L’équipe de France féminine de 3x3 championne du monde pour la première fois !

Marie-Eve Paget, Laetitia Guapo, Hortense Limouzin et Myriam Djekoundade sont championnes du monde de basketball 3x3 !

Ce dimanche 26 juin, les Françaises ont battu les Canadiennes en finale des Championnats du monde à Anvers en Belgique, au terme d’une finale à très haute intensité.

Les Bleues ont démarré la finale en trombe comme quasiment tous leurs matches, avant de baisser d’un ton et de permettre aux Canadiennes de revenir dans la rencontre. Mais à l’énergie et grâce à un ultime lancer-franc de Marie-Ève Paget, les quatre filles ont tenu pour gagner 16-13.

Un parcours époustouflant

Tout leur parcours a d’ailleurs été du même ordre, avec une énorme victoire en quart de finale contre l’éternel adversaire européen espagnol en prolongation (15-14) et une revanche face à la République populaire de Chine en demi-finale (17-16), puisque les Chinoises avaient battu les Bleues à Tokyo les privant d’une médaille de bronze.

Large sourire aux lèvres, Laëtitia Guapo résumait parfaitement l’état d’esprit de ces Françaises au micro de l’Equipe. « On est championnes du monde ! On est que quatre sur cette terre cette année à pouvoir dire ça, c’est fou ! On a fait preuve de beaucoup de cœur, de tripes, on s’est battues jusqu’au bout et ce sont les valeurs que je veux véhiculer à travers mon sport. Donc si on est parvenues à montrer ça, je suis la plus heureuse. »

Cerise sur le gâteau, la Berruyère a été élue Meilleure joueuse du tournoi et est également la meilleure marqueuse avec 43 points au total.

Les hommes en bronze

Les garçons ont eux aussi brillé en Belgique, en remportant la médaille de bronze, également au terme de matches très accrochés. Après un authentique exploit en quart de finale contre les Pays-Bas (18-12) En demi-finale, ils semblaient tenir le match face aux redoutables Lituaniens mais les dernières secondes leur ont été fatales. Ils se sont inclinés 18-17 et ont perdu Antoine Eito, qui s’est tordu la cheville.

Mais tout comme les filles, les Français ont montré une force de caractère incroyable pour se remobiliser pour la petite finale à jouer contre l’hôte belge, sans leur quatrième joueur. Dans un final de nouveau un peu fou, les coéquipiers d’Alex Vialaret ont fini par l’emporter 18-17 pour repartir à la maison avec une breloque autour du cou.

