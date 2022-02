Le Canada éliminé en quarts de finale de hockey sur glace hommes à Beijing 2022

La défaite va être dure à digérer pour les hockeyeurs canadiens.

Pour la première fois depuis les Jeux de Turin 2006, le Canada ne fera pas partie du carré final du tournoi olympique de hockey sur glace hommes.

Battus 2 à 0 par la Suède, la quête du podium olympique à Beijing 2022 s'arrête donc ici pour les champions du monde en titre.

Pourtant, il était difficile de prédire qui aurait pu prendre l'avantage durant ce quart de finale tant le match était équilibré. Les deux équipes se sont jaugés durant les deux premiers tiers temps, avec 18 tirs cadrés pour la Suède contre 17 pour le Canada avant le dernier passage au vestiaire. Un match très défensif donc, qui n'attendait qu'une seule chose : une erreur d'un côté ou de l'autre.

Et cette erreur, c'est le Canadien Jack McBain qui l'a faite à 50 minutes de jeu. Le jeune hockeyeur de 22 ans a tenté une passe à l'aveugle sur une relance canadienne. Il n'en fallait pas plus pour le Suédois Lucas Wallmark qui a saisi sa chance et envoyé le puck au fond du filet de Matt Tomkins.

Il restait alors 10 minutes à tenir pour les Suédois qui avaient déjà prouvé leur solidité défensive depuis le début de la rencontre.

À 2 minutes de la fin du match, Claude Julien, l'entraîneur de la sélection canadienne, a décidé de sortir le gardien pour mettre toutes les chances de son côté en attaque. Il aura suffit d'une perte du palet pour qu'Anton Lander ne brise les rêves olympiques des médaillés de bronze de PyeongChang 2018, en inscrivant un deuxième but.

Il n'y a donc plus d'équipes nord-américaines dans le tournoi olympique de hockey sur glace hommes à Beijing 2022, après l'élimination des États-Unis par la Slovaquie.

La Suède, grande nation du hockey sur glace avec ses 11 titres de champions du monde, aura à cœur de remporter son troisième titre olympique avec Lillehammer 1994 et Turin 2006, mais pour cela, il faudra battre un gros client en demi-finale : le ROC, champion olympique de PyeongChang 2018.

« C'était un match serré avec deux équipes qui se sont vraiment battues et nous n'avons pas cédé grand-chose », déclarait Lander en zone mixte.

« Aujourd’hui, la chance était de notre côté. On va la prendre cette victoire. »

« Le ROC a une très bonne équipe, une très bonne attaque et ils ont montré une très bonne défense dans ce tournoi. La demi-finale va être belle. »

Programme des demi-finales de hockey sur glace hommes à Beijing 2022

Vendredi 18 février

12h10 - Demi-finale (H) : Finlande vs Slovaquie

21h10 - Demi-finale (H) : ROC vs Suède

