Kevin Aymoz : « Fier de ce que je suis »

Sa présence aux Jeux Olympiques de Beijing 2022 était déjà une réussite.

Après une saison perturbée par plusieurs blessures dont une pubalgie contractée en janvier 2021, Kevin Aymoz est parvenu à participer à ses premiers Jeux Olympiques. À 24 ans, le Français a pris la douzième place d’une compétition éblouissante remportée par l’Américain Nathan Chen, ce jeudi 10 février.

Pour Aymoz, être capable de présenter ses programmes au Palais omnisports de la capitale était la victoire qu’il espérait.

« Je me sens fier de ce que je suis, aujourd’hui. Il y avait plein d’émotions pendant ce programme libre. Il ne s’agissait pas d’être parfait mais de se battre jusqu’au bout et réaliser son rêve, de représenter son pays au mieux. Je me suis battu et même s’il y a des erreurs, ce n’est pas grave. »

Dixième à l’issue du programme court (93,00 points), il a finalement terminé douzième après un programme libre noté 161,80 points, malgré une chute lors de sa première figure, un quadruple boucle piqué. La suite de son programme était réussie et il parvenait à se hisser dans le top 15 olympique.

LIRE AUSSI : Nathan Chen est champion olympique de patinage artistique !

Kévin Aymoz lors de son programme libre Photo de Catherine Ivill/Getty Images

Le regret des blessures, le rêve d'avoir pu participer

« Si j’avais eu une saison normale, sans blessure, j’aurais pu aller plus haut dans le classement », estime le Grenoblois, qui a vu son compatriote Adam Siao Him Fa terminer 14e (250,15 points). À l’issue du programme court, il faisait un premier bilan : « Ça a été une saison difficile, mon corps tombait en miette. J’étais blessé de partout. C’était horrible, je ne pouvais rien à faire. J’étais perdu. Cette année, j’ai poussé les limites, je n’ai jamais baissé les bras. Il y a eu beaucoup de larmes à l’entraînement, c’était dur. Mais aujourd’hui, c’est comme si j’avais atteint l’objectif d’une vie, c’est un rêve d’enfant d’être sur la glace. »

Kevin Aymoz repart donc de ses premiers JO avec la tête remplie de bons souvenirs. Il n’arrive d’ailleurs pas à croire que sa présence à Beijing 2022 était bien réelle.

« J’ai vécu beaucoup de grands moments. Le petit Kevin Aymoz de 8 ans est très heureux. Il ne comprend pas comment il a réussi. C’est comme réaliser un rêve. Chaque matin quand je me lève, je me demande : "suis-je vraiment aux Jeux ?" ».

LIRE AUSSI : Quels sont les records mondiaux du patinage artistique ?

La réaction de Kévin Aymoz après le programme court Photo de Matthew Stockman/Getty Images

Les mots doux d'Aymoz

Par ailleurs très apprécié dans le monde du patinage artistique et au-delà, le Français a reçu beaucoup de message de soutien et de félicitations. Lui-même n’est pas non plus avare d’éloges envers ses homologues d’autres pays, notamment envers le double champion olympique Hanyu Yuzuru, qui a terminé au pied du podium à Pékin après avoir toutefois tenté un quadruple Axel, mais en vain.

« Il est fort, je suis très admiratif de son parcours », a déclaré Aymoz. « Même s’il n’a pas de médaille, ça ne changera pas le patineur qu’il est. C’est une très belle personne, il est très fort. Je ne sais pas s’il a réussi son quadruple Axel, mais je l’admire beaucoup. »

« Pour moi, le patinage est une question de partage », a-t-il conclu. « On partage quelque chose. Quand j’arrive sur la glace, les personne partagent l’amour que je donne. Merci à tous. »

Ses yeux sont désormais rivés sur les Championnats du monde de patinage artistique 2022, qui auront lieu du 21 au 27 mars à Montpellier.

« Je sais que j’ai les possibilités pour atteindre les sommets, mais on va retourner à l’entraînement pour faire une bonne préparation. »

Voilà pour l'objectif à court terme. Mais le quintuple champion de France voit aussi plus loin : il a bien l'intention de revenir sur la scène olympique, à Milano Cortina 2016.

« Je continue pendant quatre années supplémentaires, peut-être plus. Je n’ai pas envie d’arrêter tout de suite, j’aime trop ça. »

Ne ratez aucun moment des Jeux grâce au Liveblog de Beijing 2022 en cliquant ici