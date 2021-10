Les 15 meilleurs costumes d'Halloween des olympiens d'hiver 

La vie d'un athlète est souvent organisée autour des entraînements et des compétitions. Mais parfois, il faut savoir relâcher la pression pour s'amuser. Et célébrer Halloween avec ses traditionnels déguisements est une excellente occasion de le faire.

Olympics.com vous propose de découvrir les déguisements les plus effrayants, les plus drôles et les plus mignons des athlètes attendus aux Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022.

Connor McDavid (Canada, hockey sur glace)

Connor McDavid est la star des Edmonton Oilers et il a été retenu dans la liste provisoire de la sélection canadienne pour Beijing 2022 aux côtés de Sidney Crosby et Alex Pietrangelo. Mais avant de participer aux Jeux Olympiques, il mérite déjà une médaille d'or pour son déguisement d'Halloween. Vous reconnaissez l'homme sur le droite ? Le hockeyeur de 24 ans était le parfait Homer Simpson en 2018. Et sa copine Lauren Kyle était déguisée en Marge pour l'accompagner. Quel couple parfait !

L'année suivante, il a profité d'Halloween pour voler Noël avec ce costume du Grinch. Alors, lequel est votre préféré ? Homer ou le Grinch ?

Alex Ovechkin (ROC, hockey sur glace)

Capitaine des Washington Capitals et trois fois présent aux Jeux Olympiques d'hiver, Alex Ovechkin s'est régulièrement illustré à Halloween en se déguisant en pompier, en prisonnier en en coach sportif. Mais c'est en 2015 qu'il a été le plus inspiré.

Déguisé en Batman, il était accompagné la partenaire idéale : Catwoman.

Marc-Andre Fleury (Canada, hockey sur glace)

Marc-Andre Fleury a conquis le coeur de tous les fans avec son costume d'Halloween en 2019. Le gardien recruté cet été par les Chicago Blackhawks s'était déguisé en Cousin Machin, un personnage de La Famille Adams. « Il est peu probable que mon mari me laisse ce déguisement pour l'an prochain » s'amusait la femme du champion olympique 2010. En optant pour Mercredi, elle était aussi déguisée en personnage de la famille Adams.

P.K. Subban (Canada, hockey sur glace)

Champion olympique de hockey sur glace en 2014, P.K. Subban pourrait lui aussi ajouter à son palmarès un titre pour ses déguisements d'Halloween. Il semble que le Canadien soit vraiment inspiré par la musique. Son hommage à Thriller de Michael Jackson mérite une mention particulière.

Une autre année, il a opté pour Prince et Purple Rain et a accompagné la photo d'un tweet sans équivoque : « Meilleur jour férié de l'année ».

Et même si en 2017, son costume n'avait pas de lien avec la musique, il ne faut pas le rater car il est juste hilarant.

Vous commencez à vous demander s'il n'y a pas que les hockeyeurs qui se déguisent ? Ne vous inquiétez pas, les autres sports d'hiver ont aussi été représentés lors des soirées d'Halloween.

Shaun White (USA, snowboard)

Triple champion olympique de snowboard halfpipe, Shaun White a désigné Moonage Daydream de David Bowie comme sa chanson la plus inspirante. Apparemment, cette inspiration valait aussi pour son costume d'Halloween en 2014. L'Américain avait pris les traits du chanteur anglais.

Mais si vous voulez vraiment rire, il ne faut pas rater son costume de sirène.

Lolo Jones (USA, bobsleigh)

Ancienne spécialiste des haies et désormais membre de l'équipe américaine de bobsleigh, Lolo Jones a réussi à importer la tradition d'Halloween à l'entraînement. Avec un casque transformé en poulet, elle a fait quelques pas de danse avant de s'élancer sur la piste.

Ashley Wagner (USA, patinage artistique)

Cette femme aux cheveux rouges semble sortir tout droit d'une bande dessinée. Mais reconnaissez-vous Ashley Wagner, la patineuse médaillée de bronze aux Jeux Olympiques de Sotchi 2014 ? Si elle s'était déguisée comme cela pour le gala, tout le monde aurait adoré.

Johnny Weir (USA, patinage artistique)

Johnny Weir, qui a participé aux Jeux Olympiques d'hiver à deux reprises, ne se déguise pas qu'en vampire. Il patine aussi en vampire. Réputé pour ses somptueux déguisements, il est apparu dans Halloween on Ice de Nancy Kerrigan.

Gus Kenworthy (USA, ski acrobatique)

Gus Kenworthy, vice-champion olympique de ski slopestyle à Sotchi 2014 a été le meilleur pour Halloween en 2019. Il a publié une série de selfies dans laquelle il est déguisé en plusieurs personnages d'American Horror Story : 1984 !

Équipe canadienne de bobsleigh

L'équipe canadienne de bobsleigh, Team Kripps, a été la source d'inspiration des costumes de leurs homologues féminines pour Halloween 2020. Kristen Bujnowski, qui a participé aux Jeux Olympiques d'hiver de PyeongChang2018, a partagé une série de photos où elles imitent les hommes, jusqu'à se dessiner des barbes.

Mikaela Shiffrin (USA, ski alpin)

Cette photo diffère des autres car ce n'est pas l'athlète qui a choisi son costume. Mais on ne pouvait pas passer à côté la tenue d'Halloween de Mikaela Shiffrin, double championne olympique en ski alpin. On parie que ce bébé déguisé en citrouille ne pouvait pas imaginer le brillant avenir qui l'attendait sur les pistes.