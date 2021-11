La France commence le TQO de Lulea avec une victoire sur la République de Corée 

L'équipe de France féminine de hockey sur glace a commencé le Tournoi de qualification olympique (TQO) de Lulea, en Suède, de la meilleure des manières. Sans trembler, les Bleues ont battu la République de Corée (4-0) ce jeudi 11 novembre.

Elles ont largement dominé les débats et auraient pu s'imposer encore plus largement si un but n'avait pas été refusé à Marion Allemoz ou si Inhye Jang n'avait pas réalisé un grand match dans le but coréen (32 arrêts).

Les Bleues ont marqué dans chaque tiers-temps de ce match terminé avec 36 tirs. En profitant d'un centre en retrait, Estelle Duvin a ouvert le score après 12 minutes de jeu. Malgré une nette domination, les filles de Grégory Tarlé n'ont pas réussi à faire le break avant de rentrer aux vestiaires.

Toujours aussi offensives, les hockeyeuses tricolores ont continué d'insister pour alourdir la marque et se mettre à l'abri. Clara Rozier a marqué le but du 2-0 à la demi-heure de jeu. En fin de match, la joueuse de l'IFK Helsinki s'est même offert un doublé avec une magnifique réalisation en passant derrière le but adverse. Entre-temps, Julia Mesplede avait inscrit le troisième but tricolore.

Si l'équipe de France a soigné sa différence de buts avec ce score, elle a aussi fait preuve d'une belle solidité défensive. Malgré plusieurs infériorités numériques et notamment un passage à trois contre cinq, Caroline Baldin n'a eu à repousser que dix tirs.

Alors que la Suède, favorite de ce TQO, va faire son entrée en lice dans la soirée face à la Slovaquie, les Bleues sont parfaitement rentrées dans la compétition. L'équipe qui gagnera ce TQO sera qualifiée pour les Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022.

À LIRE : Tout savoir sur les TQO de hockey sur glace féminin

Le calendrier du TQO de Lulea

Jeudi 11 novembre :

France - République de Corée : 4-0

- République de Corée : 4-0 19h00 : Slovaquie - Suède

Samedi 13 novembre :

12h00 : France - Slovaquie

16h00 : Suède - République de Corée

Dimanche 14 novembre :

12h00 : République de Corée - Slovaquie

19h00 : Suède - France

Voir le TQO de hockey sur glace femmes en direct sur Olympic Channel