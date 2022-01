La Suissesse Giulia Tanno déclare forfait pour Beijing 2022

Nouveau gros coup dur pour Giulia Tanno.

Déjà absente lors des Jeux Olympiques de PyeongChang 2018 il y a quatre ans, la skieuse acrobatique suisse de 23 ans doit à nouveau renoncer à représenter son pays lors des Jeux Olympiques de Beijing 2022.

La Suissesse va en effet devoir se faire opérer en raison d’une blessure au genou contractée lors des X Games 2022, à Aspen (Colorado, USA), qui avaient lieu du 20 au 23 janvier et où elle a terminé cinquième dans l’épreuve de big air. Son meilleur classement aux X Games reste la deuxième place en big air en 2018 et en 2019.

En 2018, elle avait été victime d’une fracture du bras lors de ces mêmes X Games.

« Un cauchemar »

Sur Instagram, elle s’est dite logiquement dévastée : « J’ai l’impression de vivre un cauchemar, mais malheureusement, c’est bien la triste réalité. Je vais rater mes deuxièmes Jeux Olympiques de suite à cause d’une blessure. Je ne trouve pas les mots pour expliquer à quel point ça fait mal. Parfois, c’est dur de comprendre certaines choses qui se passent dans la vie. »

« Une chose est sûre : je ne suis pas du genre à baisser les bras. Donc me revoilà en pleine réadaptation. J’ai le cœur brisé et j’ai un peu peur de ce qui va se passer dans les mois qui viennent, mais avec le soutien de mon entourage, je vais surmonter cette épreuve et vous savez que je vais me démener pour revenir plus forte que jamais. Ça va bien finir par porter ses fruits. »

Son dernier podium de Coupe du monde remonte à janvier 2021, avec une victoire en big air à Kreischberg (Autriche) devant la Française Tess Ledeux et l’Estonienne Kelly Sildaru. Après son forfait aux JO 2018, Tanno avait signé 5 podiums de suite en Coupe du monde. Elle en compte 14 au total dans cette compétition.

Mathilde Gremaud et Sarah Hoefflin représenteront la Suisse en big air et slopestyle à Pékin.

À LIRE AUSSI : La sélection suisse pour Beijing 2022