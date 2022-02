Kevin Rolland, renversant, en finale du ski halfpipe - Moment de la journée aux Jeux Olympiques de Beijing 2022 - 17 février

Tous les jours, un florilège de moments historiques a lieu aux Jeux Olympiques d’hiver de Beijing 2022, mais nous vous sélectionnons le meilleur à la fin des épreuves, quand Pékin ferme ses portes. Aujourd’hui, le porte-drapeau français tricolore s'est qualifié pour sa troisième finale olympique de ski halfpipe à Beijing 2022. Un petit miracle pour le skieur de 32 ans qui aurait pu ne jamais rechausser des skis après son accident en 2019.

Tout simplement renversant.

Kevin Rolland, le porte-drapeau de la France, s'est qualifié pour la finale olympique de ski halfpipe à Beijing, après avoir pris la 10e place des qualifications et un deuxième run noté 75,25 points.

Le skieur acrobatique de 32 ans a prouvé qu'il en avait encore sous les skis en faisait un run propre avec notamment un gros double cork 1260 lors de son dernier saut. La première mission est donc accomplie pour Kevin Rolland qui avait annoncé en conférence de presse la veille des qualifications : « Tout peut se passer en finale. Si j'y arrive, je pourrais vraiment me lâcher et me transcender. Et si je fais ça, ça peut éventuellement faire un podium. »

Il sera en haut du pipe de sa troisième finale olympique le samedi 19 février dans le Genting Snow Park dès 9h30 heure locale, en clôture des épreuves de ski acrobatique des ces Jeux Olympiques de Beijing 2022.

L'exploit est d'autant plus beau que Kevin Rolland aurait pu ne plus jamais skier de sa vie après un terrible accident en 2019.

Neuf ans après sa médaille de bronze lors de la compétition inaugurale du ski halfpipe aux Jeux de Sotchi 2014, le Plagnard a tenter de battre le record de hauteur en quarterpipe. Une tentative qui s'est transformée en cauchemar.

Après trois jours de coma et de multiples fractures, les médecins lui annonçaient qu'il serait presque impossible pour lui de refaire du ski et encore moins à haut niveau. C'était mal connaître le Français qui a remonté la pente à une vitesse presque miraculeuse.

Aujourd'hui, il vient de se qualifier pour la finale des Jeux Olympiques, rien que cela.

Kevin Rolland a rendez-vous avec l'histoire le samedi 19 février, pour défier une ultime fois la gravité dans le halfpipe olympique à Beijing 2022.

