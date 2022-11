La nouvelle série documentaire lancée par Olympic Channel promet de révéler l’état d’esprit de 11 footballeurs de haut-niveau avant la Coupe du monde de la FIFA 2022 au Qatar.

Le plus grand tournoi de football masculin se tient en plein milieu de la saison de la plupart des championnats les plus populaires de la planète. La question qui revient est donc : dans quel état se sentent les superstars avant le début de la compétition ? En quoi avoir participé aux Jeux Olympiques a-t-il eu un impact sur leur carrière jusqu’à aujourd’hui ? Et comment ont-ils réussi à devenir certains des plus grands talents de ce sport ?

Chaque épisode se plonge dans la vie d’un footballeur allemand, polonais, japonais, iranien, brésilien… Nous visitons leurs maisons ainsi que leurs lieux de naissance, donnons la parole à leur amis, leur famille et leurs entraîneurs qui nous parlent de leur éducation, de leurs motivations et des moments qui les ont mis sur le chemin de la gloire.

La série originale d’Olympic Channel ‘World At Their Feet’, lancée ce lundi 14 novembre, le premier épisode étant consacré au Brésilien et champion olympique Richarlison. Elle peut être regardée dès maintenant et gratuitement sur Olympics.com ici.

Richarlison, premier grand talent footballistique à prendre part à la nouvelle série

Dans le premier des 11 épisodes de la série, l’attaquant du Brésil et de Tottenham Richarlison parle de son coéquipier « farceur » Neymar, du fait que la Seleção fasse partie des favoris pour remporter la Coupe du monde, de la possibilité de le voir défendre le titre olympique à Paris 2024, et de son choix pour le meilleur joueur de tous les temps.

Richarlison partage l’affiche avec le gardien espagnol Unai Simon, la star sénégalaise Cheikhou Kouyaté et le Japonais Kaoru Mitoma, entre autres, dans la série d’Olympic Channel.

Onze joueurs en pleine ascension sont présents dans cette série, avec des interviews exclusives, des scènes dans leur vie de tous les jours et beaucoup d’actions de football.

Nombre d’entre eux ont été appelés pour jouer avec leur équipe nationale lors de la Coupe du monde de la FIFA 2022 au Qatar, le plus grand tournoi de football qui soit.

Voici la liste complète des joueurs présents dans la série documentaire d’Olympic Channel ‘World At Their Feet’ :

Gardez un œil sur nos réseaux sociaux @Olympics pour voir les bandes-annonces et du contenu supplémentaire avant et pendant la Coupe du monde.