finale du Grand Prix 2015/16, à l’Autumn Classic 2017 dans la série Challenger et aux Championnats du monde 2017.

Depuis, il vit un joli duel avec l’Américain Nathan Chen qui lui a volé la vedette lors de la finale du Grand Prix 2019/20 à laquelle les deux garçons ont participé, en décembre 2019. Le jeune Américain (20 ans à l’époque) a tout d’abord battu le record mondial du programme court, avec 110,38 points, avant de décrocher le record au programme libre avec 224,92 points (et donc au score cumulé, 335,30) grâce notamment à cinq quads réussi.

« Hanyu pousse les limites de notre sport et le rend agréable et vraiment compétitif, et c'est ce qui fait que je suis un meilleur patineur aujourd’hui », avait déclaré Chen au journal britannique The Guardian.

Quelques mois plus tard, à l’occasion des Quatre continents 2020, Hanyu – qui avait donc vu Chen le coiffer au poteau le jour de ses 25 ans, le 7 décembre – récupérait son record au programme court en marquant 111,82 points. Le duel sera donc très intéressant à suivre à Beijing 2022.

Le Japonais Yuzuru Hanyu Photo de Atsushi Tomura/Getty Images

Femmes : Kamila Valieva (ROC) arrive en trombe

Nom : Kamila Valieva

: Kamila Valieva Points : 90,45 (programme court), 185,29 (programme libre), 272,71 (total)

: 90,45 (programme court), 185,29 (programme libre), 272,71 (total) Records battus les : 26-27 novembre 2021 (libre + total), 13 janvier 2022 (court)

: 26-27 novembre 2021 (libre + total), 13 janvier 2022 (court) Compétitions : Rostelecom Cup 2021 (libre + total), Championnats d’Europe 2022 (court)

Kamila Valieva, la patineuse du ROC, a beau n’avoir que 15 ans, elle a déjà un palmarès à faire frémir les patineuses les plus aguerries de la planète, elle qui n’a fait ses débuts en Grand Prix senior que cette saison, lors de Patinage Canada à la fin du mois d’octobre 2021. La championne du monde junior 2020 est la première patineuse à avoir dépassé le seuil des 250, 260 et 270 points au score total, mais aussi la première à avoir franchi la barrière des 170 et 180 points au programme libre, et celle des 90 points au programme court.

Elle a établi ses actuels records au programme libre et au score cumulé lors de la Rostelecom Cup 2021, le 27 novembre dernier, en réussissant trois quads et un triple Axel. La veille, elle battait aussi son record au programme court.

“J’ai fait une seule petite erreur, quand j’ai fait un double saut au lieu d’un triple, donc je n’étais pas encore à mon meilleur niveau”, a-t-elle déclaré à Reuters. Elle a pourtant pulvérisé les records précédents qui appartenaient à ses compatriotes : Alena Kostornaia avec 247,59 au score total (en finale du Grand Prix 2019/20), Alexandra Trusova avec 166,62 au programme libre (à Patinage Canada 2019).

Dans le programme court, elle a battu son propre record de la Rostelecom Cup lors des Championnats d'Europe 2022, devenant la première femme à passer la barre des 90 points. Comme lors du Grand Prix précédent, elle a réussi un triple Axel, avant d'effectuer un triple flip et une combinaison triple Lutz-triple boucle piqué.

Avant le changement du système de points, c’est Alina Zagitova qui avait décroché le record au programme court lors des Jeux de PyeongChang 2018, ce qui lui avait permis de prendre l’or, alors que Evgenia Medvedeva détenait les deux autres depuis les Mondiaux par équipes 2017.

Kamila Valieva (ROC) Photo de Matthew Stockman/Getty Images

Couples : la résurgence d’Anastasia Mishina/Aleksandr Galliamov (ROC)

Noms : Anastasia Mishina/Aleksandr Galliamov (libre + total), Sui Wenjing/Han Cong (court)

: Anastasia Mishina/Aleksandr Galliamov (libre + total), Sui Wenjing/Han Cong (court) Points : 82,83 (programme court), 157,46 (libre), 239,82 (total)

: 82,83 (programme court), 157,46 (libre), 239,82 (total) Records battus les : 12-13 janvier 2022 (libre + total), 4 février 2022 (court)

: 12-13 janvier 2022 (libre + total), 4 février 2022 (court) Compétitions : Championnats d’Europe 2022, Jeux Olympiques de Beijing 2022

Les patineurs du ROC Anastasia Mishina/Aleksandr Galliamov ont décroché le titre de champions d’Europe 2022 en battant les trois records en l’intervalle de deux jours.

Ils ont commencé par battre le record de leurs compatriotes Aleksandra Boikova/Dmitrii Kozlovskii dans le programme court de seulement 0,02 points : Boikova/Kozlovskii avaient marqué 82,34 points en janvier 2020 lors des Championnats d’Europe. Le lendemain, ils ont battu le record du programme libre et du score cumulé.

Toutefois, les Chinois Sui Wenjing/Han Cong, doubles champions du monde et vice-champions olympiques, ont parfaitement commencé les Jeux Olympiques de Beijing 2022, chez eux, en faisant tomber le record du programme court avec 82,83 points.