Les Championnats d’Europe sans Papadakis et Cizeron

Les quintuples champions d’Europe n’ajouteront pas un sixième titre à leur palmarès.

Les Français Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron ont en effet annoncé qu’ils ne participeraient pas aux Championnats d’Europe 2022, du 12 au 16 janvier, à Tallinn en Estonie.

« Compte tenu des conditions sanitaires et de l'évolution du covid dans le monde et plus particulièrement en Europe, le couple, qui s'entraine à Montréal, a jugé irraisonnable de voyager et de prendre le risque de contracter la Covid-19 », a annoncé la Fédération française des Sports de Glace (FFSG) dans un communiqué. « Être testé positifs à ce stade remettrait en cause leur préparation voire même leur participation aux Jeux. »

Les danseurs sur glace ont fait des Jeux Olympiques de Beijing 2022 leur « objectif numéro un » cette saison. « Dans la lignée de cette décision, la FFSG a également décidé d'isoler Gabriella Papadakis, qui vivait en collocation. Tout est donc mis en œuvre pour protéger au maximum le couple en vue de leur objectif ultime. »

Un seul objectif

G&G n’ont en effet qu’un objectif en tête depuis leur deuxième place à PyeongChang 2018 : remporter l’or olympique qui leur a échappé en République de Corée il y a quatre ans.

« Les Jeux Olympiques 2022 sont notre priorité et nous allons tout mettre en œuvre avec notre team et la fédération pour les préparer dans les meilleures conditions possibles », avait déjà déclaré Guillaume Cizeron dès janvier 2021 alors que les Championnats d'Europe avaient été annulés.

Le palmarès de G&G