À domicile, Jonas Bösiger commence la saison avec sa première victoire en Coupe du monde

Un vent de fraîcheur a soufflé sur Coire ce samedi 23 octobre. Et pas seulement parce que la finale de la première Coupe du monde de snowboard big air de la saison a été retardée à cause des conditions météorologiques.

Dans les deux événements de ce samedi, le vainqueur du jour n'avait jamais gagné à ce niveau auparavant. MURASE Kokomo s'est imposée chez les femmes alors que Jonas Bösiger en a fait de même chez les hommes.

Deuxième des qualifications avec un saut noté 90,25, la Japonaise a confirmé lors de la finale. Elle a été la seule à réaliser deux essais qui ont rapporté plus de 80 points. Plus spectaculaire mais aussi plus régulière que les autres, la snowboardeuse de 16 ans a impressionné. Elle a totalisé 173,75 points. L'Autrichienne Anna Gasser, championne olympique en titre, et la Canadienne Jasmine Baird n'ont pas réussi à rivaliser. Reléguées à plus de 20 points de la gagnante du jour, elles se sont hissées sur le podium.

Chez les hommes, Jonas Bösiger a été couronné à domicile. En obtenant la note de 88,75 sur son deuxième essai de la finale, il a mis tout le monde d'accord. Le Suisse a surtout enthousiasmé un public acquis à sa cause grâce à son saut composé de trois saltos et quatre vrilles.

Avec cette performance, le snowboardeur de 26 ans est monté sur son premier podium en Coupe du monde depuis mars 2019. Le huitième des Jeux Olympiques d'hiver de PyeongChang 2018 s'est même offert la première victoire de sa carrière à ce niveau. Pour y arriver, il a terminé avec 21 points de plus que Rene Rinnekangas.

Après avoir obtenu la deuxième meilleure note des qualifications, le Finlandais avait enchaîné avec le meilleur saut de la finale. Mais ça n'a pas été suffisant pour rivaliser avec un Jonas Bösiger plus aérien et plus régulier. Le Suédois Sven Thorgren a pris la troisième place.

Champion olympique en titre, Sébastien Toutant a vu son aventure s'arrêter prématurément. Il s'est retiré après son premier essai des qualifications.

Les Français se sont arrêtés en qualification

Les snowboardeurs français n'ont pas réussi à se qualifier pour la finale de la première Coupe du monde de big air de l'année. Avec une note de 76,33, Enzo Valax a obtenu le onzième total des qualifications de l'épreuve homme. Très bien parti après sa première tentative, il n'a pas réussi à faire mieux sur son deuxième essai. Le snowboardeur de 20 ans a vu la finale se refuser à lui pour seulement quelques unités.

Chez les femmes, Lucile Lefèvre (27e) et Lucie Silvestre (28e) ont eu moins de réussite et n'ont pas réussi à intégrer le top 20.

À Coire, la délégation tricolore était privée de Sébastien Konijnenberg. Il a été contraint de déclarer forfait pour la reprise de la saison à cause d'une fracture de la malléole. Ce vendredi 22 octobre en ski big air, Tess Ledeux s'était imposée chez les femmes.

Les top 5 de la Coupe du monde de Coire

Snowboard big air femmes

MURASE Kokomo (JPN) - 173,25 points Anna Gasser (AUT) - 150 points Jasmine Baird (CAN) - 148,75 points Brooke Voigt (CAN) - 96,25 points Enni Rukajarvi (FIN) - 72,25 points

Snowboard big air hommes

Jonas Bösiger (SUI) - 162 points Rene Rinnekangas (FIN) - 141 points Sven Thorgren (SUE) - 134 points Brock Crouch (USA) - 114,75 points Mark McMorris (CAN) - 101,25 points

Le snowboard à Beijing 2022

Six épreuves de snowboard sont au programme des Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022 : le slalom parallèle géant, le cross, le halfpipe, le slopestyle, le cross par équipes mixtes et le big air

Cette dernière épreuve se déroulera au Big Air de Shougang, une infrastructure qui a été construire pour l'occasion dans la zone de Beijing, du 14 au 15 février 2022.

Les autres auront lieu au Genting Snow Park, dans la zone de Zhangjiakou, où les compétitions de ski acrobatique, de ski de fond, de combiné nordique, de saut à ski et de biathlon auront également lieu.