L'équipe de France de volleyball en tête de la VNL avant la dernière phase

Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’un an après les Jeux Olympiques de Tokyo, l’équipe de France de volleyball est de nouveau au meilleur de sa forme. Après une période délicate et le départ du sélectionneur brésilien Bernardinho, les Bleus désormais entraînés par la légende italienne Andrea Gianni, ont entamé début juin la Volleyball Nations League sans beaucoup de repères.

Les champions olympiques ont gagné ce dimanche contre l'Allemagne aux Philippines. Les Bleus ont certes concédé la troisième manche, mais sont restés sérieux pour conclure en quatre sets (25-16, 25-19, 19-25, 25-21). Earvin Ngapeth et Stephen Boyer, ont marqué 34 points, tandis que Quentin Jouffroy, qui suppléait Chinenyeze et Le Goff au centre, a lui aussi fait le métier.

En tête à la fin de la deuxième phase

Dès lors, à la fin de la deuxième phase, le bilan chiffré est plutôt impressionnant : sept victoires pour une seule défaite, face au meilleur ennemi des Français depuis des années, la Pologne (3-1). Résultat, avant de commencer la dernière phase de poule le 7 juillet prochain au Japon, les coéquipiers d’Earvin Ngapeth sont en tête avec 21 points, devançant l’Italie (18 points), la Pologne (18) et le Japon (17).

Mais ce qui doit ravir le technicien Italien, c'est avant tout la performance de son « banc ». Car si le groupe des champions olympiques est au sommet de son art, il a désormais été rejoint par des petits nouveaux tout aussi gourmands, à tous les postes.

On notera que Barthelemy Chinenyeze et Nicolas Le Goff peuvent maintenant compter sur deux autres centraux de haut niveau avec Quentin Jouffroy et Médéric Henry, joueur le plus grand jamais aligné en équipe de France (2,12m). Mais encore Benjamin Diez et Jérémie Mouiel qui suppléent parfaitement Jenia Grebennikov au poste de libéro, alors que Raphaël Corre soulage bien Antoine Brizard et Benjamin Toniuti à la passe.

Troisième phase préliminaire de haut vol

Bref, tout va bien chez les Bleus, comme le résumait Yacine Louati après la victoire contre l’Allemagne. « On s’entraine beaucoup, on se prépare pour à notre meilleur niveau pour la phase finale de la VNL et ce n’est parfois pas évident d’être à la fois en préparation tout en étant performant en match. Nous avons la chance d’avoir un excellent groupe qui nous permet de garder un gros niveau de jeu, quels que soient les joueurs ».

Lors de la dernière phase du tour préliminaire, la France affrontera les États-Unis le 7 juillet, puis le Brésil, l'Argentine et l'Australie. Toutes ces rencontres se tiendront à Osaka au Japon. Il faudra une seule victoire pour être assurés de participer au Final 8, qui se jouera du 20 au 24 juillet à Bologne, en Italie.

Tous les résultats de l'équipe de France en VNL

Jeudi 9 juin

France - Italie : 3-0 (25-22, 26-24, 25-19)

Vendredi 10 juin

Serbie – France : 1-3 (25-21, 22-25, 23-25, 23-25)

Samedi 11 juin

France - Canada : 3-0 (25-16, 25-23, 25-21)

Dimanche 12 juin

France - Pologne : 1-3 (25-21, 22-25, 21-25, 22-25)

Mercredi 22 juin

Chine - France : 0-3 (0-25, 0-25, 0-25) - forfait de la Chine

Jeudi 23 juin

France - Pays-Bas : 3-0 (25-14, 25-23, 25-13)

Samedi 25 juin

Japon - France : 0-3 (22-25, 25-27, 16-25)

Dimanche 26 juin

Allemagne - France : 1-3 (16-25, 19-25, 25-19, 21-25)

Oû regarder la dernière phase préliminaire des Bleus?

Les matches de l'équipe de France seront retransmis par la chaîne l'Equipe, voyez ci-dessous le programme, avec les jours et les horaires.

Jeudi 7 juillet

5h00 : France - USA

_Vendredi 8 juillet

8h40 : France - Brésil

*Samedi 9 juillet

*_5h40 : France - Argentine

Dimanche 10 juillet

8h40 : Australie - France