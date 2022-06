Léon Marchand champion du monde du 400 m quatre nages devant Foster et Kalisz

Léon Marchand n’a pas attendu.

Lors de la finale du 400 m quatre nages, le nageur français a remporté la médaille d’or en 4 min 4 s 28, nouveau record de France, d'Europe et de la compétition, ce samedi 18 juin à Budapest.

Il s’est imposé devant les deux Américains Carson Foster (4 min 6 s 56) et Chase Kalisz (4 min 7 s 57), champion olympique à Tokyo 2020.

À 20 ans et après une finale olympique aux derniers Jeux (6e), Marchand, qui s'entraîne désormais aux États-Unis avec Bob Bowman, l'ancien entraîneur de Michael Phelps, était sur les bases du record du monde avant la dernière longueur. Mais le chrono de Phelps, 4 min 3 s 84 établi à Beijing 2008, était encore un peu trop loin.

C'est le premier titre mondial en quatre nages pour un Français, et la deuxième médaille. C'était il y a 24 ans, lorsque Xavier Marchand, son père, avait remporté l'argent

Les séries avaient donné un avant-goût de ce qu'il était capable. Parti dans la série n° 3, où figurait également Chase Kalisz, Marchand a nagé une première moitié de course explosive (1 min 58 s 12) puis confirmé sur la deuxième moitié en remportant sa série en 4 min 09 s 09, battant son propre record de France (4 min 9 s 65, établie aux Championnats de France 2021).

Wattel passe, Manaudou et Grousset éliminés en demi-finale

Quelques minutes plus tôt, Marie Wattel s’est qualifiée pour la finale de 100 m papillon avec le deuxième temps des demies, 56,80 s.

Florent Manaudou et Maxime Grousset disputaient quant à eux les demi-finales de 50 m papillon, où le septuple champion olympique américain Caeleb Dressel figurait également, mais ne sont pas parvenu à se qualifier en finale.

Manaudou, champion olympique de Londres 2012 sur 50 m nage libre et double médaille d'argent à Rio 2016 et Tokyo 2020, a tout de même pris du plaisir, l'objectif principal pendant une année de transition, où il n’a repris l’entraînement qu’en janvier.

« Je n'ai pas beaucoup pratiqué de papillon cette année de transition », a-t-il déclaré à Olympics.com après la course. « Mais je voulais prendre du plaisir. Malheureusement je ne suis pas en finale et je voulais jouer un peu plus demain. On ne peut pas s'attendre à être rapide quand on ne s'entraîne pas comme d’habitude. »

« Je prends beaucoup de plaisir. Ce sont mes premiers Championnats du monde où je m'amuse autant, mais je n'ai pas de grandes attentes, c'est peut-être pour ça. »

