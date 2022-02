Laurent Dubreuil, sa famille d’abord

La famille, chez Laurent Dubreuil, c’est sacré.

À vrai dire, qu’elle soit olympique, qu’il s’agisse de ses parents tous deux olympiens, de la famille qu’il s’est faite dans le patinage de vitesse ou de celle qu’il a fondée avec sa femme, la famille est ce qui le fait avancer et gagner. Aujourd’hui et depuis toujours.

Laurent Dubreuil, 29 ans, est l’actuel champion du monde de patinage de vitesse sur 500 m. Ce titre, il l’a acquis le 12 février 2021, un an jour pour jour avant le 500 m qui aura lieu aux Jeux Olympiques de Beijing 2022.

Il est aussi médaillé de bronze mondial sur 1000 m et vient de vivre une saison de Coupe du monde 2021-22 sensationnelle sur le 500 m avec tout simplement huit podiums en… huit courses ! Il en a remporté deux, a fini deux fois deuxième et quatre fois troisième.

Mais surtout, le 10 décembre 2021, dans l’avant-dernière course de la saison à Calgary au Canada, il a battu le record canadien sur 500 m détenu jusqu’alors par Jeremy Wotherspoon, vice-champion olympique à Nagano 1998, et a signé le deuxième chrono historique mondial sur la distance en finissant son 500 m en 33,77 s, passant ainsi sous la barre emblématique des 34 s pour la première fois de sa carrière. Le Russe Pavel Kulizhnikov est le détenteur du record mondial avec un chrono de 33,61 s.

Toutes les générations sur la même longueur d’onde

Ces succès, Laurent Dubreuil sait à quoi et à qui il les doit. « Le meilleur préparateur mental ou psychologue que j'ai jamais eu, c'est ma fille, parce qu'elle me fait réaliser qu'être heureux, c'est beaucoup plus important que d'être bon », lance Dubreuil dans un entretien exclusif avec Olympics.com. « Je ne vais jamais prioriser la victoire ou les résultats à mon bonheur. Jamais, jamais, jamais. Un athlète heureux va être un athlète rapide. »

Si Rose, sa fille de deux ans, lui a permis de réaliser que le bonheur personnel était la clé du succès professionnel, c’est aussi sans doute parce que Laurent lui a inculqué ces valeurs qu’il avait lui-même reçues de la part de la génération précédente, c’est-à-dire ses parents : son père Robert Dubreuil, médaillé de bronze aux Jeux de Calgary 1988 en short-track qui a aussi participé à Albertville 1992 et aujourd’hui directeur général de la Fédération québécoise de patinage de vitesse, et sa maman Ariane Loignon, également présente aux JO 88 et championne du monde du relais 3000 m en short-track.

« Le sport m'a tellement donné de belles leçons et c'est parti de mes parents. Ils disaient : "Il faut qu'il devienne une bonne personne, qu'il apprenne des valeurs qui vont l'aider dans la vie, peu importe ce qu'il va faire" », affirme Laurent qui explique aussi avoir pratiqué le foot, le basket, le tennis et l’athlétisme dans sa jeunesse. « Mes parents ont utilisé le sport pour m'inculquer des bonnes valeurs. Quand leurs enfants faisaient du sport, c'était pour le dépassement de soi, la persévérance et avoir une bonne attitude. Pour eux, le but, c’était que je fasse du sport pour que je sois heureux en trouvant mon sport préféré. Et c'était sans équivoque : c'était clairement le patin qui me rendait plus heureux. »

Mais la vie de patineur de Laurent Dubreuil n’a pas toujours été rose. Il a par exemple failli tout lâcher alors que sa carrière n’avait même pas encore débuté, attiré à l’âge de 15 ans, comme bon nombre d’adolescents, par les fêtes avec les copains. Et par la suite, l’attente des résultats a commencé à contrarier les valeurs que lui avaient transmises ses parents.

« Avant, le patin était ce qu'il y avait de plus important dans ma vie. Ça me semblait une question de vie ou de mort. J'exagère, mais si ça n’allait pas bien dans le patin, ma vie n'allait pas bien. Mon bonheur était trop étroitement lié à mes résultats. »

Et ce n’est que quand Rose est arrivée dans sa vie qu’il a appris à relativiser ses résultats qui, en parallèle, ont commencé à changer pour le mieux. Coïncidence ? Pas tout à fait. « Sur le coup, tu es content de gagner, mais au final, ma vie ne change pas en fonction de mes résultats. Ma vie est parfaite comme elle est donc être capable de réaliser ça, ça m'a libéré comme athlète. Ça me fait patiner avec un sentiment de légèreté parce que je n'ai plus peur de l'échec. De porter moins d'importance à mes résultats, ça m'a juste fait de devenir meilleur. »

Une deuxième famille dans le sport

S’il obtient des résultats qui le font désormais espérer un podium aux Jeux Olympiques, ce qu’il n’avait pas réussi à atteindre lors de sa dernière participation à PyeongChang 2018 (18e au 500 m et 25e au 1000 m), c’est aussi parce que dans le patinage de vitesse, il a trouvé une deuxième famille.

Lorsqu’il a réalisé son chrono historique sous les 34 s, il a par exemple reçu les félicitations de nombreuses légendes du sport sous un poste Instagram où il célébrait ce succès, comme l’Américain Joey Mantia, les Néerlandais Thomas Krol, multiple champion du monde du 1500 m et champion d’Europe 2022 du 1000 m, Hein Otterspeer, vice-champion d'Europe 2021 en sprint, et Michel Mulder, le champion olympique 2014 sur 500 m, ou encore le Belge Mathias Vosté.

« Il y a beaucoup de mes bons amis qui sont des patineurs et chaque année, j'ai hâte de revoir mes amis », poursuit Dubreuil. « Ça me rend heureux quand je vois les gens me féliciter, être fiers ou contents pour moi quand j'ai des bonnes courses parce que ça veut dire qu'ils m'apprécient comme personne. C'est important pour moi d'être une bonne personne. C'est plus important d'être une bonne personne que d'être un bon athlète. Inversement, quand les gars font des bonnes courses, je suis content pour eux. Je vais être le premier à les féliciter. »

Dubreuil se sert aussi de cette camaraderie et de cette concurrente saine pour aller plus vite. « Des gars comme Thomas Krol, il est premier au monde au 1000 m, c'est un grand rival, mais ce n'est pas parce qu'on patine l’un contre l’autre qu'on se déteste. En fait, les gens qui me battent, ce sont mes motivations pour devenir meilleur. »

Son chrono historique, il l’a notamment réalisé après avoir vu le Chinois Tingyu Gao, le Japonais Yuma Murakami et le Russe Viktor Mushtakov eux aussi passer sous la barre des 34 s juste avant lui dans la même course. « Ça ne m'a pas fait peur, ça m'a motivé. Je me suis dit : "Tu sais, ces gars-là ont fait 33 et je les ai battus la semaine passée. Ça veut dire que je peux faire 33 moi aussi". »

« Gagner sans plaisir, ça ne vaut pas la peine »

En tout cas, aux Jeux Olympiques à Pékin, il aura l’occasion de montrer qu’il est meilleur que ses concurrents et amis, même si ce n’est pas forcément là-dessus qu’il se focalisera. « Je serai concentré sur ma capacité à faire ma propre course, ma technique, l'exécution de mon plan de course parce que, de mon expérience, les fois où je pense trop au résultat, je ne suis pas capable d'aller le chercher », explique celui qui a aussi changé de préparateur physique à l’été 2019 et dont l’entraînement est « moins qu’avant mais plus qualitatif ». « Donc c'est ça mon approche : avoir du plaisir parce que premièrement, on va plus vite quand on a du fun. Et deuxièmement, gagner sans plaisir, ça ne vaut pas la peine. »

Et s’il ne ramenait aucune breloque à sa fille Rose et à sa femme Andréanne de Pékin, tant pis, l’important sera ailleurs. « Ce qui me donne le sourire chaque jour, c'est ma famille », conclut-il. « Être capable de faire ma passion tout en ayant une famille, ça a toujours été un but pour moi. Je suis vraiment content d'être capable de faire les deux parce que je ne sais pas ce qui me rend plus heureux entre les deux. Chaque jour, j'ai l'impression de vivre mon rêve de carrière qui était de patiner en ayant une famille. »

Laurent Dubreuil vit donc bien un rêve éveillé. En famille.