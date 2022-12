Championnats du monde juniors de tennis de table à Tunis : Des Bleus ambitieux avec les frères Lebrun, Prithika Pavade et Charlotte Lutz

L’équipe de France peut avoir des ambitions élevées aux Championnats du monde juniors de tennis de table.

Elle se présente à Tunis du 4 au 11 décembre avec des athlètes qui ont déjà brillé chez les seniors. Quatre des six pongistes qualifiés avaient été sélectionnés pour les Championnats du monde par équipes au mois de septembre : Charlotte Lutz et Prithika Pavade chez les filles U19 ; Alexis Lebrun et Félix Lebrun chez les garçons U19.

Ils sont très attendus lors du rendez-vous mondial de la catégorie d'âge. Avant leurs débuts dans cette compétition, apprenez-en plus sur les pongistes français les plus prometteurs du moment.