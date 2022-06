Kylian Mbappé : quatre choses que vous ne saviez pas sur l'attaquant de l'équipe de France 

Kylian Mbappé est la star du football français. Depuis plusieurs années, c’est devenu indéniable.

L’attaquant a frappé fort d’entrée. En 2018, à seulement 19 ans, il s’est révélé aux yeux du monde entier en aidant la France à gagner la Coupe du monde. Depuis, le natif de Paris est parvenu à confirmer et il possède des ambitions aussi élevées que multiples avec les Bleus. L’une d’entre elles concerne les Jeux Olympiques de Paris 2024.

Le joueur du PSG a récemment réaffirmé sa volonté de représenter la France lors des prochains JO. Il a même évoqué ce sujet avec les dirigeants parisiens au moment de la prolongation de son contrat avec le club dix fois champion de France.

« C'est de quoi on a parlé dans les contours du contrat avec le club. C'est vraiment une occasion, ça sera les 100 ans de Paris 1924, c'est un des plus grands événements sportifs. Le sport, ce sont les sentiments, les émotions. La possibilité de jouer une telle compétition à la maison devant les familles, les amis, le monde entier qui vous regarde, ce n'est pas à négliger. C'est un rêve d'enfant, j'ai toujours dit que je voulais y participer, j'espère que je vais en avoir l’occasion », a-t-il avoué sur le plateau du 20 heures de TF1.

Kylian Mbappé a grandi à moins de dix kilomètres du Stade de France, un des grands lieux des Jeux de Paris 2024. Pour avoir la chance de répondre présent à ce rendez-vous unique, le meilleur buteur du dernier championnat de France aura besoin d’être sélectionné comme un des trois joueurs de plus de 23 ans autorisés dans chaque équipe pour le tournoi olympique de football hommes. Il aura 25 ans au moment où la compétition débutera au Parc des Princes, le stade de son club.

Sa présence pourrait aider les Bleus à décrocher le titre olympique, 40 ans après le sacre de Los Angeles 1984.

À un peu plus de deux ans de Paris 2024 et avant les matchs estivaux de la Ligue des nations, faîtes connaissance avec Kylian Mbappé.

Kylian Mbappé admirait Cristiano Ronaldo pendant son enfance

Si Kylian Mbappé évolue désormais dans la même cour que Cristiano Ronaldo, ça n’a pas toujours été le cas. Le Français a grandi en admirant l’attaquant de Manchester United.

Une photo devenue virale montre le jeune Francilien dans sa chambre où des posters du Portugais recouvrent les murs. Cela prouve à quel point le joueur du PSG a voué un culte à CR7 durant son enfance.

Interrogé sur le plus beau but qu’il a vu dans sa vie, le meilleur joueur de la saison de Ligue 1 a cité le retourné acrobatique de Cristiano Ronaldo en Ligue des champions lors du succès du Real Madrid contre la Juventus Turin en 2018.

« J’ai eu la chance de jouer avec Gigi Buffon, et il m’en a parlé. Il m’a parlé de ce qu’il a ressenti quand c’est arrivé. C’est un but légendaire alors je vais dire que c’est ce but qui m’a le plus impressionné. »

Aujourd’hui, le jeune Parisien a gagné le respect du quintuple vainqueur du Ballon d’or.

« Mbappé est le futur et le présent », a reconnu le joueur de Manchester United dans des propos rapportés par Omnisport et Fox Sport Asia. « C’est un joueur fantastique, très rapide, il représente le futur. »

Il a donné sa prime de champion du monde à une association

La Coupe du monde 2018 a été un des sommets de la jeune carrière de Kylian Mbappé.

Sa première apparition au Mondial a été une réussite et a même fait tomber quelques records. Avec un but lors de la victoire sur la Croatie (4-2), il est devenu le plus jeune buteur d'une finale de Coupe du monde depuis Pelé en 1958. Mbappé a inscrit son but à 19 ans et 6 mois, tandis que le Roi Pelé avait 17 ans et 8 mois.

Cette performance lui a valu les félicitations de la légende brésilienne.

Sa réputation sur le terrain a rapidement été bonne et celle en-dehors aussi. Le Français a révélé dans une interview accordée au TIME Magazine qu’il avait reversé la totalité des primes remportées dans le cadre de la Coupe du monde à une association.

« Je n’ai pas besoin d’être payé », a expliqué Mbappé au moment de justifier sa décision de céder ses bonus financiers. « J’étais là pour défendre les couleurs de mon pays. Je gagne déjà de l’argent, beaucoup d’argent, alors je pense que c’est important d’aider ceux qui en ont besoin. »

« Pour des gens comme nous, aider les autres n’est pas un grand effort. Ça ne change pas ma vie, mais ça change la leur. Et si c’est le cas, c’est un grand plaisir pour moi. »

Kylian Mbappé a participé à la victoire de la France à la Coupe du monde 2018 Photo de 2018 Getty Images

Son jeune frère Ethan Mbappé est aussi talentueux

Le football est une affaire de famille chez les Mbappé.

Même s’il n’a pas encore le palmarès de son grand frère Kylian, le jeune Ethan Mbappé, huit ans de moins que le joueur du PSG, marche dans les traces de son aîné.

Quand celui qui s’est révélé à l’AS Monaco a rejoint le club de la capitale, son frère en a fait de même pour intégrer le centre de formation du PSG. Il est actuellement lié avec le club de la capitale jusqu'en 2024 avec un contrat aspirant.

Milieu de terrain défensif capable d’évoluer en défense, le cadet de la fratrie Mbappé est un talent précoce. À seulement 14 ans, il a été surclassé pour évoluer au sein des moins de 17 ans.

L’équipe nationale pense même déjà à lui. Le jeune né en 2006 a été convoqué pour un stage avec l’équipe de France U16 l’an passé.

Kylian Mbappé avec son frère et son père lors de sa signature au PSG Photo de 2017 Getty Images

Kylian Mbappé n'a pas de superstition

Dans le sport de haut-niveau, les habitudes pour performer se transforment souvent en superstitions.

Wayne Rooney, le meilleur buteur de l’histoire de la sélection anglaise, avait par exemple l’habitude de manger toujours les mêmes céréales au chocolat avec un match.

Neymar, le champion olympique de Rio 2016, est connu pour appeler son père et prier avant les rencontres.

Mais Kylian Mbappé n’a pas de tels rituels.« Je ne fais jamais la même chose », a expliqué le Français à beIN Sports USA. « Je vis au jour le jour, alors je ne me retrouve jamais avec la même routine. »

« Peut-être que je vais voir le kiné, mais c’est quelque chose de normal donc vous ne pouvez pas appeler ça un rituel. Je peux jouer avec le ballon dans le couloir avant un match ou discuter avec les joueurs, faire des blagues, jouer à des jeux. Ça dépend de la rencontrer et de mon humeur. Il n’y a pas de rituel particulier. »