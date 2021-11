Grandes rivalités : la bataille épique entre Girardelli et Zurbriggen qui a enflammé le Cirque Blanc dans les années 1980

La grande rivalité entre Marc Girardelli et Pirmin Zurbriggen, deux skieurs qui ont dominé le circuit de Coupe du monde de ski dans les années 1980, a boulversé l’histoire de la discipline. Le Cirque Blanc, comme cette compétition est non-officiellement appelée, n’a plus jamais été le même…

Une rivalité épique sans précédent

Avant l’arrivée de la sensation autrichienne Marcel Hirscher, le seul skieur à avoir remporté huit gros globes de cristal consécutifs entre 2012 et 2019, le circuit de Coupe du monde de ski a connu de nombreuses ères de dominations plutôt rapides comme avec l’Italien Gustavo Thoeni, le Suédois Ingmar Stenmark ou encore l’Américain Phil Mahre.

Les trois skieurs, en compétition durant les années 70, ont tous marqué le circuit durant plusieurs saisons (trois gros globes pour Stenmark et Mahre et quatre pour Thoeni avec une année blanche entre la troisième et la quatrième victoire).

Voici donc le contexte dans lequel était le Cirque Blanc avant les années 1980 et la naissance de cette rivalité légendaire entre Marc Girardelli et Pirmin Zurbriggen. Les deux hommes ont transformé le circuit de Coupe du monde de ski en un véritable duel pendant presque une décennie, entre 1984 et 1991.

L’Autrichien Marc Girardelli, naturalisé Luxembourgeois et le Suisse Pirmin Zurbriggen ont engendré une domination quasi exclusive jamais vue en Coupe du monde de ski. Les deux hommes, tous les deux nés en 1963, se sont partagés tous les titres possibles, y compris neuf gros globes de cristal (cinq pour Girardelli et quatre pour Zurbriggen) et 14 titres de Coupe du monde (huit à six en faveur du Suisse).

Ils se sont également partagés huit titres de champion du monde, quatre chacun, et sont montés sur 21 podiums mondiaux (12 à 9 pour Girardelli). Enfin les deux hommes ont remporté à eux deux 86 courses de Coupe du monde (46 pour Girardelli et 40 pour Zurbriggen).

La seule sortie de piste de cette domination sans précédent fût lors des Jeux Olympiques. Le Luxembourgeois n’a remporté que deux médailles d’argent quand Zurbriggen a remporté une médaille d’or en descente à Calgary 1988 et une médaille de bronze en slalom géant la même année.

Pour les autres concurrents, qui ont eu la malchance de concourir durant l’ère Girardelli/Zurbriggen, il n’y avait plus beaucoup de titres à se mettre sous la dent.

Pirmin Zurbriggen lors de la descente durant la Coupe du monde à Crans Montana, en Suisse en 1987. Photo de 2014 Getty Images

« Le Suisse le plus connu depuis Guillaume Tell »

La blague vient de Girardelli, de loin le plus extravertis des deux skieurs (Zurbriggen, originaire du Valais dans le sud de la Suisse, s’exprimait d’avantage avec ses skis et ses podiums).

« Je pense que Pirmin est le Suisse le plus connu depuis Guillaume Tell », avait déclaré Girardelli, dont la carrière sportive a été dictée par une détermination de fer à remporter toutes les courses, peu importe les risques.

Après avoir été rejeté de la Fédération d’Autriche suite a un désaccord lié aux méthodes d’entraînements, Girardelli, natif de Lustenau, s’est entraîné seul avant de rejoindre la Fédération luxembourgeoise. Des années difficiles durant lesquelles il n’a pu compter que sur lui et ses ambitions.

Mais, plus que son rival Suisse, le vrai ennemi de Girardelli a été la blessure.

Le skieur a souffert de près de 20 blessures majeures au cours de sa carrière. Pour autant, ces blessures ne l’ont pas empêcher de remporter de nombreux titres et de gêner son adversaire n°1, Zurbriggen, qui a remporté son premier titre de Coupe du monde en 1984, le deuxième titre pour la Suisse depuis le pionnier Peter Lüscher.

La polyvalence née de la compétition

Leur rivalité a vraiment commencé lors des Championnats du monde 1985 à Bormio. Girardelli a tout fait pour stopper l’ascension de la nouvelle sensation de ski alpin, Zurbriggen, détenteur du gros globe de cristal à cette époque.

À Valtellina, Zurbriggen a remporté la descente ainsi que le combiné et s’est classé deuxième lors du slalom géant. Durant cette compétition, il a également battu le Luxembourgeois en slalom, s’emparant de la première place et laissant Girardelli sur la deuxième marche du podium.

Cette année-là, les plus grands succès de Girardelli ont eu lieu en Coupe du monde. Le Luxembourgeois s'est imposé à 11 reprises dans différentes épreuves, décrochant son unique titre en slalom géant et son deuxième globe de cristal en slalom.

Ces deux skieurs très polyvalents, peut-être les plus grands skieurs de l’histoire, se sont forgés via leurs confrontations directes. Zurbriggen excellait en slalom géant et en vitesse alors que Girardelli était très fort en slalom au début de sa carrière avant de devenir une référence en descente. Le Luxembourgeois a même remporté les deux étapes iconiques du Cirque Blanc, Kitzbühel et Wengen.

Les va-et-vient du Cirque Blanc

Déterminé à récupérer sa couronne et guidé par une envie de revanche, Zurbriggen a repris les rênes de la domination du classement général pendant deux années consécutives entre 1986 et 1988. Girardelli, victime d’une chute à Laax, n’a pas été en mesure de disputer le gros globe de cristal avec son rival Suisse ces deux années.

Ce furent des années dorées pour Zurbriggen qui, en l’espace de deux saisons, est monté sur 25 podiums. Il a également remporté son unique médaille d'or olympique, en descente à Calgary 1988, une course mythique durant laquelle il a battu son compatriote Peter Mueller. Girardelli n’a pas réussi à concrétiser lors de ces Jeux canadiens. Il s’est classé 9e à la descente et 20e au slalom géant et n'a pas terminé la course de Super-G.

Lors de la saison 1988/1989, Girardelli a connu son incroyable heure de gloire quand, en janvier, il s’est imposé six fois en l’espace de neuf jours, sur toutes les épreuves.

La saison suivante fût la dernière participation au Cirque Blanc pour Zurbriggen. Avec neuf podiums, dont six victoires incluant deux grandes classiques, la descente de Saslong de Val Gardena et son troisième combiné de Hahnenkamm à Kitzbühel, le Suisse a remporté son quatrième et dernier gros globe de cristal.

Marc Girardelli durant le slalom géant des JO d'Albertville 1992.

Girardelli en quête du précieux métal

Le 12 décembre 1989, sur la piste de Kandahar Banchetta-Sestriere, en Italie, Girardelli a fait une chute impressionnante, le blessant au rein et provoquant une importante hémorragie interne.

Sa saison était terminée, mais pas sa carrière. Il n’en était pas question pour lui.

Lors de la saison 1990/1991, Girardelli, orphelin de son rival Zurbriggen qui avait alors pris sa retraite sportive, a résisté aux attaques du jeune skieur Alberto Tomba pour remporter son quatrième gros globe de cristal.

Poussé par son envie débordante de remporter cette insaisissable médaille d'or olympique, Girardelli, qui était alors un des vétérans du Cirque Blanc, a continué à participer au circuit de Coupe du monde pendant six autres saisons.

Il a de nouveau échoué dans sa quête de l’or olympique à Albertville 1992 et à Lillehammer 1994, mais il a tout de même remporté un incroyable cinquième Globe de cristal en 1993, un record qui ne bougera pas jusqu'à l'arrivée du cannibale autrichien, Marcel Hirscher.