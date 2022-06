Ce qu'il faut savoir de la finale de Léon Marchand sur 200 m quatre nages

Léon Marchand a la possibilité de réaliser un incroyable doublé ce jeudi 22 juin. Il peut devenir le septième homme de l’histoire à remporter le 200/400 m quatre nages lors des mêmes Championnats du monde de natation. Et le premier depuis Tamas Darnyi en 1986 à y parvenir dès sa première participation au rendez-vous planétaire.

Le Français s’est qualifié pour la finale du 200 m quatre nages en réalisant le 1er temps des demi-finales avec un chrono de 1 min 55 s 75.

Le natif de Toulouse a réussi cette performance trois jours après son titre sur 400 m quatre nages et seulement quelques minutes après avoir décroché la médaille d'argent sur 200 m papillon, derrière le Hongrois Kristof Milak, qui a réalisé le nouveau record du monde.

Léon Marchand, des titres avant les records du monde ?

Malgré le rythme et les attentes qui augmentent, le nageur de 20 ans a répondu présent. Il a su monter en puissance après des séries où il a géré son effort pour réaliser le huitième temps.

Sa marge de progression peut-elle lui permettre de faire tomber le record du monde détenu depuis 11 ans par Ryan Lochte en 1 min 54 s 00 ? Ce n’est pas impossible. Le nageur de 20 ans s’est tellement rapproché du record du monde du 400 m quatre nages de Michael Phelps qui semblait inatteignable que tout semble désormais possible pour lui.

« L’objectif était de partir vite sur le premier 200 m, cet après-midi, je voulais finir fort et c’est une finale, donc il faut la gagner. Mais mentalement, j’étais plus facile au premier 200 m. J’ai nagé 1 min 7 s en brasse, c’est ce qu’il fallait. Je n’ai pas pu aller chercher le record du monde en crawl, mais je pense que ça pourra se faire la prochaine fois », confiait Léon Marchand en conférence de presse après son sacre sur 400 m quatre nages.

Depuis, il a même amélioré le record de France du 200 m papillon en améliorant la marque de Franck Esposito qui tenait depuis plus de 20 ans.

Très rapide en brasse et en papillon, le nouvel élève de Bob Bowman s'est également amélioré en dos. Cette progression lui permet de viser le titre mondial sur toutes les courses où il s'aligne. Pour en gagner un 2e en quatre jours, il devra être plus rapide que les deux derniers nageurs qui ont réalisé le doublé 200/400 m quatre nages : Chase Kalisz en 2017, qui a ensuite remporté le titre olympique sur 400 m quatre nages à Tokyo 2020 et le Japonais Seto Daiya (2019). Il sera également opposé à l'Américain Carson Foster, médaillé d'argent sur 400 m quatre nages à Budapest, juste derrière... Léon Marchand.

Ils sont de sacrés prétendants à la victoire mais seul Léon Marchand est en mesure de réaliser le doublé 200 m quatre nages - 400 m quatre nages.

