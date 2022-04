Léon Marchand, le prodige français lié à Michael Phelps

Deux ans avant les Jeux Olympiques de Paris 2024, la France se découvre un nageur susceptible de dominer au niveau mondial : Léon Marchand.

Le nageur de 19 ans a fait les gros titres le mois dernier quand il a battu le record NCAA du 200 yards quatre nages, jusque-là détenu par Caeleb Dressel.

L’Américain, triple champion olympique à Tokyo 2020, en 2021, était présent dans les tribunes à Atlanta quand le natif de Toulouse a effacé son nom du livre des records pour y inscrire le sien avec une marque de 1 min 37 s 69.

« C’est juste incroyable », a réagi l’étudiant à l’Université d’Arizona State. « Je me suis tellement amusé pendant cette course. Je savais que j’étais en forme, mais je ne pensais pas que je pouvais aller si vite. »

Sa performance a pris encore un peu plus d’ampleur quand la légende Michael Phelps a adressé ses félicitations au Français dans un message sur Instagram.

Léon Marchand ne s’est pas contenté d’un titre NCAA. Il a aussi été couronné en 200 m brasse pour confirmer sa place parmi les jeunes nageurs les plus excitants de la planète.

Léon Marchand entretient l’héritage familial

Dire que Léon Marchand a la polyvalence dans les gênes n’est pas un raccourci. Son père Xavier Marchand est devenu vice-champion du monde de 200 m quatre nages aux Championnats du monde 1998 à Perth en Australie. Il a aussi participé aux Jeux Olympiques à deux reprises : Atlanta 1996 et Sydney 2000.

Sa mère Celine Bonnet a été une spécialiste du dos qui a aussi brillé en quatre nages. Elle était qualifiée aux Jeux Olympiques de Barcelone 1992. Son oncle Christophe Marchand a aussi représenté la France aux JO à Séoul 1988 et Barcelone 1992 en nage libre et quatre nages.

« C’était difficile d’échapper à ce destin, même si mes parents ne m’ont pas poussé du tout », s’est amusé Léon Marchand dans une interview à Tellerreport.

« J’ai toujours baigné dans ce milieu. On l’aime, c’est notre passion et on en parle beaucoup. »

Mais le jeune prodige ne sent pas de pression particulière pour être à la hauteur de cette histoire familiale particulière.

« Je pense que cela rend les choses plus simples pour moi. Ils me donnent beaucoup de conseils et partagent leurs expériences. » Léon Marchand à Tellerreport au sujet de l’influence de ses parents.

Léon Marchand a compris qu’il avait un avenir en natation en 2019 quand il a remporté la médaille de bronze en 400 m quatre nages aux Championnats du monde juniors à Budapest.

La pandémie de Covid-19 a ensuite provoqué le report des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 et le Français a pu en profiter pour progresser physiquement avant de se présenter face aux meilleurs nageurs de la planète dans le plus grand rendez-vous du monde.

À seulement 18 ans, le natif de Toulouse a atteint la finale du 400 m nage libre où il a terminé sixième. Le Français s’est aussi qualifié pour les demi-finales du 200 m papillon.

Juste après sa découverte des Jeux Olympiques, Léon Marchand a rejoint l’Université d’Arizona State pour s’entraîner sous les ordres de Bob Bowman, l’ancien mentor de Michael Phelps. En plus de pouvoir apprendre d’une légende de la natation, le Français s'est offert l’opportunité de se tester régulièrement face aux meilleurs nageurs de la planète.

Cette décision était la bonne. Les performances de Léon Marchand sur le circuit NCAA parlent pour lui.

Mais il n’y a pas que ça.

Une semaine après ses exploits en NCAA, le Français a battu le record de France du 200 m quatre nages aux Pro Swim Series à San Antonio. En 1 min 56 s 95, il a terminé deuxième, mais il a surtout retranché près de trois secondes au temps de Jérémy Stravius.

Ce chrono lui a permis de finir 0,15 s devant Chase Kalisz, le champion olympique en titre du 400 m quatre nages et de reléguer Michael Andrew, membre du relais 4 x 100 m américain en or à Tokyo 2020, à plus de deux secondes. Le seul nageur qui a réussi à le battre sur cette course est un autre prodige : l’Américain Shaine Casas.

Le natif de Toulouse s’est souvent illustré sur les distances plus longues, mais ses récentes performances pourraient l’inciter à revoir ses priorités en prévision des Championnats du monde au mois de juin et même sur le plus long terme pour Paris 2024.

Les épreuves quatre nages, nouvelles épreuves reines ?

Durant chaque olympiade, différentes épreuves sont mises en avant par l’émergence de talents excitants.

Les épreuves quatre nages sont rarement considérées comme les plus intéressantes en raison de la polyvalence requise. Mais cela pourrait bien changer.

Marchand, Kalisz, Andrew, Casas sont aux prises avec le champion olympique en titre du 200 m quatre nages Wang Shun, le Britannique Duncan Scott ou le champion du monde en titre Seto Daiya dans ce qui est est sans aucun doute une concentration unique de talents depuis des années.

Le Français, néanmoins, ne se fera pas rattraper par le piège d’une renommée en progression.

Ce qui est effrayant avec lui, c’est de penser qu’il a encore de nombreuses années devant lui pour s’imposer. Grâce à cette marge de progression, il ne ressent pas le besoin de précipiter les choses.

« Mon rêve est de devenir champion olympique » a-t-il expliqué.

« Que cela soit à Paris 2024 ou à Los Angeles 2028, c’est mon objectif sur le long terme. »